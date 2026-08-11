Сьогоднішня ціна Smooth Love Potion

Поточна ціна Smooth Love Potion (SLP) сьогодні становить ₴ 0,0005406, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLP до UAH становить ₴ 0,0005406 за SLP.

Smooth Love Potion наразі посідає №753 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 19,65M, з циркуляційною пропозицією у 36,34B SLP. Протягом останніх 24 годин SLP торгувався між ₴ 0,0005392 (мінімум) та ₴ 0,0005628 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 18,8120886609, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0210969811450376121.

У короткостроковій динаміці SLP змінився на -0,13% за останню годину та на +2,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,38K.

Ринкова інформація щодо Smooth Love Potion (SLP)

Рейтинг No.753 Ринкова капіталізація ₴ 19,65M₴ 19,65M ₴ 19,65M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,38K₴ 56,38K ₴ 56,38K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 19,65M₴ 19,65M ₴ 19,65M Циркуляційне постачання 36,34B 36,34B 36,34B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 36 339 980 070 36 339 980 070 36 339 980 070 Дата випуску 2021-07-12 00:00:00 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Smooth Love Potion — ₴ 19,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,38K. Циркуляційна пропозиція SLP — 36,34B, зі загальною пропозицією 36339980070. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19,65M.