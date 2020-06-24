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Клієнт Windows
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balancer
BAL/USDT
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--
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (BAL)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (BAL)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Глибина
BAL
Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.
Огляд
Ім'я
BAL
Час випуску
2020-06-24 00:00:00
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
96,150,704
Книга ордерів
0.000001
0.000001
0.00001
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0.001
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Угоди на ринку
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Сума
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5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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