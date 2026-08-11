Сьогоднішня ціна Yield Guild Games

Поточна ціна Yield Guild Games (YGG) сьогодні становить ₴ 0.01977, зі зміною 1.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YGG до UAH становить ₴ 0.01977 за YGG.

Yield Guild Games наразі посідає №733 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,07M, з циркуляційною пропозицією у 762,36M YGG. Протягом останніх 24 годин YGG торгувався між ₴ 0.01955 (мінімум) та ₴ 0.02026 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 516.0460813502776467732, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.0619353438753353791.

У короткостроковій динаміці YGG змінився на -0.96% за останню годину та на +7.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,57K.

Ринкова інформація щодо Yield Guild Games (YGG)

Рейтинг No.733 Ринкова капіталізація ₴ 15,07M₴ 15,07M ₴ 15,07M Обсяг (за 24 год) ₴ 59,57K₴ 59,57K ₴ 59,57K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 19.77M₴ 19.77M ₴ 19.77M Циркуляційне постачання 762,36M 762,36M 762,36M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 Коефіцієнт циркуляції 76.23% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Yield Guild Games — ₴ 15,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,57K. Циркуляційна пропозиція YGG — 762,36M, зі загальною пропозицією 999716389.32277708. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.77M.