BOBER

$BOBER — рухаємося зі сміливістю дегена, діємо з мисленням творця. Як справжні бобри, ми не лише женемося за хайпом — ми також будуємо дамби, цінність і культуру.

Ім'яBOBER

РейтингNo.4877

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція6,969,393,998

Загальна пропозиція6,969,393,998

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.001554678491517715,2024-11-27

Найнижча ціна0.00016167950826132,2025-04-07

Публічний блокчейнEGLD

Опис$BOBER — рухаємося зі сміливістю дегена, діємо з мисленням творця. Як справжні бобри, ми не лише женемося за хайпом — ми також будуємо дамби, цінність і культуру.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.