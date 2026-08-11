Сьогоднішня ціна AIXDROP

Поточна ціна AIXDROP (AIXDROP) сьогодні становить ₴ 0.00018393, зі зміною 1.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIXDROP до UAH становить ₴ 0.00018393 за AIXDROP.

AIXDROP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- AIXDROP. Протягом останніх 24 годин AIXDROP торгувався між ₴ 0.00018092 (мінімум) та ₴ 0.00018691 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AIXDROP змінився на -0.37% за останню годину та на -47.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 418,82K.

Ринкова інформація щодо AIXDROP (AIXDROP)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 418,82K₴ 418,82K ₴ 418,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.84M₴ 1.84M ₴ 1.84M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація AIXDROP — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 418,82K. Циркуляційна пропозиція AIXDROP — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.84M.