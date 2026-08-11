Сьогоднішня ціна ARC

Поточна ціна ARC (ARC) сьогодні становить ₴ 0,000536, зі зміною 2,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARC до UAH становить ₴ 0,000536 за ARC.

ARC наразі посідає №1568 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 552,08K, з циркуляційною пропозицією у 1,03B ARC. Протягом останніх 24 годин ARC торгувався між ₴ 0,000521 (мінімум) та ₴ 0,000588 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 13,82671231393357442, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ARC змінився на -0,19% за останню годину та на -5,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 459,45.

Ринкова інформація щодо ARC (ARC)

Рейтинг No.1568 Ринкова капіталізація ₴ 552,08K₴ 552,08K ₴ 552,08K Обсяг (за 24 год) ₴ 459,45₴ 459,45 ₴ 459,45 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 552,08K₴ 552,08K ₴ 552,08K Циркуляційне постачання 1,03B 1,03B 1,03B Максимальна пропозиція 1 030 000 000 1 030 000 000 1 030 000 000 Загальна пропозиція 1 030 000 000 1 030 000 000 1 030 000 000 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ARC — ₴ 552,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 459,45. Циркуляційна пропозиція ARC — 1,03B, зі загальною пропозицією 1030000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 552,08K.