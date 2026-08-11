Курс Quantix Finance (QFI)
Поточна ціна Quantix Finance (QFI) сьогодні становить ₴ 56.517, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QFI до UAH становить ₴ 56.517 за QFI.
Quantix Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 56,52M, з циркуляційною пропозицією у 1,00M QFI. Протягом останніх 24 годин QFI торгувався між ₴ 55.126 (мінімум) та ₴ 58.95 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці QFI змінився на -0.42% за останню годину та на -3.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 152,32K.
TRX
Поточна ринкова капіталізація Quantix Finance — ₴ 56,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 152,32K. Циркуляційна пропозиція QFI — 1,00M, зі загальною пропозицією 10000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 565.17M.
-0.42%
-1.65%
-3.49%
-3.49%
Відстежуйте зміни ціни на Quantix Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -42.56209
|-1.65%
|30 днів
|₴ -6.808
|-10.76%
|60 днів
|₴ +1.938
|+3.55%
|90 днів
|₴ -3.618
|-6.02%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни QFI на ₴ -42.56209 (-1.65%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -6.808 (-10.76%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник QFI змінився на ₴ +1.938 (+3.55%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -3.618 (-6.02%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Quantix Finance зараз.
У 2040 році ціна Quantix Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Quantix Finance — це ончейн-кредитний протокол, який надає як дозволену інфраструктуру для установ, так і відкриті фреймворки доступу в децентралізованих фінансах. Він забезпечує структуроване розподілення капіталу на ринках цифрового кредитування через поєднання участі на основі ідентифікації та нативних блокчейн-фінансових інструментів. Платформа підтримує різні ролі учасників, включаючи кредиторів, позичальників та менеджерів пулів, які працюють у відібраних кредитних пулах із прозорим андеррайтингом, сегментацією ризиків та відстеженням ефективності. Інституційні учасники працюють у дозволених середовищах із дотриманням вимог, тоді як користувачі DeFi отримують доступ до структурованих можливостей доходності на відкритих ринках. Quantix Finance створений для підвищення ефективності капіталу на ринках цифрових активів, інтегруючи моніторинг у реальному часі, стандартизовану звітність та модульні системи розподілу капіталу. Поєднуючи інституційну інфраструктуру з ончейн-кредитними ринками, Quantix забезпечує єдиний масштабований, прозорий і ризик-орієнтований підхід до кредитування в екосистемі QFI.
Щоб дізнатися більше про Quantix Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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