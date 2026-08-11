Сьогоднішня ціна RollX

Поточна ціна RollX (ROLL) сьогодні становить ₴ 0.13469, зі зміною 4.31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROLL до UAH становить ₴ 0.13469 за ROLL.

RollX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ROLL. Протягом останніх 24 годин ROLL торгувався між ₴ 0.12854 (мінімум) та ₴ 0.14247 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ROLL змінився на +0.11% за останню годину та на +1.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,40K.

Ринкова інформація щодо RollX (ROLL)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 65,40K₴ 65,40K ₴ 65,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 134.69M₴ 134.69M ₴ 134.69M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація RollX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,40K. Циркуляційна пропозиція ROLL — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134.69M.