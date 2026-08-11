Курс Curve (CRV)
Поточна ціна Curve (CRV) сьогодні становить ₴ 0,2645, зі зміною 10,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRV до UAH становить ₴ 0,2645 за CRV.
Curve наразі посідає №95 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 401,17M, з циркуляційною пропозицією у 1,52B CRV. Протягом останніх 24 годин CRV торгувався між ₴ 0,2375 (мінімум) та ₴ 0,2732 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 2 715,790854099477, тоді як історичний мінімум — ₴ 7,6934798193068497557.
У короткостроковій динаміці CRV змінився на -1,75% за останню годину та на +27,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,87M.
No.95
50,05%
0,01%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Curve — ₴ 401,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,87M. Циркуляційна пропозиція CRV — 1,52B, зі загальною пропозицією 2390277331.31504443. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 801,52M.
-1,75%
+10,15%
+27,83%
+27,83%
Відстежуйте зміни ціни на Curve за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +1,094513
|+10,15%
|30 днів
|₴ +0,0591
|+28,77%
|60 днів
|₴ +0,0143
|+5,71%
|90 днів
|₴ -0,0171
|-6,08%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CRV на ₴ +1,094513 (+10,15%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0591 (+28,77%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CRV змінився на ₴ +0,0143 (+5,71%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0171 (-6,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Curve (CRV)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Curve зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Curve. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CRV: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CRV_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,2387. Зараз ціна 0,2419 пробила опір R1 на рівні 0,2403. Ціна перебуває у верхній частині діапазону між S2 і R2. Система хабів свідчить про перевагу биків у короткостроковій структурі. Згідно з показниками, ситуація вказує на переважання бокового коливання з переважно сильним характером. Індикатор MACD знаходиться в стані «золотого хреста»: швидка й довга лінії розходяться в одному напрямку. RSI перебуває в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних умов перекупленості або перепроданості. Група середніх скользящих MA та EMA не дає сигналів для покупки. Розподіл імпульсу має розрізнений характер, а волатильність залишається на стабільному рівні. Сили биків і ведмедів на поточному рівні досягли тимчасового балансу. Близькі опорні рівні: опір R2 — 0,2435, що знаходиться приблизно на 0,6% вище поточної ціни; перший підтримуючий рівень S1 — 0,2403, який також відстає від ціни приблизно на 0,6%. Далекі опорні рівні включають центральний рівень 0,2387 та підтримку S1 — 0,2355. Ключовий нижній рівень S2 — 0,2339 — становить основну точку оборони внизу. Відстані між рівнями компактні, а ринок перебуває у фазі вузької консолідації.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Curve потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
Щоб дізнатися більше про Curve, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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