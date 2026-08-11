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Поточна ціна Yield Guild Games сьогодні становить 0.01977 UAH. Ринкова капіталізація YGG становить 15,071,761.3105529149416 UAH. Відстежуйте оновлення цін YGG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Yield Guild Games сьогодні становить 0.01977 UAH. Ринкова капіталізація YGG становить 15,071,761.3105529149416 UAH. Відстежуйте оновлення цін YGG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про YGG

Інформація про ціну YGG

Що таке YGG

Whitepaper YGG

Офіційний вебсайт YGG

Токеноміка YGG

Прогноз ціни YGG

Історія YGG

Посібник з купівлі YGG

Конвертація YGG у фіатну валюту

Спот YGG

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Курс Yield Guild Games (YGG)

Актуальна ціна 1 YGG до UAH:

₴0.8874753
₴0.8874753₴0.8874753
-1,49%1D
UAH
Графік ціни Yield Guild Games (YGG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:40:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Yield Guild Games

Поточна ціна Yield Guild Games (YGG) сьогодні становить ₴ 0.01977, зі зміною 1.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YGG до UAH становить ₴ 0.01977 за YGG.

Yield Guild Games наразі посідає №733 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,07M, з циркуляційною пропозицією у 762,36M YGG. Протягом останніх 24 годин YGG торгувався між ₴ 0.01955 (мінімум) та ₴ 0.02026 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 516.0460813502776467732, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.0619353438753353791.

У короткостроковій динаміці YGG змінився на -0.96% за останню годину та на +7.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,57K.

Ринкова інформація щодо Yield Guild Games (YGG)

No.733

₴ 15,07M
₴ 15,07M₴ 15,07M

₴ 59,57K
₴ 59,57K₴ 59,57K

₴ 19.77M
₴ 19.77M₴ 19.77M

762,36M
762,36M 762,36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,389.32277708
999,716,389.32277708 999,716,389.32277708

76.23%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Yield Guild Games — ₴ 15,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,57K. Циркуляційна пропозиція YGG — 762,36M, зі загальною пропозицією 999716389.32277708. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.77M.

Історія ціни Yield Guild Games у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.01955
₴ 0.01955₴ 0.01955
Мін. за 24 год
₴ 0.02026
₴ 0.02026₴ 0.02026
Макс. за 24 год

₴ 0.01955
₴ 0.01955₴ 0.01955

₴ 0.02026
₴ 0.02026₴ 0.02026

₴ 516.0460813502776467732
₴ 516.0460813502776467732₴ 516.0460813502776467732

₴ 1.0619353438753353791
₴ 1.0619353438753353791₴ 1.0619353438753353791

-0.96%

-1.49%

+7.44%

+7.44%

Історія ціни Yield Guild Games (YGG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Yield Guild Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0134234-1.49%
30 днів₴ -0.00227-10.30%
60 днів₴ -0.00504-20.32%
90 днів₴ -0.02533-56.17%
Зміна ціни Yield Guild Games сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YGG на ₴ -0.0134234 (-1.49%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Yield Guild Games за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00227 (-10.30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Yield Guild Games за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YGG змінився на ₴ -0.00504 (-20.32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Yield Guild Games за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.02533 (-56.17%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Yield Guild Games (YGG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Yield Guild Games зараз.

Аналіз для Yield Guild Games

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Yield Guild Games. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Yield Guild Games сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку YGG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.

YGG_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,02029, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,02018. Система ключових точок показує, що зараз ринок перебуває у діапазоні коливань нижче рівня опору R1. Група скользящих середніх перебуває в стані заплутаності біля нульової лінії, що свідчить про повну зміну позицій між биками і ведмедями. Ціна поки не змогла ефективно подолати ключовий опорний рівень, тому структура залишається в нейтральному коригувальному формуванні. MACD сформував золоте перетинання, що сигналізує про посилення купівельного потенціалу в короткостроковій перспективі. RSI досяг зони перекупленості, через що простір для подальшого зростання обмежений. Швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування, а концентрація імпульсу зменшується. Волатильність тримається на низькому рівні, що свідчить про відсутність чіткого одностороннього руху на ринку. StochRSI на високому рівні демонструє ознаки затвердження, що підвищує ризики покупки на підвищенні в короткостроковій перспективі. Полоси Болінджера зблизилися, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Ближній рівень підтримки знаходиться на позначці S1 — 0,01997, що відповідає приблизно 1,5% від поточної ціни. Нижче знаходиться сильна підтримка на рівні S2 — 0,01967, що відповідає близько 3,0% від поточної ціни. Угорі безпосереднім опорним рівнем є R1 — 0,02048, що відповідає близько 0,9% від поточної ціни. Далекі рівні опору представлені на позначках R2 — 0,02069, що відповідає близько 1,9% від поточної ціни. Ключові рівні розташовані дуже щільно, що характеризується вузьким діапазоном коливань.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Yield Guild Games?

Ціни на токени YGG залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття геймінгової екосистеми — більше гравців, що приєднуються до ігор, підтримуваних YGG, збільшує попит на токени.
2. Показники NFT-активів — вартість NFT-інвестицій гільдії впливає на ціну токенів.
3. Розвиток програми стипендій — розширення можливостей гри за принципом «грай і заробляй» сприяє зростанню корисності токенів.
4. Корисність токенів та нагороди за стекінг — більш високі доходи приваблюють більше власників.
5. Оголошення про партнерства — нові співробітництва з іграми підвищують довіру інвесторів.
6. Загальний настрій на криптовалютному ринку — тенденції Біткоїна та альткоїнів впливають на YGG.
7. Розвиток геймінгової індустрії — прийняття Web3-геймінгу впливає на довгострокові перспективи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Yield Guild Games?

Люди хочуть знати ціну YGG сьогодні, оскільки це популярний геймінг-токен у екосистемі гри за винагороду. Трейдери стежать за щоденними цінами для прийняття інвестиційних рішень, тоді як геймери відстежують вартість, щоб оцінити потенціал заробітку. Рух цін впливає на нагороди гільдій, інвестиції в NFT та загальну продуктивність портфелю у блокчейн-геймінгу.

Прогноз ціни Yield Guild Games

Прогноз ціни Yield Guild Games (YGG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YGG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Yield Guild Games (YGG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Yield Guild Games потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Yield Guild Games у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни YGG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Yield Guild Games.

Як купити та інвестувати Yield Guild Games в Україна

Готові розпочати торгівлю з Yield Guild Games? Купівля YGG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Yield Guild Games. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Yield Guild Games (YGG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Yield Guild Games буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Yield Guild Games (YGG)

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Що таке Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Ресурс Yield Guild Games

Щоб дізнатися більше про Yield Guild Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYield Guild Games
Оглядач блокчейну

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Abstract EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:40:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yield Guild Games (YGG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Yield Guild Games

YGG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію YGG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю YGGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Yield Guild Games (YGG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Yield Guild Games у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
YGG/USDT
₴0.8870264
₴0.8870264₴0.8870264
-1.49%
3.01M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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