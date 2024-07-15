PMT

Public Masterpiece ─ перша у своєму роді, унікальна та інноваційна група, яка будує мости між матеріальним мистецтвом та блокчейном. Проєкт проливає нове світло на автентичність, відстежуючи кожен витвір мистецтва за допомогою цифрових сертифікатів від моменту створення до продажу. Унікальність проєкту полягає в тому, що він пропонує чесну торгівлю як для митців, так і для колекціонерів, а також надає можливості для творчих інвестицій за допомогою нативних токенів PMT та Loyalty-NFT (не взаємозамінні токени). Поціновувачі мистецтва можуть не тільки насолоджуватися улюбленими роботами, а й бути частиною чогось більшого, ніж вони самі, інвестуючи в унікальні активи реального світу (RWA). При цьому митці можуть зберігати свою свободу без втручання третіх осіб.

Ім'яPMT

РейтингNo.1252

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція2,000,000,000

Загальна пропозиція2,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06827469370734787,2025-03-31

Найнижча ціна0.05461824789246768,2024-07-15

Публічний блокчейнBSC

ОписPublic Masterpiece ─ перша у своєму роді, унікальна та інноваційна група, яка будує мости між матеріальним мистецтвом та блокчейном. Проєкт проливає нове світло на автентичність, відстежуючи кожен витвір мистецтва за допомогою цифрових сертифікатів від моменту створення до продажу. Унікальність проєкту полягає в тому, що він пропонує чесну торгівлю як для митців, так і для колекціонерів, а також надає можливості для творчих інвестицій за допомогою нативних токенів PMT та Loyalty-NFT (не взаємозамінні токени). Поціновувачі мистецтва можуть не тільки насолоджуватися улюбленими роботами, а й бути частиною чогось більшого, ніж вони самі, інвестуючи в унікальні активи реального світу (RWA). При цьому митці можуть зберігати свою свободу без втручання третіх осіб.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.