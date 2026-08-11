Сьогоднішня ціна DEAPcoin

Поточна ціна DEAPcoin (DEP) сьогодні становить ₴ 0,001001, зі зміною 0,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEP до UAH становить ₴ 0,001001 за DEP.

DEAPcoin наразі посідає №561 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 29,92M, з циркуляційною пропозицією у 29,89B DEP. Протягом останніх 24 годин DEP торгувався між ₴ 0,0009887 (мінімум) та ₴ 0,001008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,1355645543029633533, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0311320067016114406.

У короткостроковій динаміці DEP змінився на 0,00% за останню годину та на -0,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,58K.

Ринкова інформація щодо DEAPcoin (DEP)

Рейтинг No.561 Ринкова капіталізація ₴ 29,92M₴ 29,92M ₴ 29,92M Обсяг (за 24 год) ₴ 64,58K₴ 64,58K ₴ 64,58K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 29,92M₴ 29,92M ₴ 29,92M Циркуляційне постачання 29,89B 29,89B 29,89B Загальна пропозиція 29 892 900 001,32895446 29 892 900 001,32895446 29 892 900 001,32895446 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація DEAPcoin — ₴ 29,92M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,58K. Циркуляційна пропозиція DEP — 29,89B, зі загальною пропозицією 29892900001.32895446. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 29,92M.