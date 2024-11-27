BOBER

$BOBER — рухаємося зі сміливістю дегена, діємо з мисленням творця. Як справжні бобри, ми не лише женемося за хайпом — ми також будуємо дамби, цінність і культуру.

Ім'яBOBER

РейтингNo.4877

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція6,969,393,998

Загальна пропозиція6,969,393,998

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.001554678491517715,2024-11-27

Найнижча ціна0.00016167950826132,2025-04-07

Публічний блокчейнEGLD

Опис$BOBER — рухаємося зі сміливістю дегена, діємо з мисленням творця. Як справжні бобри, ми не лише женемося за хайпом — ми також будуємо дамби, цінність і культуру.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BOBER/USDT
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Макс 24г
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Обсяг за 24г (BOBER)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
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Інформація
Відкриті ордери（0）
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