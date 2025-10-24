Актуальна ціна TOWER Ecosystem сьогодні становить 0.0009391 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOWER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOWER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TOWER Ecosystem сьогодні становить 0.0009391 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOWER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOWER на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 TOWER до USD:

$0,0009391
+0,48%1D
USD
Графік ціни TOWER Ecosystem (TOWER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:27:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0009325
Мін. за 24 год
$ 0,0009461
Макс. за 24 год

$ 0,0009325
$ 0,0009461
--
--
-0,02%

+0,48%

-1,44%

-1,44%

Актуальна ціна TOWER Ecosystem (TOWER) становить $ 0,0009391. За останні 24 години TOWER торгувався між мінімумом у $ 0,0009325 і максимумом у $ 0,0009461, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOWER становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TOWER змінився на -0,02% за останню годину, +0,48% за 24 години та на -1,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TOWER Ecosystem (TOWER)

--
$ 65,63K
$ 9,39M
--
10 000 000 000
BASE

Поточна ринкова капіталізація TOWER Ecosystem — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 65,63K. Циркуляційна пропозиція TOWER — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,39M.

Історія ціни TOWER Ecosystem (TOWER) у USD

Відстежуйте зміни ціни на TOWER Ecosystem за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000004486+0,48%
30 днів$ -0,0001897-16,81%
60 днів$ -0,001126-54,53%
90 днів$ +0,0003448+58,01%
Зміна ціни TOWER Ecosystem сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TOWER на $ +0,000004486 (+0,48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TOWER Ecosystem за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0001897 (-16,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TOWER Ecosystem за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TOWER змінився на $ -0,001126 (-54,53%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TOWER Ecosystem за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0003448 (+58,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TOWER Ecosystem (TOWER)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TOWER Ecosystem зараз.

Що таке TOWER Ecosystem (TOWER)

Екосистема TOWER працює на базі $TOWER, першого утиліті токена Animoca Brands, який не мав приватного продажу і був запущений на DEX у лютому 2021 року. Останнім часом ми зосередилися на глибокому розумінні спільноти та інструментах на Base, що є рівнем 2, побудованим на Superchain з OP Stack. У міру нашого зростання програма TOWER Builder Hub відіграє важливу роль у підтримці економіки розробників, дозволяючи творцям робити свій внесок і процвітати в екосистемі. Ми прагнемо розширюватися в різних жанрах і впроваджувати нові форми використання, стимулюючи довгострокове зростання та інновації.

Проєкт TOWER Ecosystem доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями TOWER Ecosystem. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TOWER, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про TOWER Ecosystem у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі TOWER Ecosystem безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни TOWER Ecosystem (USD)

Скільки коштуватиме TOWER Ecosystem (TOWER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TOWER Ecosystem (TOWER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TOWER Ecosystem.

Перегляньте прогноз ціни TOWER Ecosystem вже зараз!

Токеноміка TOWER Ecosystem (TOWER)

Розуміння токеноміки TOWER Ecosystem (TOWER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TOWER зараз!

Як купити TOWER Ecosystem (TOWER)

Шукаєте як купити TOWER Ecosystem? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати TOWER Ecosystem на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TOWER до місцевих валют

