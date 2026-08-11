Сьогоднішня ціна Hashflow

Поточна ціна Hashflow (HFT) сьогодні становить ₴ 0,008757, зі зміною 1,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HFT до UAH становить ₴ 0,008757 за HFT.

Hashflow наразі посідає №1030 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 7,30M, з циркуляційною пропозицією у 833,14M HFT. Протягом останніх 24 годин HFT торгувався між ₴ 0,0085 (мінімум) та ₴ 0,009898 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 115,85750548387495791, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4137212377690914173.

У короткостроковій динаміці HFT змінився на -0,63% за останню годину та на -8,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 82,47K.

Ринкова інформація щодо Hashflow (HFT)

Рейтинг No.1030 Ринкова капіталізація ₴ 7,30M₴ 7,30M ₴ 7,30M Обсяг (за 24 год) ₴ 82,47K₴ 82,47K ₴ 82,47K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 8,73M₴ 8,73M ₴ 8,73M Циркуляційне постачання 833,14M 833,14M 833,14M Загальна пропозиція 997 353 568,2839 997 353 568,2839 997 353 568,2839 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Hashflow — ₴ 7,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 82,47K. Циркуляційна пропозиція HFT — 833,14M, зі загальною пропозицією 997353568.2839. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 8,73M.