Актуальна ціна Micron Technology сьогодні становить 208.97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MUON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Актуальна ціна 1 MUON до USD:

$208,96
$208,96$208,96
+1,84%1D
USD
Графік ціни Micron Technology (MUON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:05:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Micron Technology (MUON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 192,3
$ 192,3$ 192,3
Мін. за 24 год
$ 209,25
$ 209,25$ 209,25
Макс. за 24 год

$ 192,3
$ 192,3$ 192,3

$ 209,25
$ 209,25$ 209,25

$ 211,87814396587888
$ 211,87814396587888$ 211,87814396587888

$ 117,45321659889592
$ 117,45321659889592$ 117,45321659889592

+0,10%

+1,84%

+4,53%

+4,53%

Актуальна ціна Micron Technology (MUON) становить $ 208,97. За останні 24 години MUON торгувався між мінімумом у $ 192,3 і максимумом у $ 209,25, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MUON становить $ 211,87814396587888, тоді як його історичний мінімум — $ 117,45321659889592.

Що стосується короткострокових результатів, то MUON змінився на +0,10% за останню годину, +1,84% за 24 години та на +4,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Micron Technology (MUON)

No.1968

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

$ 57,02K
$ 57,02K$ 57,02K

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

7,26K
7,26K 7,26K

7 262,02285259
7 262,02285259 7 262,02285259

ETH

Поточна ринкова капіталізація Micron Technology — $ 1,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,02K. Циркуляційна пропозиція MUON — 7,26K, зі загальною пропозицією 7262.02285259. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,52M.

Історія ціни Micron Technology (MUON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Micron Technology за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,7754+1,84%
30 днів$ +40,64+24,14%
60 днів$ +108,97+108,97%
90 днів$ +108,97+108,97%
Зміна ціни Micron Technology сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MUON на $ +3,7754 (+1,84%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Micron Technology за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +40,64 (+24,14%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Micron Technology за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MUON змінився на $ +108,97 (+108,97%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Micron Technology за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +108,97 (+108,97%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Micron Technology (MUON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Micron Technology зараз.

Що таке Micron Technology (MUON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Micron Technology доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Micron Technology. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MUON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Micron Technology у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Micron Technology безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Micron Technology (USD)

Скільки коштуватиме Micron Technology (MUON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Micron Technology (MUON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Micron Technology.

Перегляньте прогноз ціни Micron Technology вже зараз!

Токеноміка Micron Technology (MUON)

Розуміння токеноміки Micron Technology (MUON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MUON зараз!

Як купити Micron Technology (MUON)

Шукаєте як купити Micron Technology? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Micron Technology на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MUON до місцевих валют

