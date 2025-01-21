GOHOME

Мемкоїн на шляху до перевороту Bitcoin (зробити ціну 1 $GOHOME вище, ніж ціна 1 $BTC). Натхнена сторінкою 404 сайту WhiteHouse.gov/es із кнопкою «GO HOME». Ми дозволяємо людям, які упустили Bitcoin за ціною 100 $, розбагатіти за допомогою GOHOME. Ми віримо у невід'ємне право говорити $GOHOME непроханим гостям.

Ім'яGOHOME

РейтингNo.278

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція9,999,895.37

Загальна пропозиція10,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум368.820720950202,2025-03-14

Найнижча ціна0.002123814255824909,2025-01-21

Публічний блокчейнSOL

ОписМемкоїн на шляху до перевороту Bitcoin (зробити ціну 1 $GOHOME вище, ніж ціна 1 $BTC). Натхнена сторінкою 404 сайту WhiteHouse.gov/es із кнопкою «GO HOME». Ми дозволяємо людям, які упустили Bitcoin за ціною 100 $, розбагатіти за допомогою GOHOME. Ми віримо у невід'ємне право говорити $GOHOME непроханим гостям.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.