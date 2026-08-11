Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Palcoin Ventures сьогодні становить 0,01676 UAH. Ринкова капіталізація PALCOIN становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін PALCOIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Palcoin Ventures сьогодні становить 0,01676 UAH. Ринкова капіталізація PALCOIN становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін PALCOIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PALCOIN

Інформація про ціну PALCOIN

Що таке PALCOIN

Офіційний вебсайт PALCOIN

Токеноміка PALCOIN

Прогноз ціни PALCOIN

Історія PALCOIN

Посібник з купівлі PALCOIN

Конвертація PALCOIN у фіатну валюту

Спот PALCOIN

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Palcoin Ventures

Курс Palcoin Ventures (PALCOIN)

Актуальна ціна 1 PALCOIN до UAH:

₴0,7523564
₴0,7523564₴0,7523564
+2,00%1D
UAH
Графік ціни Palcoin Ventures (PALCOIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:56:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Palcoin Ventures

Поточна ціна Palcoin Ventures (PALCOIN) сьогодні становить ₴ 0,01676, зі зміною 2,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PALCOIN до UAH становить ₴ 0,01676 за PALCOIN.

Palcoin Ventures наразі посідає №4358 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 PALCOIN. Протягом останніх 24 годин PALCOIN торгувався між ₴ 0,01404 (мінімум) та ₴ 0,01799 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 110,26369616964441194, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,4279287772426446882.

У короткостроковій динаміці PALCOIN змінився на +0,47% за останню годину та на -84,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,40K.

Ринкова інформація щодо Palcoin Ventures (PALCOIN)

No.4358

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 6,40K
₴ 6,40K₴ 6,40K

₴ 4,19M
₴ 4,19M₴ 4,19M

0,00
0,00 0,00

250 000 000
250 000 000 250 000 000

250 000 000
250 000 000 250 000 000

0,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Palcoin Ventures — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,40K. Циркуляційна пропозиція PALCOIN — 0,00, зі загальною пропозицією 250000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,19M.

Історія ціни Palcoin Ventures у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01404
₴ 0,01404₴ 0,01404
Мін. за 24 год
₴ 0,01799
₴ 0,01799₴ 0,01799
Макс. за 24 год

₴ 0,01404
₴ 0,01404₴ 0,01404

₴ 0,01799
₴ 0,01799₴ 0,01799

₴ 2 110,26369616964441194
₴ 2 110,26369616964441194₴ 2 110,26369616964441194

₴ 5,4279287772426446882
₴ 5,4279287772426446882₴ 5,4279287772426446882

+0,47%

+2,00%

-84,77%

-84,77%

Історія ціни Palcoin Ventures (PALCOIN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Palcoin Ventures за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0147521+2,00%
30 днів₴ -0,18324-91,62%
60 днів₴ -0,18324-91,62%
90 днів₴ -0,18324-91,62%
Зміна ціни Palcoin Ventures сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PALCOIN на ₴ +0,0147521 (+2,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Palcoin Ventures за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,18324 (-91,62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Palcoin Ventures за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PALCOIN змінився на ₴ -0,18324 (-91,62%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Palcoin Ventures за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,18324 (-91,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Palcoin Ventures (PALCOIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Palcoin Ventures зараз.

Прогноз ціни Palcoin Ventures

Прогноз ціни Palcoin Ventures (PALCOIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PALCOIN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Palcoin Ventures (PALCOIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Palcoin Ventures потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Palcoin Ventures у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PALCOIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Palcoin Ventures.

Як купити та інвестувати Palcoin Ventures в Україна

Готові розпочати торгівлю з Palcoin Ventures? Купівля PALCOIN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Palcoin Ventures. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Palcoin Ventures (PALCOIN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Palcoin Ventures буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Palcoin Ventures (PALCOIN)

Що ви можете зробити з Palcoin Ventures

Володіння Palcoin Ventures відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Palcoin Ventures (PALCOIN) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Palcoin Ventures (PALCOIN)

Palcoin Ventures ($PALCOIN) — це децентралізована екосистема венчурного капіталу на базі штучного інтелекту, яка виявляє, оцінює та підтримує перспективні стартапи у сферах Web3 та блокчейну. Завдяки власному штучному інтелекту «Felixia» та моделі управління, заснованій на участі спільноти, PALCOIN надає власникам токенів можливість брати участь у прийнятті рішень щодо фінансування стартапів та управлінні екосистемою. Проєкт діє відповідно до інвестиційних принципів ісламського шаріату, наголошуючи на етичному інвестуванні, прозорості та відповідальному розподілі капіталу. Місія Palcoin полягає у демократизації доступу до можливостей венчурного капіталу за допомогою безпечної, керованої спільнотою та технологічно оснащеної платформи.

Ресурс Palcoin Ventures

Щоб дізнатися більше про Palcoin Ventures, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтPalcoin Ventures
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Palcoin Ventures

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:56:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Palcoin Ventures (PALCOIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Palcoin Ventures

PALCOIN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PALCOIN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PALCOINUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Palcoin Ventures (PALCOIN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Palcoin Ventures у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PALCOIN/USDT
₴0,7523564
₴0,7523564₴0,7523564
+1,76%
427.01K (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴17,9560
₴17,9560₴17,9560

+300,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,3000053
₴22,3000053₴22,3000053

+893,54%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7115065
₴0,7115065₴0,7115065

+26,49%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9396943
₴7,9396943₴7,9396943

-12,39%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴162,937233
₴162,937233₴162,937233

+101,52%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,3000053
₴22,3000053₴22,3000053

+893,54%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,32461412
₴1,32461412₴1,32461412

+98,08%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴162,937233
₴162,937233₴162,937233

+101,52%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,5095015
₴0,5095015₴0,5095015

+89,48%

Myros

Myros

MY

₴0,843932
₴0,843932₴0,843932

+25,33%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PALCOIN до UAH

Сума

PALCOIN
PALCOIN
UAH
UAH

1 PALCOIN = 0,7523564 UAH