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Поточна ціна Quantix Finance сьогодні становить 56.517 UAH. Ринкова капіталізація QFI становить 56,517,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін QFI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Quantix Finance сьогодні становить 56.517 UAH. Ринкова капіталізація QFI становить 56,517,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін QFI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про QFI

Інформація про ціну QFI

Що таке QFI

Токеноміка QFI

Прогноз ціни QFI

Історія QFI

Посібник з купівлі QFI

Конвертація QFI у фіатну валюту

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Курс Quantix Finance (QFI)

Актуальна ціна 1 QFI до UAH:

₴2,536.95835
₴2,536.95835₴2,536.95835
-1,65%1D
UAH
Графік ціни Quantix Finance (QFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:03:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Quantix Finance

Поточна ціна Quantix Finance (QFI) сьогодні становить ₴ 56.517, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QFI до UAH становить ₴ 56.517 за QFI.

Quantix Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 56,52M, з циркуляційною пропозицією у 1,00M QFI. Протягом останніх 24 годин QFI торгувався між ₴ 55.126 (мінімум) та ₴ 58.95 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці QFI змінився на -0.42% за останню годину та на -3.49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 152,32K.

Ринкова інформація щодо Quantix Finance (QFI)

₴ 56,52M
₴ 56,52M₴ 56,52M

₴ 152,32K
₴ 152,32K₴ 152,32K

₴ 565.17M
₴ 565.17M₴ 565.17M

1,00M
1,00M 1,00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

Поточна ринкова капіталізація Quantix Finance — ₴ 56,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 152,32K. Циркуляційна пропозиція QFI — 1,00M, зі загальною пропозицією 10000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 565.17M.

Історія ціни Quantix Finance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 55.126
₴ 55.126₴ 55.126
Мін. за 24 год
₴ 58.95
₴ 58.95₴ 58.95
Макс. за 24 год

₴ 55.126
₴ 55.126₴ 55.126

₴ 58.95
₴ 58.95₴ 58.95

--
----

--
----

-0.42%

-1.65%

-3.49%

-3.49%

Історія ціни Quantix Finance (QFI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Quantix Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -42.56209-1.65%
30 днів₴ -6.808-10.76%
60 днів₴ +1.938+3.55%
90 днів₴ -3.618-6.02%
Зміна ціни Quantix Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни QFI на ₴ -42.56209 (-1.65%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Quantix Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -6.808 (-10.76%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Quantix Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник QFI змінився на ₴ +1.938 (+3.55%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Quantix Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -3.618 (-6.02%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Quantix Finance (QFI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Quantix Finance зараз.

Прогноз ціни Quantix Finance

Прогноз ціни Quantix Finance (QFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна QFI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Quantix Finance (QFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Quantix Finance потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Quantix Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни QFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Quantix Finance.

Як купити та інвестувати Quantix Finance в Україна

Готові розпочати торгівлю з Quantix Finance? Купівля QFI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Quantix Finance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Quantix Finance (QFI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Quantix Finance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Quantix Finance (QFI)

Що ви можете зробити з Quantix Finance

Володіння Quantix Finance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Quantix Finance (QFI)

Quantix Finance — це ончейн-кредитний протокол, який надає як дозволену інфраструктуру для установ, так і відкриті фреймворки доступу в децентралізованих фінансах. Він забезпечує структуроване розподілення капіталу на ринках цифрового кредитування через поєднання участі на основі ідентифікації та нативних блокчейн-фінансових інструментів. Платформа підтримує різні ролі учасників, включаючи кредиторів, позичальників та менеджерів пулів, які працюють у відібраних кредитних пулах із прозорим андеррайтингом, сегментацією ризиків та відстеженням ефективності. Інституційні учасники працюють у дозволених середовищах із дотриманням вимог, тоді як користувачі DeFi отримують доступ до структурованих можливостей доходності на відкритих ринках. Quantix Finance створений для підвищення ефективності капіталу на ринках цифрових активів, інтегруючи моніторинг у реальному часі, стандартизовану звітність та модульні системи розподілу капіталу. Поєднуючи інституційну інфраструктуру з ончейн-кредитними ринками, Quantix забезпечує єдиний масштабований, прозорий і ризик-орієнтований підхід до кредитування в екосистемі QFI.

Ресурс Quantix Finance

Щоб дізнатися більше про Quantix Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsTron Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:03:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Quantix Finance (QFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Quantix Finance

QFI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію QFI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю QFIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Quantix Finance (QFI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Quantix Finance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
QFI/USDT
₴2,536.95835
₴2,536.95835₴2,536.95835
-1.65%
2.67K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 QFI = 2,537.04813 UAH