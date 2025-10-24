Актуальна ціна Autonomi сьогодні становить 0.04066 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AUTONOMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AUTONOMI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Autonomi сьогодні становить 0.04066 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AUTONOMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AUTONOMI на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 AUTONOMI до USD:

$0,0406
$0,0406$0,0406
-2,42%1D
USD
Графік ціни Autonomi (AUTONOMI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Autonomi (AUTONOMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04055
$ 0,04055$ 0,04055
Мін. за 24 год
$ 0,04424
$ 0,04424$ 0,04424
Макс. за 24 год

$ 0,04055
$ 0,04055$ 0,04055

$ 0,04424
$ 0,04424$ 0,04424

$ 0,35756319057761676
$ 0,35756319057761676$ 0,35756319057761676

$ 0,0342953235344726
$ 0,0342953235344726$ 0,0342953235344726

-0,05%

-2,42%

-6,66%

-6,66%

Актуальна ціна Autonomi (AUTONOMI) становить $ 0,04066. За останні 24 години AUTONOMI торгувався між мінімумом у $ 0,04055 і максимумом у $ 0,04424, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AUTONOMI становить $ 0,35756319057761676, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0342953235344726.

Що стосується короткострокових результатів, то AUTONOMI змінився на -0,05% за останню годину, -2,42% за 24 години та на -6,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Autonomi (AUTONOMI)

No.1377

$ 5,56M
$ 5,56M$ 5,56M

$ 101,47K
$ 101,47K$ 101,47K

$ 48,79M
$ 48,79M$ 48,79M

136,64M
136,64M 136,64M

1 200 000 000
1 200 000 000 1 200 000 000

ARB

Поточна ринкова капіталізація Autonomi — $ 5,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 101,47K. Циркуляційна пропозиція AUTONOMI — 136,64M, зі загальною пропозицією 1200000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,79M.

Історія ціни Autonomi (AUTONOMI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Autonomi за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0010069-2,42%
30 днів$ -0,02074-33,78%
60 днів$ -0,0189-31,74%
90 днів$ -0,00934-18,68%
Зміна ціни Autonomi сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AUTONOMI на $ -0,0010069 (-2,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Autonomi за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,02074 (-33,78%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Autonomi за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AUTONOMI змінився на $ -0,0189 (-31,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Autonomi за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00934 (-18,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Autonomi (AUTONOMI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Autonomi зараз.

Що таке Autonomi (AUTONOMI)

ANT — це утиліті токен, який надає власникам доступ до сервісів мережі Autonomi. Autonomi — це децентралізована, автономна мережа, що працює на повсякденних пристроях і пропонує самошифрування, квантово-безпечний захист та довічне зберігання даних у мережі. Autonomi об'єднує вільну ємність підключених пристроїв — від старих споживчих ПК на столах і невеликих пристроїв, таких як Raspberry Pis, до залишків стелажів у центрі обробки даних — для створення нової форми глобально доступної інфраструктури, яку може використовувати будь-хто. Autonomi дозволяє користувачам безпечно зберігати дані, спілкуватися, отримувати доступ до знань, будувати бізнес, надавати послуги та створювати нове майбутнє без втручання посередників чи контролерів.

Проєкт Autonomi доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Autonomi. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AUTONOMI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Autonomi у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Autonomi безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Autonomi (USD)

Скільки коштуватиме Autonomi (AUTONOMI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Autonomi (AUTONOMI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Autonomi.

Перегляньте прогноз ціни Autonomi вже зараз!

Токеноміка Autonomi (AUTONOMI)

Розуміння токеноміки Autonomi (AUTONOMI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AUTONOMI зараз!

