Сьогоднішня ціна Curve

Поточна ціна Curve (CRV) сьогодні становить ₴ 0,2645, зі зміною 10,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRV до UAH становить ₴ 0,2645 за CRV.

Curve наразі посідає №95 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 401,17M, з циркуляційною пропозицією у 1,52B CRV. Протягом останніх 24 годин CRV торгувався між ₴ 0,2375 (мінімум) та ₴ 0,2732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 715,790854099477, тоді як історичний мінімум — ₴ 7,6934798193068497557.

У короткостроковій динаміці CRV змінився на -1,75% за останню годину та на +27,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,87M.

Ринкова інформація щодо Curve (CRV)

Рейтинг No.95 Ринкова капіталізація ₴ 401,17M₴ 401,17M ₴ 401,17M Обсяг (за 24 год) ₴ 1,87M₴ 1,87M ₴ 1,87M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 801,52M₴ 801,52M ₴ 801,52M Циркуляційне постачання 1,52B 1,52B 1,52B Максимальна пропозиція 3 030 303 030,299 3 030 303 030,299 3 030 303 030,299 Загальна пропозиція 2 390 277 331,31504443 2 390 277 331,31504443 2 390 277 331,31504443 Коефіцієнт циркуляції 50,05% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Curve — ₴ 401,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,87M. Циркуляційна пропозиція CRV — 1,52B, зі загальною пропозицією 2390277331.31504443. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 801,52M.