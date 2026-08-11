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Поточна ціна Hashflow сьогодні становить 0,008757 UAH. Ринкова капіталізація HFT становить 7 295 790,8124728172 UAH. Відстежуйте оновлення цін HFT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hashflow сьогодні становить 0,008757 UAH. Ринкова капіталізація HFT становить 7 295 790,8124728172 UAH. Відстежуйте оновлення цін HFT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Hashflow (HFT)

Актуальна ціна 1 HFT до UAH:

₴0,39310173
₴0,39310173₴0,39310173
-1,10%1D
UAH
Графік ціни Hashflow (HFT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:32:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hashflow

Поточна ціна Hashflow (HFT) сьогодні становить ₴ 0,008757, зі зміною 1,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HFT до UAH становить ₴ 0,008757 за HFT.

Hashflow наразі посідає №1030 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,30M, з циркуляційною пропозицією у 833,14M HFT. Протягом останніх 24 годин HFT торгувався між ₴ 0,0085 (мінімум) та ₴ 0,009898 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 115,85750548387495791, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4137212377690914173.

У короткостроковій динаміці HFT змінився на -0,63% за останню годину та на -8,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 82,47K.

Ринкова інформація щодо Hashflow (HFT)

No.1030

₴ 7,30M
₴ 7,30M₴ 7,30M

₴ 82,47K
₴ 82,47K₴ 82,47K

₴ 8,73M
₴ 8,73M₴ 8,73M

833,14M
833,14M 833,14M

997 353 568,2839
997 353 568,2839 997 353 568,2839

ETH

Поточна ринкова капіталізація Hashflow — ₴ 7,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 82,47K. Циркуляційна пропозиція HFT — 833,14M, зі загальною пропозицією 997353568.2839. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8,73M.

Історія ціни Hashflow у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0085
₴ 0,0085₴ 0,0085
Мін. за 24 год
₴ 0,009898
₴ 0,009898₴ 0,009898
Макс. за 24 год

₴ 0,0085
₴ 0,0085₴ 0,0085

₴ 0,009898
₴ 0,009898₴ 0,009898

₴ 115,85750548387495791
₴ 115,85750548387495791₴ 115,85750548387495791

₴ 0,4137212377690914173
₴ 0,4137212377690914173₴ 0,4137212377690914173

-0,63%

-1,09%

-8,30%

-8,30%

Історія ціни Hashflow (HFT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Hashflow за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00437221-1,09%
30 днів₴ -0,000143-1,61%
60 днів₴ -0,001603-15,48%
90 днів₴ -0,007623-46,54%
Зміна ціни Hashflow сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HFT на ₴ -0,00437221 (-1,09%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Hashflow за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000143 (-1,61%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Hashflow за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HFT змінився на ₴ -0,001603 (-15,48%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Hashflow за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,007623 (-46,54%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Hashflow (HFT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Hashflow зараз.

Аналіз для Hashflow

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Hashflow. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Hashflow сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку HFT: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

HFT_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,009229, перебуваючи нижче вузла S2 на позначці 0,00954. Ціна знаходиться у нижній частині центрального діапазону на рівні 0,01015. Система скользящих середніх демонструє бічну спрямованість, що суперечить поточному розташуванню ціни. Відсутність згідності між індикаторами свідчить про тиск на структуру. Індекс MACD зафіксував сигнал перехресного поділу вниз, а кінетичний імпульс змінив напрямок на зниження. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних станів перевитору чи перепроданості. Швидкі та повільні індикатори розташовані на різних рівнях, при цьому короткостроковий імпульс слабший за середньострокову тенденцію. Рівень волатильності залишається в звичайному діапазоні, без явних ознак значного розширення або зменшення. Сили покупців і продавців поки знаходяться в рівновазі, відсутні чинники, які могли б надати одностороннього руху. Ближча опірна зона знаходиться на рівні S2 — 0,00954, що відповідає приблизно 3,3% від поточної ціни. Наступна опірна зона розташована на рівні S1 — 0,00981, що відповідає близько 6,3% від поточної ціни. Центральний рівень 0,01015 служить далекою точкою відліку. У нижній частині немає чіткої опорної зони, тому необхідно спостерігати за ефективністю попереднього мінімуму. Розподіл ключових рівнів характеризується щільними опірними зонами зверху та розрідженими знизу, через що простір для відскочення обмежений густими опірними зонами.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Hashflow?

Кілька ключових факторів впливають на ціни токену Hashflow (HFT):

1. Обсяг торгів на платформі DEX Hashflow — більше активності збільшує корисність токену та його попит.
2. Участь маркет-мейкерів і стимули для надання ліквідності.
3. Доходи протоколу та розподіл комісій між власниками токенів.
4. Загальний настрій та прийняття DeFi-ринку.
5. Конкуренція з іншими децентралізованими біржами, такими як Uniswap, SushiSwap.
6. Динаміка пропозиції токенів, у тому числі нагороди за стекінг та графіки розблокування.
7. Оголошення про партнерства та оновлення протоколу.
8. Регуляторні зміни, що впливають на операції DEX.
9. Загальні умови ринку криптовалют та кореляція з Біткоїном.
10. Участь у громадському управлінні та активність голосувань.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Hashflow?

Люди хочуть знати ціну Hashflow (HFT) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та визначення оптимального часу для інвестування. Трейдери потребують актуальних цін, щоб ефективно реалізовувати накази на покупку/продаж. Інвестори стежать за щоденними коливаннями цін, аби оцінити результати своїх активів і здійснювати стратегічні коригування.

Прогноз ціни Hashflow

Прогноз ціни Hashflow (HFT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HFT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hashflow (HFT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hashflow потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hashflow у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HFT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hashflow.

Як купити та інвестувати Hashflow в Україна

Готові розпочати торгівлю з Hashflow? Купівля HFT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Hashflow. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Hashflow (HFT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Hashflow буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Hashflow (HFT)

Що ви можете зробити з Hashflow

Володіння Hashflow відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Hashflow (HFT)

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Ресурс Hashflow

Щоб дізнатися більше про Hashflow, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтHashflow
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:32:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hashflow (HFT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Hashflow

HFT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію HFT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю HFTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Hashflow (HFT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Hashflow у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
HFT/USDT
₴0,39431376
₴0,39431376₴0,39431376
-0,89%
9.20M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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