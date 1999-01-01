QUAI

Quai Network — це масштабований і програмований блокчейн Proof-of-Work, покликаний слугувати новою глобальною монетарною системою. Поєднуючи валюту з енергією, Quai створює перший у світі децентралізований енергетичний долар. Quai використовує механізм консенсусу наступного покоління Proof-of-Work, який називається Proof-of-Entropy-Minima, щоб усунути конфлікти між блоками і забезпечити блискавичну завершеність. Мережа Quai Network надає інфраструктуру, необхідну для підтримки глобальних операцій без шкоди для основних принципів блокчейну, забезпечуючи пропускну здатність до 50 000 транзакцій в секунду, зберігаючи при цьому децентралізацію і безпеку.

Ім'яQUAI

Макс. пропозиція3,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

Ціна випуску--