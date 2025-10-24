Актуальна ціна Frankencoin сьогодні становить 1.2578 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZCHF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZCHF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Frankencoin сьогодні становить 1.2578 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZCHF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZCHF на MEXC вже зараз.

Курс Frankencoin (ZCHF)

Актуальна ціна 1 ZCHF до USD:

$1,2578
$1,2578$1,2578
+0,07%1D
USD
Графік ціни Frankencoin (ZCHF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:37:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Frankencoin (ZCHF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,253
$ 1,253$ 1,253
Мін. за 24 год
$ 1,2585
$ 1,2585$ 1,2585
Макс. за 24 год

$ 1,253
$ 1,253$ 1,253

$ 1,2585
$ 1,2585$ 1,2585

$ 1,4867555171082332
$ 1,4867555171082332$ 1,4867555171082332

$ 1,0691543241973427
$ 1,0691543241973427$ 1,0691543241973427

0,00%

+0,07%

-0,46%

-0,46%

Актуальна ціна Frankencoin (ZCHF) становить $ 1,2578. За останні 24 години ZCHF торгувався між мінімумом у $ 1,253 і максимумом у $ 1,2585, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZCHF становить $ 1,4867555171082332, тоді як його історичний мінімум — $ 1,0691543241973427.

Що стосується короткострокових результатів, то ZCHF змінився на 0,00% за останню годину, +0,07% за 24 години та на -0,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Frankencoin (ZCHF)

No.4003

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 41,90K
$ 41,90K$ 41,90K

$ 12,04M
$ 12,04M$ 12,04M

0,00
0,00 0,00

9 569 702
9 569 702 9 569 702

ETH

Поточна ринкова капіталізація Frankencoin — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41,90K. Циркуляційна пропозиція ZCHF — 0,00, зі загальною пропозицією 9569702. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,04M.

Історія ціни Frankencoin (ZCHF) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Frankencoin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00088+0,07%
30 днів$ -0,003-0,24%
60 днів$ +0,6578+109,63%
90 днів$ +0,6578+109,63%
Зміна ціни Frankencoin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZCHF на $ +0,00088 (+0,07%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Frankencoin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,003 (-0,24%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Frankencoin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZCHF змінився на $ +0,6578 (+109,63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Frankencoin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,6578 (+109,63%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Frankencoin (ZCHF)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Frankencoin зараз.

Що таке Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin — це забезпечений стейблкоїн без використання оракулів, який відстежує вартість швейцарського франка.

Проєкт Frankencoin доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Frankencoin. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ZCHF, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Frankencoin у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Frankencoin безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Frankencoin (USD)

Скільки коштуватиме Frankencoin (ZCHF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Frankencoin (ZCHF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Frankencoin.

Перегляньте прогноз ціни Frankencoin вже зараз!

Токеноміка Frankencoin (ZCHF)

Розуміння токеноміки Frankencoin (ZCHF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZCHF зараз!

Як купити Frankencoin (ZCHF)

Шукаєте як купити Frankencoin? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Frankencoin на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ZCHF до місцевих валют

