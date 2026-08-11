Сьогоднішня ціна Palcoin Ventures

Поточна ціна Palcoin Ventures (PALCOIN) сьогодні становить ₴ 0,01676, зі зміною 2,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PALCOIN до UAH становить ₴ 0,01676 за PALCOIN.

Palcoin Ventures наразі посідає №4358 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 PALCOIN. Протягом останніх 24 годин PALCOIN торгувався між ₴ 0,01404 (мінімум) та ₴ 0,01799 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 110,26369616964441194, тоді як історичний мінімум — ₴ 5,4279287772426446882.

У короткостроковій динаміці PALCOIN змінився на +0,47% за останню годину та на -84,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 6,40K.

Ринкова інформація щодо Palcoin Ventures (PALCOIN)

Рейтинг No.4358 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 6,40K₴ 6,40K ₴ 6,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,19M₴ 4,19M ₴ 4,19M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 250 000 000 250 000 000 250 000 000 Загальна пропозиція 250 000 000 250 000 000 250 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Palcoin Ventures — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 6,40K. Циркуляційна пропозиція PALCOIN — 0,00, зі загальною пропозицією 250000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,19M.