Актуальна ціна Plasma сьогодні становить 0.3627 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XPL на MEXC вже зараз.

Логотип Plasma

Курс Plasma (XPL)

Актуальна ціна 1 XPL до USD:

$0,3631
$0,3631
+0,97%1D
USD
Графік ціни Plasma (XPL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Plasma (XPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,3411
$ 0,3411
Мін. за 24 год
$ 0,3726
$ 0,3726
Макс. за 24 год

$ 0,3411
$ 0,3411

$ 0,3726
$ 0,3726

--
--

--
--

+2,45%

+0,97%

-16,70%

-16,70%

Актуальна ціна Plasma (XPL) становить $ 0,3627. За останні 24 години XPL торгувався між мінімумом у $ 0,3411 і максимумом у $ 0,3726, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XPL становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то XPL змінився на +2,45% за останню годину, +0,97% за 24 години та на -16,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Plasma (XPL)

--
--

$ 4,70M
$ 4,70M

$ 3,63B
$ 3,63B

--
--

10 000 000 000
10 000 000 000

PLASMA

Поточна ринкова капіталізація Plasma — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,70M. Циркуляційна пропозиція XPL — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,63B.

Історія ціни Plasma (XPL) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Plasma за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,003488+0,97%
30 днів$ +0,1627+81,35%
60 днів$ +0,1627+81,35%
90 днів$ +0,1627+81,35%
Зміна ціни Plasma сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XPL на $ +0,003488 (+0,97%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Plasma за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,1627 (+81,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Plasma за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XPL змінився на $ +0,1627 (+81,35%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Plasma за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,1627 (+81,35%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Plasma (XPL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Plasma зараз.

Що таке Plasma (XPL)

Plasma — це високопродуктивна блокчейн-мережа рівня 1, спеціально розроблена для стейблкоїнів.

Проєкт Plasma доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Plasma. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XPL, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Plasma у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Plasma безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Plasma (USD)

Скільки коштуватиме Plasma (XPL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Plasma (XPL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Plasma.

Перегляньте прогноз ціни Plasma вже зараз!

Токеноміка Plasma (XPL)

Розуміння токеноміки Plasma (XPL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XPL зараз!

Як купити Plasma (XPL)

Шукаєте як купити Plasma? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Plasma на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XPL до місцевих валют