Як купити Autonomi (AUTONOMI)

Шукаєте як купити Autonomi? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Autonomi на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AUTONOMI до місцевих валют

1 Autonomi (AUTONOMI) до VND
1 069,9679
1 Autonomi (AUTONOMI) до AUD
A$0,0622098
1 Autonomi (AUTONOMI) до GBP
0,030495
1 Autonomi (AUTONOMI) до EUR
0,0349676
1 Autonomi (AUTONOMI) до USD
$0,04066
1 Autonomi (AUTONOMI) до MYR
RM0,1715852
1 Autonomi (AUTONOMI) до TRY
1,709753
1 Autonomi (AUTONOMI) до JPY
¥6,18032
1 Autonomi (AUTONOMI) до ARS
ARS$60,3260222
1 Autonomi (AUTONOMI) до RUB
3,3105372
1 Autonomi (AUTONOMI) до INR
3,5715744
1 Autonomi (AUTONOMI) до IDR
Rp677,6663956
1 Autonomi (AUTONOMI) до PHP
2,3855222
1 Autonomi (AUTONOMI) до EGP
￡E.1,9350094
1 Autonomi (AUTONOMI) до BRL
R$0,2187508
1 Autonomi (AUTONOMI) до CAD
C$0,056924
1 Autonomi (AUTONOMI) до BDT
4,968652
1 Autonomi (AUTONOMI) до NGN
59,357501
1 Autonomi (AUTONOMI) до COP
$158,828125
1 Autonomi (AUTONOMI) до ZAR
R.0,7050444
1 Autonomi (AUTONOMI) до UAH
1,6991814
1 Autonomi (AUTONOMI) до TZS
T.Sh.101,1441896
1 Autonomi (AUTONOMI) до VES
Bs8,61992
1 Autonomi (AUTONOMI) до CLP
$38,46436
1 Autonomi (AUTONOMI) до PKR
Rs11,4791312
1 Autonomi (AUTONOMI) до KZT
21,8246616
1 Autonomi (AUTONOMI) до THB
฿1,3344612
1 Autonomi (AUTONOMI) до TWD
NT$1,2531412
1 Autonomi (AUTONOMI) до AED
د.إ0,1492222
1 Autonomi (AUTONOMI) до CHF
Fr0,0321214
1 Autonomi (AUTONOMI) до HKD
HK$0,3159282
1 Autonomi (AUTONOMI) до AMD
֏15,5130098
1 Autonomi (AUTONOMI) до MAD
.د.م0,3752918
1 Autonomi (AUTONOMI) до MXN
$0,748144
1 Autonomi (AUTONOMI) до SAR
ريال0,152475
1 Autonomi (AUTONOMI) до ETB
Br6,1400666
1 Autonomi (AUTONOMI) до KES
KSh5,2394476
1 Autonomi (AUTONOMI) до JOD
د.أ0,02882794
1 Autonomi (AUTONOMI) до PLN
0,1480024
1 Autonomi (AUTONOMI) до RON
лв0,1776842
1 Autonomi (AUTONOMI) до SEK
kr0,3817974
1 Autonomi (AUTONOMI) до BGN
лв0,0683088
1 Autonomi (AUTONOMI) до HUF
Ft13,6625732
1 Autonomi (AUTONOMI) до CZK
0,8514204
1 Autonomi (AUTONOMI) до KWD
د.ك0,01244196
1 Autonomi (AUTONOMI) до ILS
0,1337714
1 Autonomi (AUTONOMI) до BOB
Bs0,2801474
1 Autonomi (AUTONOMI) до AZN
0,069122
1 Autonomi (AUTONOMI) до TJS
SM0,3752918
1 Autonomi (AUTONOMI) до GEL
0,1101886
1 Autonomi (AUTONOMI) до AOA
Kz37,2002406
1 Autonomi (AUTONOMI) до BHD
.د.ب0,01528816
1 Autonomi (AUTONOMI) до BMD
$0,04066
1 Autonomi (AUTONOMI) до DKK
kr0,2614438
1 Autonomi (AUTONOMI) до HNL
L1,0648854
1 Autonomi (AUTONOMI) до MUR
1,8508432
1 Autonomi (AUTONOMI) до NAD
$0,7042312
1 Autonomi (AUTONOMI) до NOK
kr0,4057868
1 Autonomi (AUTONOMI) до NZD
$0,0707484
1 Autonomi (AUTONOMI) до PAB
B/.0,04066
1 Autonomi (AUTONOMI) до PGK
K0,1711786
1 Autonomi (AUTONOMI) до QAR
ر.ق0,1475958
1 Autonomi (AUTONOMI) до RSD
дин.4,1058468
1 Autonomi (AUTONOMI) до UZS
soʻm489,8794054
1 Autonomi (AUTONOMI) до ALL
L3,382912
1 Autonomi (AUTONOMI) до ANG
ƒ0,0727814
1 Autonomi (AUTONOMI) до AWG