1 Frankencoin (ZCHF) до VND
33 099,007
1 Frankencoin (ZCHF) до AUD
A$1,924434
1 Frankencoin (ZCHF) до GBP
0,94335
1 Frankencoin (ZCHF) до EUR
1,081708
1 Frankencoin (ZCHF) до USD
$1,2578
1 Frankencoin (ZCHF) до MYR
RM5,307916
1 Frankencoin (ZCHF) до TRY
52,89049
1 Frankencoin (ZCHF) до JPY
¥191,1856
1 Frankencoin (ZCHF) до ARS
ARS$1 866,160126
1 Frankencoin (ZCHF) до RUB
102,410076
1 Frankencoin (ZCHF) до INR
110,233592
1 Frankencoin (ZCHF) до IDR
Rp20 963,324948
1 Frankencoin (ZCHF) до PHP
73,719658
1 Frankencoin (ZCHF) до EGP
￡E.59,858702
1 Frankencoin (ZCHF) до BRL
R$6,766964
1 Frankencoin (ZCHF) до CAD
C$1,76092
1 Frankencoin (ZCHF) до BDT
153,70316
1 Frankencoin (ZCHF) до NGN
1 836,19933
1 Frankencoin (ZCHF) до COP
$4 913,28125
1 Frankencoin (ZCHF) до ZAR
R.21,797674
1 Frankencoin (ZCHF) до UAH
52,563462
1 Frankencoin (ZCHF) до TZS
T.Sh.3 128,852968
1 Frankencoin (ZCHF) до VES
Bs266,6536
1 Frankencoin (ZCHF) до CLP
$1 189,8788
1 Frankencoin (ZCHF) до PKR
Rs355,102096
1 Frankencoin (ZCHF) до KZT
675,136728
1 Frankencoin (ZCHF) до THB
฿41,230684
1 Frankencoin (ZCHF) до TWD
NT$38,752818
1 Frankencoin (ZCHF) до AED
د.إ4,616126
1 Frankencoin (ZCHF) до CHF
Fr0,993662
1 Frankencoin (ZCHF) до HKD
HK$9,773106
1 Frankencoin (ZCHF) до AMD
֏479,888434
1 Frankencoin (ZCHF) до MAD
.د.م11,609494
1 Frankencoin (ZCHF) до MXN
$23,14352
1 Frankencoin (ZCHF) до SAR
ريال4,71675
1 Frankencoin (ZCHF) до ETB
Br189,940378
1 Frankencoin (ZCHF) до KES
KSh162,080108
1 Frankencoin (ZCHF) до JOD
د.أ0,8917802
1 Frankencoin (ZCHF) до PLN
4,578392
1 Frankencoin (ZCHF) до RON
лв5,496586
1 Frankencoin (ZCHF) до SEK
kr11,810742
1 Frankencoin (ZCHF) до BGN
лв2,113104
1 Frankencoin (ZCHF) до HUF
Ft422,645956
1 Frankencoin (ZCHF) до CZK
26,338332
1 Frankencoin (ZCHF) до KWD
د.ك0,3848868
1 Frankencoin (ZCHF) до ILS
4,138162
1 Frankencoin (ZCHF) до BOB
Bs8,666242
1 Frankencoin (ZCHF) до AZN
2,13826
1 Frankencoin (ZCHF) до TJS
SM11,609494
1 Frankencoin (ZCHF) до GEL
3,408638
1 Frankencoin (ZCHF) до AOA
Kz1 150,773798
1 Frankencoin (ZCHF) до BHD
.د.ب0,4729328
1 Frankencoin (ZCHF) до BMD
$1,2578
1 Frankencoin (ZCHF) до DKK
kr8,087654
1 Frankencoin (ZCHF) до HNL
L32,941782
1 Frankencoin (ZCHF) до MUR
57,267634
1 Frankencoin (ZCHF) до NAD
$21,785096
1 Frankencoin (ZCHF) до NOK
kr12,552844
1 Frankencoin (ZCHF) до NZD
$2,175994
1 Frankencoin (ZCHF) до PAB
B/.1,2578
1 Frankencoin (ZCHF) до PGK
K5,295338
1 Frankencoin (ZCHF) до QAR
ر.ق4,565814
1 Frankencoin (ZCHF) до RSD
дин.126,962332
1 Frankencoin (ZCHF) до UZS
soʻm15 154,213382
1 Frankencoin (ZCHF) до ALL
L104,64896
1 Frankencoin (ZCHF) до ANG
ƒ2,251462
1 Frankencoin (ZCHF) до AWG
ƒ2,26404
1 Frankencoin (ZCHF) до BBD
$2,5156
1 Frankencoin (ZCHF) до BAM
KM2,113104
1 Frankencoin (ZCHF) до BIF
Fr3 699,1898
1 Frankencoin (ZCHF) до BND
$1,622562
1 Frankencoin (ZCHF) до BSD
$1,2578
1 Frankencoin (ZCHF) до JMD
$201,31089
1 Frankencoin (ZCHF) до KHR
5 051,400268
1 Frankencoin (ZCHF) до KMF
Fr533,3072
1 Frankencoin (ZCHF) до LAK
27 343,477714
1 Frankencoin (ZCHF) до LKR
රු380,685748
1 Frankencoin (ZCHF) до MDL
L21,281976
1 Frankencoin (ZCHF) до MGA
Ar5 615,171384
1 Frankencoin (ZCHF) до MOP
P10,037244
1 Frankencoin (ZCHF) до MVR
19,24434
1 Frankencoin (ZCHF) до MWK
MK2 176,11978
1 Frankencoin (ZCHF) до MZN
MT80,385998
1 Frankencoin (ZCHF) до NPR
रु176,305826
1 Frankencoin (ZCHF) до PYG
8 857,4276
1 Frankencoin (ZCHF) до RWF
Fr1 822,5522
1 Frankencoin (ZCHF) до SBD
$10,339116
1 Frankencoin (ZCHF) до SCR
17,370218
1 Frankencoin (ZCHF) до SRD
$49,922082
1 Frankencoin (ZCHF) до SVC
$10,968016
1 Frankencoin (ZCHF) до SZL
L21,772518
1 Frankencoin (ZCHF) до TMT
m4,4023
1 Frankencoin (ZCHF) до TND
د.ت3,685354
1 Frankencoin (ZCHF) до TTD
$8,502728
1 Frankencoin (ZCHF) до UGX
Sh4 382,1752
1 Frankencoin (ZCHF) до XAF
Fr709,3992
1 Frankencoin (ZCHF) до XCD
$3,39606
1 Frankencoin (ZCHF) до XOF
Fr709,3992
1 Frankencoin (ZCHF) до XPF
Fr128,2956
1 Frankencoin (ZCHF) до BWP
P16,816786
1 Frankencoin (ZCHF) до BZD
$2,5156
1 Frankencoin (ZCHF) до CVE
$119,36522
1 Frankencoin (ZCHF) до DJF
Fr222,6306
1 Frankencoin (ZCHF) до DOP
$80,096704
1 Frankencoin (ZCHF) до DZD
د.ج164,117744
1 Frankencoin (ZCHF) до FJD
$2,880362
1 Frankencoin (ZCHF) до GNF
Fr10 842,236
1 Frankencoin (ZCHF) до GTQ
Q9,609592
1 Frankencoin (ZCHF) до GYD
$262,414814
1 Frankencoin (ZCHF) до ISK
kr153,4516

Ресурс Frankencoin

Щоб дізнатися більше про Frankencoin, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFrankencoin
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Frankencoin

Скільки сьогодні коштує Frankencoin (ZCHF)?
Актуальна ціна ZCHF у USD становить 1,2578 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZCHF до USD?
Поточна ціна ZCHF до USD — $ 1,2578. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Frankencoin?
Ринкова капіталізація ZCHF — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZCHF?
Циркуляційна пропозиція ZCHF — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZCHF?
ZCHF досяг історичної максимальної ціни у 1,4867555171082332 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZCHF?
Історична мінімальна ціна ZCHF становила 1,0691543241973427 USD.
Який обсяг торгівлі ZCHF?
Актуальний обсяг торгівлі ZCHF за 24 години — $ 41,90K USD.
Чи підніметься ціна ZCHF цього року?
ZCHF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZCHF для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Frankencoin (ZCHF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