1 Micron Technology (MUON) до VND
5 499 045,55
1 Micron Technology (MUON) до AUD
A$319,7241
1 Micron Technology (MUON) до GBP
156,7275
1 Micron Technology (MUON) до EUR
179,7142
1 Micron Technology (MUON) до USD
$208,97
1 Micron Technology (MUON) до MYR
RM881,8534
1 Micron Technology (MUON) до TRY
8 787,1885
1 Micron Technology (MUON) до JPY
¥31 763,44
1 Micron Technology (MUON) до ARS
ARS$310 042,5199
1 Micron Technology (MUON) до RUB
17 014,3374
1 Micron Technology (MUON) до INR
18 351,7454
1 Micron Technology (MUON) до IDR
Rp3 482 831,9402
1 Micron Technology (MUON) до PHP
12 249,8214
1 Micron Technology (MUON) до EGP
￡E.9 942,7926
1 Micron Technology (MUON) до BRL
R$1 124,2586
1 Micron Technology (MUON) до CAD
C$292,558
1 Micron Technology (MUON) до BDT
25 536,134
1 Micron Technology (MUON) до NGN
305 064,8545
1 Micron Technology (MUON) до COP
$816 289,0625
1 Micron Technology (MUON) до ZAR
R.3 621,4501
1 Micron Technology (MUON) до UAH
8 732,8563
1 Micron Technology (MUON) до TZS
T.Sh.519 825,4132
1 Micron Technology (MUON) до VES
Bs44 301,64
1 Micron Technology (MUON) до CLP
$197 685,62
1 Micron Technology (MUON) до PKR
Rs58 996,4104
1 Micron Technology (MUON) до KZT
112 166,7372
1 Micron Technology (MUON) до THB
฿6 852,1263
1 Micron Technology (MUON) до TWD
NT$6 436,276
1 Micron Technology (MUON) до AED
د.إ766,9199
1 Micron Technology (MUON) до CHF
Fr165,0863
1 Micron Technology (MUON) до HKD
HK$1 623,6969
1 Micron Technology (MUON) до AMD
֏79 728,3241
1 Micron Technology (MUON) до MAD
.د.م1 928,7931
1 Micron Technology (MUON) до MXN
$3 845,048
1 Micron Technology (MUON) до SAR
ريال783,6375
1 Micron Technology (MUON) до ETB
Br31 556,5597
1 Micron Technology (MUON) до KES
KSh26 927,8742
1 Micron Technology (MUON) до JOD
د.أ148,15973
1 Micron Technology (MUON) до PLN
760,6508
1 Micron Technology (MUON) до RON
лв913,1989
1 Micron Technology (MUON) до SEK
kr1 960,1386
1 Micron Technology (MUON) до BGN
лв351,0696
1 Micron Technology (MUON) до HUF
Ft70 218,0994
1 Micron Technology (MUON) до CZK
4 375,8318
1 Micron Technology (MUON) до KWD
د.ك63,94482
1 Micron Technology (MUON) до ILS
687,5113
1 Micron Technology (MUON) до BOB
Bs1 439,8033
1 Micron Technology (MUON) до AZN
355,249
1 Micron Technology (MUON) до TJS
SM1 928,7931
1 Micron Technology (MUON) до GEL
566,3087
1 Micron Technology (MUON) до AOA
Kz191 188,7427
1 Micron Technology (MUON) до BHD
.د.ب78,57272
1 Micron Technology (MUON) до BMD
$208,97
1 Micron Technology (MUON) до DKK
kr1 343,6771
1 Micron Technology (MUON) до HNL
L5 472,9243
1 Micron Technology (MUON) до MUR
9 512,3144
1 Micron Technology (MUON) до NAD
$3 619,3604
1 Micron Technology (MUON) до NOK
kr2 085,5206
1 Micron Technology (MUON) до NZD
$361,5181
1 Micron Technology (MUON) до PAB
B/.208,97
1 Micron Technology (MUON) до PGK
K879,7637
1 Micron Technology (MUON) до QAR
ر.ق758,5611
1 Micron Technology (MUON) до RSD
дин.21 095,5215
1 Micron Technology (MUON) до UZS
soʻm2 517 710,2643
1 Micron Technology (MUON) до ALL
L17 386,304
1 Micron Technology (MUON) до ANG
ƒ374,0563
1 Micron Technology (MUON) до AWG
ƒ376,146
1 Micron Technology (MUON) до BBD
$417,94
1 Micron Technology (MUON) до BAM
KM351,0696
1 Micron Technology (MUON) до BIF
Fr614 580,77
1 Micron Technology (MUON) до BND
$269,5713
1 Micron Technology (MUON) до BSD
$208,97
1 Micron Technology (MUON) до JMD
$33 445,6485
1 Micron Technology (MUON) до KHR
839 236,0582
1 Micron Technology (MUON) до KMF
Fr88 603,28
1 Micron Technology (MUON) до LAK
4 542 825,9961
1 Micron Technology (MUON) до LKR
රු63 246,8602
1 Micron Technology (MUON) до MDL
L3 535,7724
1 Micron Technology (MUON) до MGA
Ar932 900,5916
1 Micron Technology (MUON) до MOP
P1 667,5806
1 Micron Technology (MUON) до MVR
3 197,241
1 Micron Technology (MUON) до MWK
MK361 538,997
1 Micron Technology (MUON) до MZN
MT13 355,2727
1 Micron Technology (MUON) до NPR
रु29 291,3249
1 Micron Technology (MUON) до PYG
1 471 566,74
1 Micron Technology (MUON) до RWF
Fr302 797,53
1 Micron Technology (MUON) до SBD
$1 717,7334
1 Micron Technology (MUON) до SCR
2 885,8757
1 Micron Technology (MUON) до SRD
$8 294,0193
1 Micron Technology (MUON) до SVC
$1 822,2184
1 Micron Technology (MUON) до SZL
L3 617,2707
1 Micron Technology (MUON) до TMT
m731,395
1 Micron Technology (MUON) до TND
د.ت612,2821
1 Micron Technology (MUON) до TTD
$1 412,6372
1 Micron Technology (MUON) до UGX
Sh728 051,48
1 Micron Technology (MUON) до XAF
Fr117 859,08
1 Micron Technology (MUON) до XCD
$564,219
1 Micron Technology (MUON) до XOF
Fr117 859,08
1 Micron Technology (MUON) до XPF
Fr21 314,94
1 Micron Technology (MUON) до BWP
P2 793,9289
1 Micron Technology (MUON) до BZD
$417,94
1 Micron Technology (MUON) до CVE
$19 831,253
1 Micron Technology (MUON) до DJF
Fr36 987,69
1 Micron Technology (MUON) до DOP
$13 307,2096
1 Micron Technology (MUON) до DZD
د.ج27 186,997
1 Micron Technology (MUON) до FJD
$478,5413
1 Micron Technology (MUON) до GNF
Fr1 801 321,4
1 Micron Technology (MUON) до GTQ
Q1 596,5308
1 Micron Technology (MUON) до GYD
$43 597,4111
1 Micron Technology (MUON) до ISK
kr25 494,34

Ресурс Micron Technology

Щоб дізнатися більше про Micron Technology, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMicron Technology
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Micron Technology

Скільки сьогодні коштує Micron Technology (MUON)?
Актуальна ціна MUON у USD становить 208,97 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MUON до USD?
Поточна ціна MUON до USD — $ 208,97. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Micron Technology?
Ринкова капіталізація MUON — $ 1,52M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MUON?
Циркуляційна пропозиція MUON — 7,26K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MUON?
MUON досяг історичної максимальної ціни у 211,87814396587888 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MUON?
Історична мінімальна ціна MUON становила 117,45321659889592 USD.
Який обсяг торгівлі MUON?
Актуальний обсяг торгівлі MUON за 24 години — $ 57,02K USD.
Чи підніметься ціна MUON цього року?
MUON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MUON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:05:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Micron Technology (MUON)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MUON до USD

Сума

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 208,97 USD

Торгувати MUON

MUON/USDT
$208,96
$208,96$208,96
+1,87%