1 Plasma (XPL) до VND
9 544,4505
1 Plasma (XPL) до AUD
A$0,554931
1 Plasma (XPL) до GBP
0,272025
1 Plasma (XPL) до EUR
0,311922
1 Plasma (XPL) до USD
$0,3627
1 Plasma (XPL) до MYR
RM1,530594
1 Plasma (XPL) до TRY
15,251535
1 Plasma (XPL) до JPY
¥55,1304
1 Plasma (XPL) до ARS
ARS$538,127109
1 Plasma (XPL) до RUB
29,531034
1 Plasma (XPL) до INR
31,787028
1 Plasma (XPL) до IDR
Rp6 044,997582
1 Plasma (XPL) до PHP
21,257847
1 Plasma (XPL) до EGP
￡E.17,260893
1 Plasma (XPL) до BRL
R$1,951326
1 Plasma (XPL) до CAD
C$0,50778
1 Plasma (XPL) до BDT
44,32194
1 Plasma (XPL) до NGN
529,487595
1 Plasma (XPL) до COP
$1 416,796875
1 Plasma (XPL) до ZAR
R.6,285591
1 Plasma (XPL) до UAH
15,157233
1 Plasma (XPL) до TZS
T.Sh.902,238012
1 Plasma (XPL) до VES
Bs76,8924
1 Plasma (XPL) до CLP
$343,1142
1 Plasma (XPL) до PKR
Rs102,397464
1 Plasma (XPL) до KZT
194,682852
1 Plasma (XPL) до THB
฿11,889306
1 Plasma (XPL) до TWD
NT$11,174787
1 Plasma (XPL) до AED
د.إ1,331109
1 Plasma (XPL) до CHF
Fr0,286533
1 Plasma (XPL) до HKD
HK$2,818179
1 Plasma (XPL) до AMD
֏138,380931
1 Plasma (XPL) до MAD
.د.م3,347721
1 Plasma (XPL) до MXN
$6,67368
1 Plasma (XPL) до SAR
ريال1,360125
1 Plasma (XPL) до ETB
Br54,771327
1 Plasma (XPL) до KES
KSh46,737522
1 Plasma (XPL) до JOD
د.أ0,2571543
1 Plasma (XPL) до PLN
1,320228
1 Plasma (XPL) до RON
лв1,584999
1 Plasma (XPL) до SEK
kr3,405753
1 Plasma (XPL) до BGN
лв0,609336
1 Plasma (XPL) до HUF
Ft121,874454
1 Plasma (XPL) до CZK
7,594938
1 Plasma (XPL) до KWD
د.ك0,1109862
1 Plasma (XPL) до ILS
1,193283
1 Plasma (XPL) до BOB
Bs2,499003
1 Plasma (XPL) до AZN
0,61659
1 Plasma (XPL) до TJS
SM3,347721
1 Plasma (XPL) до GEL
0,982917
1 Plasma (XPL) до AOA
Kz331,837857
1 Plasma (XPL) до BHD
.د.ب0,1363752
1 Plasma (XPL) до BMD
$0,3627
1 Plasma (XPL) до DKK
kr2,332161
1 Plasma (XPL) до HNL
L9,499113
1 Plasma (XPL) до MUR
16,510104
1 Plasma (XPL) до NAD
$6,281964
1 Plasma (XPL) до NOK
kr3,619746
1 Plasma (XPL) до NZD
$0,627471
1 Plasma (XPL) до PAB
B/.0,3627
1 Plasma (XPL) до PGK
K1,526967
1 Plasma (XPL) до QAR
ر.ق1,316601
1 Plasma (XPL) до RSD
дин.36,607311
1 Plasma (XPL) до UZS
soʻm4 369,878513
1 Plasma (XPL) до ALL
L30,17664
1 Plasma (XPL) до ANG
ƒ0,649233
1 Plasma (XPL) до AWG
ƒ0,65286
1 Plasma (XPL) до BBD
$0,7254
1 Plasma (XPL) до BAM
KM0,609336
1 Plasma (XPL) до BIF
Fr1 066,7007
1 Plasma (XPL) до BND
$0,467883
1 Plasma (XPL) до BSD
$0,3627
1 Plasma (XPL) до JMD
$58,050135
1 Plasma (XPL) до KHR
1 456,624962
1 Plasma (XPL) до KMF
Fr153,7848
1 Plasma (XPL) до LAK
7 884,782451
1 Plasma (XPL) до LKR
රු109,774782
1 Plasma (XPL) до MDL
L6,136884
1 Plasma (XPL) до MGA
Ar1 619,194356
1 Plasma (XPL) до MOP
P2,894346
1 Plasma (XPL) до MVR
5,54931
1 Plasma (XPL) до MWK
MK627,50727
1 Plasma (XPL) до MZN
MT23,180157
1 Plasma (XPL) до NPR
रु50,839659
1 Plasma (XPL) до PYG
2 554,1334
1 Plasma (XPL) до RWF
Fr525,5523
1 Plasma (XPL) до SBD
$2,981394
1 Plasma (XPL) до SCR
5,008887
1 Plasma (XPL) до SRD
$14,395563
1 Plasma (XPL) до SVC
$3,162744
1 Plasma (XPL) до SZL
L6,278337
1 Plasma (XPL) до TMT
m1,26945
1 Plasma (XPL) до TND
د.ت1,062711
1 Plasma (XPL) до TTD
$2,451852
1 Plasma (XPL) до UGX
Sh1 263,6468
1 Plasma (XPL) до XAF
Fr204,5628
1 Plasma (XPL) до XCD
$0,97929
1 Plasma (XPL) до XOF
Fr204,5628
1 Plasma (XPL) до XPF
Fr36,9954
1 Plasma (XPL) до BWP
P4,849299
1 Plasma (XPL) до BZD
$0,7254
1 Plasma (XPL) до CVE
$34,42023
1 Plasma (XPL) до DJF
Fr64,1979
1 Plasma (XPL) до DOP
$23,096736
1 Plasma (XPL) до DZD
د.ج47,325096
1 Plasma (XPL) до FJD
$0,830583
1 Plasma (XPL) до GNF
Fr3 126,474
1 Plasma (XPL) до GTQ
Q2,771028
1 Plasma (XPL) до GYD
$75,670101
1 Plasma (XPL) до ISK
kr44,2494

Ресурс Plasma

Щоб дізнатися більше про Plasma, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPlasma
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Plasma

Скільки сьогодні коштує Plasma (XPL)?
Актуальна ціна XPL у USD становить 0,3627 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XPL до USD?
Поточна ціна XPL до USD — $ 0,3627. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Plasma?
Ринкова капіталізація XPL — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XPL?
Циркуляційна пропозиція XPL — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XPL?
XPL досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XPL?
Історична мінімальна ціна XPL становила -- USD.
Який обсяг торгівлі XPL?
Актуальний обсяг торгівлі XPL за 24 години — $ 4,70M USD.
Чи підніметься ціна XPL цього року?
XPL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XPL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:36:33 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XPL до USD

Сума

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0,3627 USD

Торгувати XPL

XPL/USDC
$0,3629
$0,3629
+0,94%
XPL/USDT
$0,3631
$0,3631
+1,02%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --