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Поточна ціна pipedog сьогодні становить 0,003169 UAH. Ринкова капіталізація PIPEDOG становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PIPEDOG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна pipedog сьогодні становить 0,003169 UAH. Ринкова капіталізація PIPEDOG становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PIPEDOG до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PIPEDOG

Інформація про ціну PIPEDOG

Що таке PIPEDOG

Офіційний вебсайт PIPEDOG

Токеноміка PIPEDOG

Прогноз ціни PIPEDOG

Історія PIPEDOG

Посібник з купівлі PIPEDOG

Конвертація PIPEDOG у фіатну валюту

Спот PIPEDOG

Ф'ючерси PIPEDOG USDT-M

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Курс pipedog (PIPEDOG)

Актуальна ціна 1 PIPEDOG до UAH:

₴0,14225641
₴0,14225641₴0,14225641
+5,31%1D
UAH
Графік ціни pipedog (PIPEDOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:00:01 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна pipedog

Поточна ціна pipedog (PIPEDOG) сьогодні становить ₴ 0,003169, зі зміною 5,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIPEDOG до UAH становить ₴ 0,003169 за PIPEDOG.

pipedog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PIPEDOG. Протягом останніх 24 годин PIPEDOG торгувався між ₴ 0,002772 (мінімум) та ₴ 0,0035 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PIPEDOG змінився на -0,76% за останню годину та на +40,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 72,71K.

Ринкова інформація щодо pipedog (PIPEDOG)

--
----

₴ 72,71K
₴ 72,71K₴ 72,71K

₴ 39,30M
₴ 39,30M₴ 39,30M

--
----

12 400 000 000
12 400 000 000 12 400 000 000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація pipedog — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 72,71K. Циркуляційна пропозиція PIPEDOG — --, зі загальною пропозицією 12400000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 39,30M.

Історія ціни pipedog у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002772
₴ 0,002772₴ 0,002772
Мін. за 24 год
₴ 0,0035
₴ 0,0035₴ 0,0035
Макс. за 24 год

₴ 0,002772
₴ 0,002772₴ 0,002772

₴ 0,0035
₴ 0,0035₴ 0,0035

--
----

--
----

-0,76%

+5,31%

+40,90%

+40,90%

Історія ціни pipedog (PIPEDOG) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на pipedog за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00717293+5,31%
30 днів₴ +0,001669+111,26%
60 днів₴ +0,001669+111,26%
90 днів₴ +0,001669+111,26%
Зміна ціни pipedog сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PIPEDOG на ₴ +0,00717293 (+5,31%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни pipedog за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,001669 (+111,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни pipedog за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PIPEDOG змінився на ₴ +0,001669 (+111,26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни pipedog за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,001669 (+111,26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для pipedog (PIPEDOG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни pipedog зараз.

Аналіз для pipedog

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для pipedog. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд pipedog сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку PIPEDOG: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

PIPEDOG_USDT утримується вище центрального рівня 0,002562 на 4-годинному таймфреймі. Текуща ціна 0,002639 знаходиться нижче рівня опору R1 — 0,002691. Ціна перебуває в середньо-верхній частині хабового діапазону. Короткострокова група скользящих середніх демонструє сигнали для покупки. Довгострокова група EMA продовжує коливатися біля нульової лінії. Індикатор MACD сформував помертий перехід. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидка і повільна лінії індикатора демонструють прояв розшарування. Рівень волатильності залишається на звичайному рівні. Розподіл кінетичної енергії характеризується розрізненістю. Сили биків і ведмедів поки знаходяться в стані рівноваги. Близький опір знаходиться на рівні 0,002691, що відповідає приблизно 1,9% до поточної ціни. Близький рівень підтримки — 0,002562, що становить близько 2,9% від поточної ціни. Далекий орієнтир підтримки розташований на рівні S1 — 0,002456, а далекий орієнтир опору — на рівні R2 — 0,002797. Ключові рівні формують межі поточного торговельного діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни pipedog?

Ціни PIPEDOG формуються під впливом тенденцій мем-монет, ажіотажу в соціальних мережах та активності спільноти. Також ключову роль відіграють ринкові настрої, показники Біткойна та загальна ліквідність криптовалютного ринку. Обсяг спекулятивної торгівлі, підтримка інфлюенсерів та лістинг на біржах суттєво впливають на його волатильність і коливання цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну pipedog?

Інвестори стежать за курсом PIPEDOG, щоб оцінити ринкову вартість у реальному часі, виявити торговельні можливості та керувати ризиками портфеля. Як волатильна мем-монета, коливання її ціни несуть потенційно високі прибутки або збитки. Стеження допомагає трейдерам вирішувати, коли купувати, продавати чи утримувати активи, орієнтуючись на поточні тенденції, настрій ринку та стан ліквідності у криптовалютному секторі.

Прогноз ціни pipedog

Прогноз ціни pipedog (PIPEDOG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PIPEDOG у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни pipedog (PIPEDOG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна pipedog потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне pipedog у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PIPEDOG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни pipedog.

Як купити та інвестувати pipedog в Україна

Готові розпочати торгівлю з pipedog? Купівля PIPEDOG на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити pipedog. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі pipedog (PIPEDOG).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і pipedog буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі pipedog (PIPEDOG)

Що ви можете зробити з pipedog

Володіння pipedog відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке pipedog (PIPEDOG)

PIPEDOG — це мемкоїн.

Ресурс pipedog

Щоб дізнатися більше про pipedog, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтpipedog
Оглядач блокчейну

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Dog-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:00:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для pipedog (PIPEDOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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PIPEDOG USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PIPEDOG з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PIPEDOGUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках pipedog (PIPEDOG) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги pipedog у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PIPEDOG/USD1
₴0,14463558
₴0,14463558₴0,14463558
+8,15%
17.87M (USDT)
PIPEDOG/USDT
₴0,14283998
₴0,14283998₴0,14283998
+7,02%
23.87M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PIPEDOG = 0,14225641 UAH