ƒ0,073188
1 Autonomi (AUTONOMI) до BBD
$0,08132
1 Autonomi (AUTONOMI) до BAM
KM0,0683088
1 Autonomi (AUTONOMI) до BIF
Fr119,58106
1 Autonomi (AUTONOMI) до BND
$0,0524514
1 Autonomi (AUTONOMI) до BSD
$0,04066
1 Autonomi (AUTONOMI) до JMD
$6,507633
1 Autonomi (AUTONOMI) до KHR
163,2929996
1 Autonomi (AUTONOMI) до KMF
Fr17,23984
1 Autonomi (AUTONOMI) до LAK
883,9130258
1 Autonomi (AUTONOMI) до LKR
රු12,3061556
1 Autonomi (AUTONOMI) до MDL
L0,6879672
1 Autonomi (AUTONOMI) до MGA
Ar181,5176248
1 Autonomi (AUTONOMI) до MOP
P0,3244668
1 Autonomi (AUTONOMI) до MVR
0,622098
1 Autonomi (AUTONOMI) до MWK
MK70,345866
1 Autonomi (AUTONOMI) до MZN
MT2,5985806
1 Autonomi (AUTONOMI) до NPR
रु5,6993122
1 Autonomi (AUTONOMI) до PYG
286,32772
1 Autonomi (AUTONOMI) до RWF
Fr58,91634
1 Autonomi (AUTONOMI) до SBD
$0,3342252
1 Autonomi (AUTONOMI) до SCR
0,5615146
1 Autonomi (AUTONOMI) до SRD
$1,6137954
1 Autonomi (AUTONOMI) до SVC
$0,3545552
1 Autonomi (AUTONOMI) до SZL
L0,7038246
1 Autonomi (AUTONOMI) до TMT
m0,14231
1 Autonomi (AUTONOMI) до TND
د.ت0,1191338
1 Autonomi (AUTONOMI) до TTD
$0,2748616
1 Autonomi (AUTONOMI) до UGX
Sh141,65944
1 Autonomi (AUTONOMI) до XAF
Fr22,93224
1 Autonomi (AUTONOMI) до XCD
$0,109782
1 Autonomi (AUTONOMI) до XOF
Fr22,93224
1 Autonomi (AUTONOMI) до XPF
Fr4,14732
1 Autonomi (AUTONOMI) до BWP
P0,5436242
1 Autonomi (AUTONOMI) до BZD
$0,08132
1 Autonomi (AUTONOMI) до CVE
$3,858634
1 Autonomi (AUTONOMI) до DJF
Fr7,19682
1 Autonomi (AUTONOMI) до DOP
$2,5892288
1 Autonomi (AUTONOMI) до DZD
د.ج5,289866
1 Autonomi (AUTONOMI) до FJD
$0,0931114
1 Autonomi (AUTONOMI) до GNF
Fr350,4892
1 Autonomi (AUTONOMI) до GTQ
Q0,3106424
1 Autonomi (AUTONOMI) до GYD
$8,4828958
1 Autonomi (AUTONOMI) до ISK
kr4,96052

Ресурс Autonomi

Щоб дізнатися більше про Autonomi, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAutonomi
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Autonomi

Скільки сьогодні коштує Autonomi (AUTONOMI)?
Актуальна ціна AUTONOMI у USD становить 0,04066 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AUTONOMI до USD?
Поточна ціна AUTONOMI до USD — $ 0,04066. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Autonomi?
Ринкова капіталізація AUTONOMI — $ 5,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AUTONOMI?
Циркуляційна пропозиція AUTONOMI — 136,64M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AUTONOMI?
AUTONOMI досяг історичної максимальної ціни у 0,35756319057761676 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AUTONOMI?
Історична мінімальна ціна AUTONOMI становила 0,0342953235344726 USD.
Який обсяг торгівлі AUTONOMI?
Актуальний обсяг торгівлі AUTONOMI за 24 години — $ 101,47K USD.
Чи підніметься ціна AUTONOMI цього року?
AUTONOMI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AUTONOMI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:26:13 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