1 TOWER Ecosystem (TOWER) до VND
24,7124165
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до AUD
A$0,001436823
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до GBP
0,000704325
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до EUR
0,000807626
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до USD
$0,0009391
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MYR
RM0,003963002
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TRY
0,039489155
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до JPY
¥0,1427432
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ARS
ARS$1,393314497
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до RUB
0,076452131
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до INR
0,082406025
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до IDR
Rp15,651660406
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до PHP
0,055040651
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до EGP
￡E.0,044691769
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BRL
R$0,005052358
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до CAD
C$0,00131474
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BDT
0,11475802
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до NGN
1,370945135
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до COP
$3,668359375
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ZAR
R.0,016274603
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до UAH
0,039244989
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TZS
T.Sh.2,336067596
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до VES
Bs0,1990892
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до CLP
$0,8883886
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до PKR
Rs0,265126712
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до KZT
0,504071316
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до THB
฿0,030783698
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TWD
NT$0,02892428
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до AED
د.إ0,003446497
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до CHF
Fr0,000741889
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до HKD
HK$0,007296807
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до AMD
֏0,358294823
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MAD
.د.م0,008667893
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MXN
$0,01727944
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SAR
ريال0,003521625
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ETB
Br0,141813491
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до KES
KSh0,121012426
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до JOD
د.أ0,0006658219
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до PLN
0,003418324
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до RON
лв0,004103867
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SEK
kr0,008818149
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BGN
лв0,001577688
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до HUF
Ft0,315659683
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до CZK
0,019664754
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до KWD
د.ك0,0002873646
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ILS
0,003089639
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BOB
Bs0,006470399
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до AZN
0,00159647
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TJS
SM0,008667893
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до GEL
0,002544961
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до AOA
Kz0,859191981
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BHD
.د.ب0,0003531016
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BMD
$0,0009391
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до DKK
kr0,006038413
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до HNL
L0,024595029
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MUR
0,042747832
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до NAD
$0,016265212
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до NOK
kr0,009372218
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до NZD
$0,001624643
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до PAB
B/.0,0009391
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до PGK
K0,003953611
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до QAR
ر.ق0,003408933
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до RSD
дин.0,094783363
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до UZS
soʻm11,314455229
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ALL
L0,07813312
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ANG
ƒ0,001680989
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до AWG
ƒ0,00169038
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BBD
$0,0018782
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BAM
KM0,001577688
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BIF
Fr2,7618931
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BND
$0,001211439
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BSD
$0,0009391
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до JMD
$0,150302955
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до KHR
3,771481946
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до KMF
Fr0,3981784
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до LAK
20,415216983
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до LKR
රු0,284228006
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MDL
L0,015889572
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MGA
Ar4,192405348
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MOP
P0,007494018
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MVR
0,01436823
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MWK
MK1,62473691
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до MZN
MT0,060017881
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до NPR
रु0,131633647
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до PYG
6,6131422
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до RWF
Fr1,3607559
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SBD
$0,007719402
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SCR
0,012968971
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SRD
$0,037272879
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SVC
$0,008188952
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до SZL
L0,016255821
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TMT
m0,00328685
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TND
د.ت0,002751563
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до TTD
$0,006348316
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до UGX
Sh3,2718244
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до XAF
Fr0,5296524
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до XCD
$0,00253557
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до XOF
Fr0,5296524
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до XPF
Fr0,0957882
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BWP
P0,012555767
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до BZD
$0,0018782
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до CVE
$0,08912059
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до DJF
Fr0,1662207
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до DOP
$0,059801888
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до DZD
د.ج0,122533768
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до FJD
$0,002150539
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до GNF
Fr8,095042
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до GTQ
Q0,007174724
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до GYD
$0,195924433
1 TOWER Ecosystem (TOWER) до ISK
kr0,1145702

Ресурс TOWER Ecosystem

Щоб дізнатися більше про TOWER Ecosystem, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTOWER Ecosystem
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про TOWER Ecosystem

Скільки сьогодні коштує TOWER Ecosystem (TOWER)?
Актуальна ціна TOWER у USD становить 0,0009391 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TOWER до USD?
Поточна ціна TOWER до USD — $ 0,0009391. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TOWER Ecosystem?
Ринкова капіталізація TOWER — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TOWER?
Циркуляційна пропозиція TOWER — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TOWER?
TOWER досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TOWER?
Історична мінімальна ціна TOWER становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TOWER?
Актуальний обсяг торгівлі TOWER за 24 години — $ 65,63K USD.
Чи підніметься ціна TOWER цього року?
TOWER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TOWER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:27:51 (UTC+8)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор TOWER до USD

Сума

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0,0009391 USD

Торгувати TOWER

TOWER/USDT
$0,0009391
+0,50%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --