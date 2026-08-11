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Поточна ціна RollX сьогодні становить 0.13469 UAH. Ринкова капіталізація ROLL становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ROLL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна RollX сьогодні становить 0.13469 UAH. Ринкова капіталізація ROLL становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ROLL до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ROLL

Інформація про ціну ROLL

Що таке ROLL

Whitepaper ROLL

Офіційний вебсайт ROLL

Токеноміка ROLL

Прогноз ціни ROLL

Історія ROLL

Посібник з купівлі ROLL

Конвертація ROLL у фіатну валюту

Спот ROLL

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Логотип RollX

Курс RollX (ROLL)

Актуальна ціна 1 ROLL до UAH:

₴6.0453363
₴6.0453363₴6.0453363
+4,31%1D
UAH
Графік ціни RollX (ROLL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:08:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна RollX

Поточна ціна RollX (ROLL) сьогодні становить ₴ 0.13469, зі зміною 4.31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROLL до UAH становить ₴ 0.13469 за ROLL.

RollX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ROLL. Протягом останніх 24 годин ROLL торгувався між ₴ 0.12854 (мінімум) та ₴ 0.14247 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ROLL змінився на +0.11% за останню годину та на +1.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 65,40K.

Ринкова інформація щодо RollX (ROLL)

--
----

₴ 65,40K
₴ 65,40K₴ 65,40K

₴ 134.69M
₴ 134.69M₴ 134.69M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Поточна ринкова капіталізація RollX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 65,40K. Циркуляційна пропозиція ROLL — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 134.69M.

Історія ціни RollX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.12854
₴ 0.12854₴ 0.12854
Мін. за 24 год
₴ 0.14247
₴ 0.14247₴ 0.14247
Макс. за 24 год

₴ 0.12854
₴ 0.12854₴ 0.12854

₴ 0.14247
₴ 0.14247₴ 0.14247

--
----

--
----

+0.11%

+4.31%

+1.04%

+1.04%

Історія ціни RollX (ROLL) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на RollX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.2497881+4.31%
30 днів₴ +0.07569+128.28%
60 днів₴ +0.04578+51.49%
90 днів₴ +0.10848+413.88%
Зміна ціни RollX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ROLL на ₴ +0.2497881 (+4.31%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни RollX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.07569 (+128.28%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни RollX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ROLL змінився на ₴ +0.04578 (+51.49%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни RollX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.10848 (+413.88%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для RollX (ROLL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни RollX зараз.

Аналіз для RollX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для RollX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд RollX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ROLL: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** ROLL_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,03158 знаходиться вище центрального рівня 0,03079 на 2,57%, перебуваючи у зоні тестування R1 (0,03239). Середні лінії MA та EMA короткого періоду демонструють покупчий порядок, а ціна розташована у верхній частині системи скользящих середніх. Наразі структура перебуває у верхній половині хабового діапазону, залишаючись ще на 7,5% віддаленою від R2 (0,03395). **Стан енергії ринку** MACD зафіксував сигнал золотого хреста, при цьому швидка і повільна лінії перебувають поблизу нульової лінії. RSI знаходиться в нейтральній зоні, не досягаючи порогу перекупленості, що свідчить про наявність простору для подальшого розширення енергії ринку. Короткоперіодні індикатори та система скользящих середніх демонструють одноступеневу конфігурацію, підтверджуючи зосередженість бичачої енергії. **Ключові рівні ціни** Вгорі R1 розташований на рівні 0,03239 (на відстані 2,56% від поточної ціни) і виступає як ближній рівень спостереження; R2 — на рівні 0,03395 (на відстані 7,5% від поточної ціни) — служить дальнім орієнтиром. Унизу центральний рівень 0,03079 (на відстані 2,5% від поточної ціни) та S1 — на рівні 0,02923 (на відстані 7,44% від поточної ціни) — формують дві зони для корекції ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни RollX?

Ціни на RollX (ROLL) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгів та рівень ліквідності
3. Загальні тренди на ринку криптовалют
4. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес за дорожньою картою
5. Оголошення про партнерства та розширення екосистеми
6. Новини щодо регулювання, які впливають на DeFi-токени
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Залучення спільноти та темпи прийняття
9. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами
10. Макроекономічні чинники, що впливають на крипторинки

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну RollX?

Люди хочуть знати ціну RollX (ROLL) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу для покупки/продажу, оцінювання інвестиційних збитків/прибутків, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку з метою управління ризиками.

Прогноз ціни RollX

Прогноз ціни RollX (ROLL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ROLL у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни RollX (ROLL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна RollX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне RollX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ROLL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни RollX.

Як купити та інвестувати RollX в Україна

Готові розпочати торгівлю з RollX? Купівля ROLL на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити RollX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі RollX (ROLL).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і RollX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі RollX (ROLL)

Що ви можете зробити з RollX

Володіння RollX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Ф'ючерсна торгівля

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля RollX (ROLL) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке RollX (ROLL)

RollX — це нативна для Base децентралізована торгова платформа для спотових ринків і ринків безстрокових ф'ючерсів, створена для забезпечення продуктивності рівня централізованих бірж із одночасним збереженням прозорості та самостійного зберігання активів, притаманних децентралізованим фінансам. Платформа розроблена як єдиний механізм ліквідності та управління ризиками для ончейн-економіки активів і вирішує ключову структурну проблему — перетворення випуску активів на глибокі та професійно виконані ринки з ефективним ціноутворенням. Інтегруючи спотову торгівлю, безстрокові ф’ючерси, управління забезпеченням і контроль ризиків в єдину цілісну архітектуру, RollX зменшує фрагментацію ліквідності, підвищує ефективність капіталу та забезпечує виконання угод інституційного рівня в межах екосистеми Base.

Ресурс RollX

Щоб дізнатися більше про RollX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRollX
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про RollX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:08:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RollX (ROLL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про RollX

ROLL USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ROLL з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ROLLUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках RollX (ROLL) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги RollX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ROLL/USDT
₴6.0493764
₴6.0493764₴6.0493764
+4.32%
487.44K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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UAH
UAH

1 ROLL = 6.0462341 UAH