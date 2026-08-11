Сьогоднішня ціна AC Milan Fan Token

Поточна ціна AC Milan Fan Token (ACM) сьогодні становить ₴ 0,2678, зі зміною 2,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACM до UAH становить ₴ 0,2678 за ACM.

AC Milan Fan Token наразі посідає №1307 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,65M, з циркуляційною пропозицією у 13,63M ACM. Протягом останніх 24 годин ACM торгувався між ₴ 0,2673 (мінімум) та ₴ 0,2795 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 113,7872837809, тоді як історичний мінімум — ₴ 12,982325557389109414.

У короткостроковій динаміці ACM змінився на -0,60% за останню годину та на +0,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,78K.

Ринкова інформація щодо AC Milan Fan Token (ACM)

Рейтинг No.1307 Ринкова капіталізація ₴ 3,65M₴ 3,65M ₴ 3,65M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,78K₴ 56,78K ₴ 56,78K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,33M₴ 5,33M ₴ 5,33M Циркуляційне постачання 13,63M 13,63M 13,63M Максимальна пропозиція 19 920 000 19 920 000 19 920 000 Загальна пропозиція 19 920 000 19 920 000 19 920 000 Коефіцієнт циркуляції 68,44% Публічний блокчейн CHZ

Поточна ринкова капіталізація AC Milan Fan Token — ₴ 3,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,78K. Циркуляційна пропозиція ACM — 13,63M, зі загальною пропозицією 19920000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,33M.