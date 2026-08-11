Сьогоднішня ціна pipedog

Поточна ціна pipedog (PIPEDOG) сьогодні становить ₴ 0,003169, зі зміною 5,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIPEDOG до UAH становить ₴ 0,003169 за PIPEDOG.

pipedog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PIPEDOG. Протягом останніх 24 годин PIPEDOG торгувався між ₴ 0,002772 (мінімум) та ₴ 0,0035 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PIPEDOG змінився на -0,76% за останню годину та на +40,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 72,71K.

Ринкова інформація щодо pipedog (PIPEDOG)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 72,71K₴ 72,71K ₴ 72,71K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 39,30M₴ 39,30M ₴ 39,30M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 12 400 000 000 12 400 000 000 12 400 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація pipedog — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 72,71K. Циркуляційна пропозиція PIPEDOG — --, зі загальною пропозицією 12400000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 39,30M.