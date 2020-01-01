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Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

ZK/USDT

Polyhedra Network
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Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (ZK)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Макс 24г
0.000
Мін 24г
0.000
Обсяг за 24г (ZK)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Зворотний відлік
00:00:00:00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
ZK
Огляд
Ім'я
ZK
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
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USDT
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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(ZK)
Ціна(USDT)
Сума(ZK)
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Історія ордерів
Історія угод
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Ціна
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