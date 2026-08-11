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Поточна ціна Smooth Love Potion сьогодні становить 0,0005406 UAH. Ринкова капіталізація SLP становить 19 645 393,225842 UAH. Відстежуйте оновлення цін SLP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Smooth Love Potion сьогодні становить 0,0005406 UAH. Ринкова капіталізація SLP становить 19 645 393,225842 UAH. Відстежуйте оновлення цін SLP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Smooth Love Potion (SLP)

Актуальна ціна 1 SLP до UAH:

₴0,024263045
₴0,024263045₴0,024263045
-0,77%1D
UAH
Графік ціни Smooth Love Potion (SLP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:13:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Smooth Love Potion

Поточна ціна Smooth Love Potion (SLP) сьогодні становить ₴ 0,0005406, зі зміною 0,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SLP до UAH становить ₴ 0,0005406 за SLP.

Smooth Love Potion наразі посідає №753 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 19,65M, з циркуляційною пропозицією у 36,34B SLP. Протягом останніх 24 годин SLP торгувався між ₴ 0,0005392 (мінімум) та ₴ 0,0005628 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 18,8120886609, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0210969811450376121.

У короткостроковій динаміці SLP змінився на -0,13% за останню годину та на +2,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,38K.

Ринкова інформація щодо Smooth Love Potion (SLP)

No.753

₴ 19,65M
₴ 19,65M₴ 19,65M

₴ 56,38K
₴ 56,38K₴ 56,38K

₴ 19,65M
₴ 19,65M₴ 19,65M

36,34B
36,34B 36,34B

--
----

36 339 980 070
36 339 980 070 36 339 980 070

2021-07-12 00:00:00

ETH

Поточна ринкова капіталізація Smooth Love Potion — ₴ 19,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,38K. Циркуляційна пропозиція SLP — 36,34B, зі загальною пропозицією 36339980070. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19,65M.

Історія ціни Smooth Love Potion у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0005392
₴ 0,0005392₴ 0,0005392
Мін. за 24 год
₴ 0,0005628
₴ 0,0005628₴ 0,0005628
Макс. за 24 год

₴ 0,0005392
₴ 0,0005392₴ 0,0005392

₴ 0,0005628
₴ 0,0005628₴ 0,0005628

₴ 18,8120886609
₴ 18,8120886609₴ 18,8120886609

₴ 0,0210969811450376121
₴ 0,0210969811450376121₴ 0,0210969811450376121

-0,13%

-0,77%

+2,83%

+2,83%

Історія ціни Smooth Love Potion (SLP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Smooth Love Potion за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000188275-0,77%
30 днів₴ +0,0000093+1,75%
60 днів₴ +0,0000373+7,41%
90 днів₴ -0,0002307-29,92%
Зміна ціни Smooth Love Potion сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SLP на ₴ -0,000188275 (-0,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Smooth Love Potion за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0000093 (+1,75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Smooth Love Potion за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SLP змінився на ₴ +0,0000373 (+7,41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Smooth Love Potion за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0002307 (-29,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Smooth Love Potion (SLP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Smooth Love Potion зараз.

Аналіз для Smooth Love Potion

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Smooth Love Potion. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Smooth Love Potion сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку SLP: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

SLP_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває між хабом S1 та центральним рівнем. Текуща ціна 5,624E-4 знаходиться вище опорного рівня S1 на 5,601E-4. Ціна перебуває нижче центрального рівня 5,643E-4. У короткостроковому періоді складена багатоцільова позитивна динаміка середніх ліній. Індикатор EMA підтверджує наявність купівельної енергії. MACD сформував золотий перетин. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних сигналів перевиторгу або перепроданості. Ширина полос Болінджера залишається стабільною. Розподіл сил між бичами та ведмедями є відносно збалансованим. Напрямок швидких і повільних індикаторів практично однаковий. Волатильність не демонструє значного розширення чи зменшення. Близький верхній опорний рівень — центральний рівень 5,643E-4. Ця ціна відстає від поточної приблизно на 0,34%. Близький нижній опорний рівень знаходиться на рівні S1 — 5,572E-4. Ця ціна відстає від поточної приблизно на 0,92%. Далекий верхній опорний рівень — рівень R1 на 5,672E-4. Далекий нижній опорний рівень — рівень S2 на 5,572E-4. Відстані між ключовими рівнями компактні. Ринок перебуває в стані вузької консолідації.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Smooth Love Potion?

Декілька ключових факторів впливають на ціни SLP:

1. Популярність гри Axie Infinity та зростання бази гравців
2. Динаміка попиту й пропозиції — SLP заробляється під час гри та спалюється для розведення
3. Зміни механік розведення та оновлення корисності токенів
4. Загальний настрій та тренди на криптовалютному ринку
5. Показники сектору ігрових токенів
6. Регуляторні новини, що впливають на гри з моделлю play-to-earn
7. Конкуренція з іншими блокчейн-граями
8. Економічні умови в країнах, де Axie є популярною
9. Оновлення платформи та запуск нових функцій
10. Механізми спалювання токенів та коригування пропозиції

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Smooth Love Potion?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну SLP, оскільки це основний токен для заробітку в Axie Infinity — популярній грі з економікою на принципі «грай і заробляй». Гравці отримують SLP, борючись у боях та виконуючи квести, а потім продають його за реальні гроші. Щоденне відстеження ціни допомагає гравцям вирішувати, коли продавати зароблені SLP, щоб максимізувати прибуток, і відповідно планувати свої ігрові стратегії.

Прогноз ціни Smooth Love Potion

Прогноз ціни Smooth Love Potion (SLP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SLP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Smooth Love Potion (SLP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Smooth Love Potion потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Smooth Love Potion у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SLP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Smooth Love Potion.

Як купити та інвестувати Smooth Love Potion в Україна

Готові розпочати торгівлю з Smooth Love Potion? Купівля SLP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Smooth Love Potion. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Smooth Love Potion (SLP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Smooth Love Potion буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Smooth Love Potion (SLP)

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Що таке Smooth Love Potion (SLP)

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Ресурс Smooth Love Potion

Щоб дізнатися більше про Smooth Love Potion, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSmooth Love Potion
Оглядач блокчейну

Категорія :

Axie Infinity EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:13:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Smooth Love Potion (SLP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Smooth Love Potion

SLP USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Smooth Love Potion (SLP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Smooth Love Potion у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SLP/USDT
₴0,024276512
₴0,024276512₴0,024276512
-0,73%
102.82M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SLP = 0,024267534 UAH