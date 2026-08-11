Сьогоднішня ціна Quantix Finance

Поточна ціна Quantix Finance (QFI) сьогодні становить ₴ 56.517, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QFI до UAH становить ₴ 56.517 за QFI.

Quantix Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 56,52M, з циркуляційною пропозицією у 1,00M QFI. Протягом останніх 24 годин QFI торгувався між ₴ 55.126 (мінімум) та ₴ 58.95 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці QFI змінився на -0.42% за останню годину та на -3.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 152,32K.

Ринкова інформація щодо Quantix Finance (QFI)

Ринкова капіталізація ₴ 56,52M₴ 56,52M ₴ 56,52M Обсяг (за 24 год) ₴ 152,32K₴ 152,32K ₴ 152,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 565.17M₴ 565.17M ₴ 565.17M Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Максимальна пропозиція 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Загальна пропозиція 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Публічний блокчейн TRX

Поточна ринкова капіталізація Quantix Finance — ₴ 56,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 152,32K. Циркуляційна пропозиція QFI — 1,00M, зі загальною пропозицією 10000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 565.17M.