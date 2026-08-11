Курс Yield Guild Games (YGG)
Поточна ціна Yield Guild Games (YGG) сьогодні становить ₴ 0.01977, зі зміною 1.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YGG до UAH становить ₴ 0.01977 за YGG.
Yield Guild Games наразі посідає №733 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,07M, з циркуляційною пропозицією у 762,36M YGG. Протягом останніх 24 годин YGG торгувався між ₴ 0.01955 (мінімум) та ₴ 0.02026 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 516.0460813502776467732, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.0619353438753353791.
У короткостроковій динаміці YGG змінився на -0.96% за останню годину та на +7.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,57K.
No.733
76.23%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Yield Guild Games — ₴ 15,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,57K. Циркуляційна пропозиція YGG — 762,36M, зі загальною пропозицією 999716389.32277708. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.77M.
-0.96%
-1.49%
+7.44%
+7.44%
Відстежуйте зміни ціни на Yield Guild Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0134234
|-1.49%
|30 днів
|₴ -0.00227
|-10.30%
|60 днів
|₴ -0.00504
|-20.32%
|90 днів
|₴ -0.02533
|-56.17%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни YGG на ₴ -0.0134234 (-1.49%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00227 (-10.30%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник YGG змінився на ₴ -0.00504 (-20.32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.02533 (-56.17%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Yield Guild Games (YGG)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Yield Guild Games зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Yield Guild Games. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку YGG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
YGG_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,02029, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,02018. Система ключових точок показує, що зараз ринок перебуває у діапазоні коливань нижче рівня опору R1. Група скользящих середніх перебуває в стані заплутаності біля нульової лінії, що свідчить про повну зміну позицій між биками і ведмедями. Ціна поки не змогла ефективно подолати ключовий опорний рівень, тому структура залишається в нейтральному коригувальному формуванні. MACD сформував золоте перетинання, що сигналізує про посилення купівельного потенціалу в короткостроковій перспективі. RSI досяг зони перекупленості, через що простір для подальшого зростання обмежений. Швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування, а концентрація імпульсу зменшується. Волатильність тримається на низькому рівні, що свідчить про відсутність чіткого одностороннього руху на ринку. StochRSI на високому рівні демонструє ознаки затвердження, що підвищує ризики покупки на підвищенні в короткостроковій перспективі. Полоси Болінджера зблизилися, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Ближній рівень підтримки знаходиться на позначці S1 — 0,01997, що відповідає приблизно 1,5% від поточної ціни. Нижче знаходиться сильна підтримка на рівні S2 — 0,01967, що відповідає близько 3,0% від поточної ціни. Угорі безпосереднім опорним рівнем є R1 — 0,02048, що відповідає близько 0,9% від поточної ціни. Далекі рівні опору представлені на позначках R2 — 0,02069, що відповідає близько 1,9% від поточної ціни. Ключові рівні розташовані дуже щільно, що характеризується вузьким діапазоном коливань.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Yield Guild Games потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
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|Час (UTC+8)
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