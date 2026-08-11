Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна AC Milan Fan Token сьогодні становить 0,2678 UAH. Ринкова капіталізація ACM становить 3 651 100,0396 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AC Milan Fan Token сьогодні становить 0,2678 UAH. Ринкова капіталізація ACM становить 3 651 100,0396 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ACM

Інформація про ціну ACM

Що таке ACM

Whitepaper ACM

Офіційний вебсайт ACM

Токеноміка ACM

Прогноз ціни ACM

Історія ACM

Посібник з купівлі ACM

Конвертація ACM у фіатну валюту

Спот ACM

Ф'ючерси ACM USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AC Milan Fan Token

Курс AC Milan Fan Token (ACM)

Актуальна ціна 1 ACM до UAH:

₴12,021542
₴12,021542₴12,021542
-2,08%1D
UAH
Графік ціни AC Milan Fan Token (ACM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AC Milan Fan Token

Поточна ціна AC Milan Fan Token (ACM) сьогодні становить ₴ 0,2678, зі зміною 2,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACM до UAH становить ₴ 0,2678 за ACM.

AC Milan Fan Token наразі посідає №1307 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,65M, з циркуляційною пропозицією у 13,63M ACM. Протягом останніх 24 годин ACM торгувався між ₴ 0,2673 (мінімум) та ₴ 0,2795 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 113,7872837809, тоді як історичний мінімум — ₴ 12,982325557389109414.

У короткостроковій динаміці ACM змінився на -0,60% за останню годину та на +0,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,78K.

Ринкова інформація щодо AC Milan Fan Token (ACM)

No.1307

₴ 3,65M
₴ 3,65M₴ 3,65M

₴ 56,78K
₴ 56,78K₴ 56,78K

₴ 5,33M
₴ 5,33M₴ 5,33M

13,63M
13,63M 13,63M

19 920 000
19 920 000 19 920 000

19 920 000
19 920 000 19 920 000

68,44%

CHZ

Поточна ринкова капіталізація AC Milan Fan Token — ₴ 3,65M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,78K. Циркуляційна пропозиція ACM — 13,63M, зі загальною пропозицією 19920000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,33M.

Історія ціни AC Milan Fan Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,2673
₴ 0,2673₴ 0,2673
Мін. за 24 год
₴ 0,2795
₴ 0,2795₴ 0,2795
Макс. за 24 год

₴ 0,2673
₴ 0,2673₴ 0,2673

₴ 0,2795
₴ 0,2795₴ 0,2795

₴ 1 113,7872837809
₴ 1 113,7872837809₴ 1 113,7872837809

₴ 12,982325557389109414
₴ 12,982325557389109414₴ 12,982325557389109414

-0,60%

-2,08%

+0,94%

+0,94%

Історія ціни AC Milan Fan Token (ACM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на AC Milan Fan Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,25536-2,08%
30 днів₴ -0,0174-6,11%
60 днів₴ -0,0397-12,92%
90 днів₴ -0,1701-38,85%
Зміна ціни AC Milan Fan Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACM на ₴ -0,25536 (-2,08%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AC Milan Fan Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0174 (-6,11%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AC Milan Fan Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACM змінився на ₴ -0,0397 (-12,92%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AC Milan Fan Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1701 (-38,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AC Milan Fan Token (ACM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AC Milan Fan Token зараз.

Аналіз для AC Milan Fan Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для AC Milan Fan Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни AC Milan Fan Token?

Ціни на фан-токен AC Milan (ACM) залежать від кількох ключових факторів:

1. Виступи команди — перемоги, місце у чемпіонаті та успіхи на турнірах сприяють зростанню попиту.
2. Залучення фанів — активна участь у голосуваннях та клубних заходах впливає на корисність токена.
3. Ринковий настрій — загальні тренди на криптовалютному ринку впливають на ціну токена.
4. Корисність токена — нові функції, нагороди та ексклюзивні події підвищують його вартість.
5. Динаміка пропозиції — спалювання токенів, механізми стейкінгу та зміни в обігу.
6. Оголошення про партнерства — співпраця зі спонсорами або іншими клубами.
7. Сезонні фактори — періоди трансферного вікна та важливі матчі створюють волатильність цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну AC Milan Fan Token?

Люди хочуть знати ціну токена AC Milan Fan (ACM) на сьогоднішній день з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу інвестування, аналіз ринкового настрою та можливості залучення уболівальників. Як токен-утиліта, пов’язаний з відомим футбольним клубом, коливання ціни впливають як на фінансові доходи, так і на досвід уболівальників.

Прогноз ціни AC Milan Fan Token

Прогноз ціни AC Milan Fan Token (ACM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ACM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AC Milan Fan Token (ACM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AC Milan Fan Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AC Milan Fan Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ACM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AC Milan Fan Token.

Як купити та інвестувати AC Milan Fan Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з AC Milan Fan Token? Купівля ACM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити AC Milan Fan Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі AC Milan Fan Token (ACM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і AC Milan Fan Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі AC Milan Fan Token (ACM)

Що ви можете зробити з AC Milan Fan Token

Володіння AC Milan Fan Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля AC Milan Fan Token (ACM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

Ресурс AC Milan Fan Token

Щоб дізнатися більше про AC Milan Fan Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAC Milan Fan Token
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBinance LaunchpadChiliz Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про AC Milan Fan Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AC Milan Fan Token (ACM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про AC Milan Fan Token

ACM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ACM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ACMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках AC Milan Fan Token (ACM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги AC Milan Fan Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ACM/USDT
₴12,03052
₴12,03052₴12,03052
-1,97%
208.57K (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴16,595833
₴16,595833₴16,595833

+269,70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,825518
₴21,825518₴21,825518

+872,40%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7774948
₴0,7774948₴0,7774948

+38,22%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9334097
₴7,9334097₴7,9334097

-12,46%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴180,0089
₴180,0089₴180,0089

+122,64%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,825518
₴21,825518₴21,825518

+872,40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴180,0089
₴180,0089₴180,0089

+122,64%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,30149577
₴1,30149577₴1,30149577

+94,62%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016281603
₴0,016281603₴0,016281603

+16,25%

Myros

Myros

MY

₴0,821487
₴0,821487₴0,821487

+22,00%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ACM до UAH

Сума

ACM
ACM
UAH
UAH

1 ACM = 12,021542 UAH