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Поточна ціна Curve сьогодні становить 0,2645 UAH. Ринкова капіталізація CRV становить 401 171 207,791321100495 UAH. Відстежуйте оновлення цін CRV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Curve сьогодні становить 0,2645 UAH. Ринкова капіталізація CRV становить 401 171 207,791321100495 UAH. Відстежуйте оновлення цін CRV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CRV

Інформація про ціну CRV

Що таке CRV

Whitepaper CRV

Офіційний вебсайт CRV

Токеноміка CRV

Прогноз ціни CRV

Історія CRV

Посібник з купівлі CRV

Конвертація CRV у фіатну валюту

Спот CRV

Ф'ючерси CRV Coin-M

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Курс Curve (CRV)

Актуальна ціна 1 CRV до UAH:

₴11,877894
₴11,877894₴11,877894
+10,15%1D
UAH
Графік ціни Curve (CRV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:11:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Curve

Поточна ціна Curve (CRV) сьогодні становить ₴ 0,2645, зі зміною 10,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRV до UAH становить ₴ 0,2645 за CRV.

Curve наразі посідає №95 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 401,17M, з циркуляційною пропозицією у 1,52B CRV. Протягом останніх 24 годин CRV торгувався між ₴ 0,2375 (мінімум) та ₴ 0,2732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 715,790854099477, тоді як історичний мінімум — ₴ 7,6934798193068497557.

У короткостроковій динаміці CRV змінився на -1,75% за останню годину та на +27,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,87M.

Ринкова інформація щодо Curve (CRV)

No.95

₴ 401,17M
₴ 401,17M₴ 401,17M

₴ 1,87M
₴ 1,87M₴ 1,87M

₴ 801,52M
₴ 801,52M₴ 801,52M

1,52B
1,52B 1,52B

3 030 303 030,299
3 030 303 030,299 3 030 303 030,299

2 390 277 331,31504443
2 390 277 331,31504443 2 390 277 331,31504443

50,05%

0,01%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Curve — ₴ 401,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,87M. Циркуляційна пропозиція CRV — 1,52B, зі загальною пропозицією 2390277331.31504443. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 801,52M.

Історія ціни Curve у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,2375
₴ 0,2375₴ 0,2375
Мін. за 24 год
₴ 0,2732
₴ 0,2732₴ 0,2732
Макс. за 24 год

₴ 0,2375
₴ 0,2375₴ 0,2375

₴ 0,2732
₴ 0,2732₴ 0,2732

₴ 2 715,790854099477
₴ 2 715,790854099477₴ 2 715,790854099477

₴ 7,6934798193068497557
₴ 7,6934798193068497557₴ 7,6934798193068497557

-1,75%

+10,15%

+27,83%

+27,83%

Історія ціни Curve (CRV) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Curve за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +1,094513+10,15%
30 днів₴ +0,0591+28,77%
60 днів₴ +0,0143+5,71%
90 днів₴ -0,0171-6,08%
Зміна ціни Curve сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CRV на ₴ +1,094513 (+10,15%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Curve за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0591 (+28,77%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Curve за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CRV змінився на ₴ +0,0143 (+5,71%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Curve за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0171 (-6,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Curve (CRV)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Curve зараз.

Аналіз для Curve

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Curve. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Curve сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CRV: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CRV_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,2387. Зараз ціна 0,2419 пробила опір R1 на рівні 0,2403. Ціна перебуває у верхній частині діапазону між S2 і R2. Система хабів свідчить про перевагу биків у короткостроковій структурі. Згідно з показниками, ситуація вказує на переважання бокового коливання з переважно сильним характером. Індикатор MACD знаходиться в стані «золотого хреста»: швидка й довга лінії розходяться в одному напрямку. RSI перебуває в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних умов перекупленості або перепроданості. Група середніх скользящих MA та EMA не дає сигналів для покупки. Розподіл імпульсу має розрізнений характер, а волатильність залишається на стабільному рівні. Сили биків і ведмедів на поточному рівні досягли тимчасового балансу. Близькі опорні рівні: опір R2 — 0,2435, що знаходиться приблизно на 0,6% вище поточної ціни; перший підтримуючий рівень S1 — 0,2403, який також відстає від ціни приблизно на 0,6%. Далекі опорні рівні включають центральний рівень 0,2387 та підтримку S1 — 0,2355. Ключовий нижній рівень S2 — 0,2339 — становить основну точку оборони внизу. Відстані між рівнями компактні, а ринок перебуває у фазі вузької консолідації.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Curve?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Curve (CRV):

1. Настрій на ринку DeFi – як провідний протокол DEX, CRV корелює з загальним рівнем прийняття DeFi та обсягами торгів.

2. Загальна заблокована вартість (TVL) – більший об’єм TVL у пулах Curve підвищує попит на токени CRV та збільшує активність у процесах управління.

3. Обсяги торгів стейблкоїнами – Curve спеціалізується на обмінах стейблкоїнів; зростання їхнього використання сприяє збільшенню корисності токенів.

4. Пропозиції щодо управління – значні оновлення протоколу та результати голосувань впливають на довіру інвесторів.

5. Корисність токенів – нагороди за стакінг CRV, права голосу та механізми поділу комісій впливають на попит.

6. **Конкуренція – порівняння з іншими DEX-платформами, такими як Uniswap, впливає на позицію на ринку.

7. **Регуляторне середовище – правила щодо DeFi впливають на прийняття технології та рівень участі інституцій.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Curve?

Люди хочуть знати ціну Curve (CRV) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, оптимізація фермерства доходу та участі в громадському управлінні. CRV є важливим для екосистеми DeFi Curve, оскільки впливає на нагороди за стейкінг та голосувальний потенціал. Рух ціни впливає на інвестиційні стратегії та рішення щодо надання ліквідності.

Прогноз ціни Curve

Прогноз ціни Curve (CRV) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRV у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Curve (CRV) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Curve потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Curve у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CRV на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Curve.

Як купити та інвестувати Curve в Україна

Готові розпочати торгівлю з Curve? Купівля CRV на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Curve. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Curve (CRV).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Curve буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Curve (CRV)

Що ви можете зробити з Curve

Володіння Curve відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Whitepaper

Ресурс Curve

Щоб дізнатися більше про Curve, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCurve
Оглядач блокчейну

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Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Base Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Curve

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:11:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Curve (CRV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Curve

CRV USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CRV з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CRVUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Curve (CRV) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Curve у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CRV/USDT
₴11,900339
₴11,900339₴11,900339
+10,32%
7.23M (USDT)
CRV/USDC
₴11,89585
₴11,89585₴11,89585
+10,37%
230.13K (USDT)
CRV/ETH
₴0,0063532817
₴0,0063532817₴0,0063532817
+10,57%
20.72K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CRV = 11,873405 UAH