Курс Smooth Love Potion (SLP)
Поточна ціна Smooth Love Potion (SLP) сьогодні становить ₴ 0,0005406, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLP до UAH становить ₴ 0,0005406 за SLP.
Smooth Love Potion наразі посідає №753 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 19,65M, з циркуляційною пропозицією у 36,34B SLP. Протягом останніх 24 годин SLP торгувався між ₴ 0,0005392 (мінімум) та ₴ 0,0005628 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 18,8120886609, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0210969811450376121.
У короткостроковій динаміці SLP змінився на -0,13% за останню годину та на +2,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,38K.
No.753
2021-07-12 00:00:00
ETH
Поточна ринкова капіталізація Smooth Love Potion — ₴ 19,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,38K. Циркуляційна пропозиція SLP — 36,34B, зі загальною пропозицією 36339980070. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19,65M.
-0,13%
-0,77%
+2,83%
+2,83%
Відстежуйте зміни ціни на Smooth Love Potion за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,000188275
|-0,77%
|30 днів
|₴ +0,0000093
|+1,75%
|60 днів
|₴ +0,0000373
|+7,41%
|90 днів
|₴ -0,0002307
|-29,92%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни SLP на ₴ -0,000188275 (-0,77%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0000093 (+1,75%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник SLP змінився на ₴ +0,0000373 (+7,41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0002307 (-29,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Smooth Love Potion (SLP)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Smooth Love Potion зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Smooth Love Potion. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку SLP: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
SLP_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває між хабом S1 та центральним рівнем. Текуща ціна 5,624E-4 знаходиться вище опорного рівня S1 на 5,601E-4. Ціна перебуває нижче центрального рівня 5,643E-4. У короткостроковому періоді складена багатоцільова позитивна динаміка середніх ліній. Індикатор EMA підтверджує наявність купівельної енергії. MACD сформував золотий перетин. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних сигналів перевиторгу або перепроданості. Ширина полос Болінджера залишається стабільною. Розподіл сил між бичами та ведмедями є відносно збалансованим. Напрямок швидких і повільних індикаторів практично однаковий. Волатильність не демонструє значного розширення чи зменшення. Близький верхній опорний рівень — центральний рівень 5,643E-4. Ця ціна відстає від поточної приблизно на 0,34%. Близький нижній опорний рівень знаходиться на рівні S1 — 5,572E-4. Ця ціна відстає від поточної приблизно на 0,92%. Далекий верхній опорний рівень — рівень R1 на 5,672E-4. Далекий нижній опорний рівень — рівень S2 на 5,572E-4. Відстані між ключовими рівнями компактні. Ринок перебуває в стані вузької консолідації.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Smooth Love Potion потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).
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|Час (UTC+8)
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