USD1

USD1 — це цифровий актив, забезпечений фіатом, розроблений для підтримки еквівалентності з доларом США у співвідношенні 1:1. Запущений у квітні 2025 року компанією World Liberty Financial (WLFI), фінансово-технологічною компанією зі штаб-квартирою в Маямі, штат Флорида, USD1 має на меті впорядкувати цифрові транзакції, забезпечуючи безперебійну взаємозамінність між фіатною валютою та цифровими активами. Для забезпечення прозорості та довіри його резерви зберігаються у BitGo, каліфорнійського постачальника послуг зберігання криптовалют. Спочатку USD1 буде випущено в мережах Ethereum та Binance Smart Chain (BSC), а в майбутньому планується розширення на інші блокчейни.

Ім'яUSD1

РейтингNo.46

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0006%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)26.25%

Циркуляційна пропозиція2,151,591,831

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція2,151,591,831

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.0147221909224569,2025-05-12

Найнижча ціна0.990972014891515,2025-04-16

Публічний блокчейнETH

ОписUSD1 — це цифровий актив, забезпечений фіатом, розроблений для підтримки еквівалентності з доларом США у співвідношенні 1:1. Запущений у квітні 2025 року компанією World Liberty Financial (WLFI), фінансово-технологічною компанією зі штаб-квартирою в Маямі, штат Флорида, USD1 має на меті впорядкувати цифрові транзакції, забезпечуючи безперебійну взаємозамінність між фіатною валютою та цифровими активами. Для забезпечення прозорості та довіри його резерви зберігаються у BitGo, каліфорнійського постачальника послуг зберігання криптовалют. Спочатку USD1 буде випущено в мережах Ethereum та Binance Smart Chain (BSC), а в майбутньому планується розширення на інші блокчейни.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.