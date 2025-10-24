Актуальна ціна KGEN сьогодні становить 0.2514 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KGEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KGEN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна KGEN сьогодні становить 0.2514 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KGEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KGEN на MEXC вже зараз.

Курс KGEN (KGEN)

Актуальна ціна 1 KGEN до USD:

$0,2514
+4,14%1D
USD
Графік ціни KGEN (KGEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 17:55:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни KGEN (KGEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,2277
Мін. за 24 год
$ 0,2561
Макс. за 24 год

$ 0,2277
$ 0,2561
--
--
+2,61%

+4,14%

-40,95%

-40,95%

Актуальна ціна KGEN (KGEN) становить $ 0,2514. За останні 24 години KGEN торгувався між мінімумом у $ 0,2277 і максимумом у $ 0,2561, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KGEN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то KGEN змінився на +2,61% за останню годину, +4,14% за 24 години та на -40,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KGEN (KGEN)

--
$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M

$ 251,40M
$ 251,40M$ 251,40M

--
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація KGEN — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,08M. Циркуляційна пропозиція KGEN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 251,40M.

Історія ціни KGEN (KGEN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на KGEN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,009994+4,14%
30 днів$ +0,0514+25,70%
60 днів$ +0,0514+25,70%
90 днів$ +0,0514+25,70%
Зміна ціни KGEN сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KGEN на $ +0,009994 (+4,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни KGEN за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0514 (+25,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни KGEN за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KGEN змінився на $ +0,0514 (+25,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни KGEN за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0514 (+25,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для KGEN (KGEN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни KGEN зараз.

Що таке KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) — це децентралізована глобальна ігрова мережа, створена для підтримки нового покоління гравців, починаючи з ринків, що розвиваються в країнах Південної півкулі. В основі KGeN лежить децентралізований рівень даних для гравців і видавців, що використовує прозорий механізм оцінки репутації ончейн під назвою Proof of Gamer (PoG). Ця технологія гарантує, що особистість, досягнення та зв'язки кожного гравця в спільноті залишаються автентичними та перевіреними.

Проєкт KGEN доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями KGEN. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу KGEN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про KGEN у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі KGEN безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни KGEN (USD)

Скільки коштуватиме KGEN (KGEN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KGEN (KGEN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KGEN.

Перегляньте прогноз ціни KGEN вже зараз!

Токеноміка KGEN (KGEN)

Розуміння токеноміки KGEN (KGEN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KGEN зараз!

Як купити KGEN (KGEN)

Шукаєте як купити KGEN? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати KGEN на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

KGEN до місцевих валют

1 KGEN (KGEN) до VND
6 615,591
1 KGEN (KGEN) до AUD
A$0,384642
1 KGEN (KGEN) до GBP
0,18855
1 KGEN (KGEN) до EUR
0,216204
1 KGEN (KGEN) до USD
$0,2514
1 KGEN (KGEN) до MYR
RM1,060908
1 KGEN (KGEN) до TRY
10,541202
1 KGEN (KGEN) до JPY
¥38,2128
1 KGEN (KGEN) до ARS
ARS$372,994638
1 KGEN (KGEN) до RUB
20,418708
1 KGEN (KGEN) до INR
22,080462
1 KGEN (KGEN) до IDR
Rp4 189,998324
1 KGEN (KGEN) до PHP
14,739582
1 KGEN (KGEN) до EGP
￡E.11,961612
1 KGEN (KGEN) до BRL
R$1,350018
1 KGEN (KGEN) до CAD
C$0,35196
1 KGEN (KGEN) до BDT
30,72108
1 KGEN (KGEN) до NGN
367,00629
1 KGEN (KGEN) до COP
$982,03125
1 KGEN (KGEN) до ZAR
R.4,359276
1 KGEN (KGEN) до UAH
10,506006
1 KGEN (KGEN) до TZS
T.Sh.623,818932
1 KGEN (KGEN) до VES
Bs53,2968
1 KGEN (KGEN) до CLP
$237,8244
1 KGEN (KGEN) до PKR
Rs70,975248
1 KGEN (KGEN) до KZT
134,941464
1 KGEN (KGEN) до THB
฿8,235864
1 KGEN (KGEN) до TWD
NT$7,750662
1 KGEN (KGEN) до AED
د.إ0,922638
1 KGEN (KGEN) до CHF
Fr0,198606
1 KGEN (KGEN) до HKD
HK$1,950864
1 KGEN (KGEN) до AMD
֏95,916642
1 KGEN (KGEN) до MAD
.د.م2,320422
1 KGEN (KGEN) до MXN
$4,62576
1 KGEN (KGEN) до SAR
ريال0,940236
1 KGEN (KGEN) до ETB
Br37,963914
1 KGEN (KGEN) до KES
KSh32,478366
1 KGEN (KGEN) до JOD
د.أ0,1782426
1 KGEN (KGEN) до PLN
0,915096
1 KGEN (KGEN) до RON
лв1,098618
1 KGEN (KGEN) до SEK
kr2,360646
1 KGEN (KGEN) до BGN
лв0,422352
1 KGEN (KGEN) до HUF
Ft84,44526
1 KGEN (KGEN) до CZK
5,26683
1 KGEN (KGEN) до KWD
د.ك0,0769284
1 KGEN (KGEN) до ILS
0,827106
1 KGEN (KGEN) до BOB
Bs1,732146
1 KGEN (KGEN) до AZN
0,42738
1 KGEN (KGEN) до TJS
SM2,320422
1 KGEN (KGEN) до GEL
0,681294
1 KGEN (KGEN) до AOA
Kz229,168698
1 KGEN (KGEN) до BHD
.د.ب0,0945264
1 KGEN (KGEN) до BMD
$0,2514
1 KGEN (KGEN) до DKK
kr1,616502
1 KGEN (KGEN) до HNL
L6,584166
1 KGEN (KGEN) до MUR
11,443728
1 KGEN (KGEN) до NAD
$4,354248
1 KGEN (KGEN) до NOK
kr2,516514
1 KGEN (KGEN) до NZD
$0,437436
1 KGEN (KGEN) до PAB
B/.0,2514
1 KGEN (KGEN) до PGK
K1,058394
1 KGEN (KGEN) до QAR
ر.ق0,912582
1 KGEN (KGEN) до RSD
дин.25,386372
1 KGEN (KGEN) до UZS
soʻm3 028,914966
1 KGEN (KGEN) до ALL
L20,91648
1 KGEN (KGEN) до ANG
ƒ0,450006
1 KGEN (KGEN) до AWG
ƒ0,45252
1 KGEN (KGEN) до BBD
$0,5028
1 KGEN (KGEN) до BAM
KM0,422352
1 KGEN (KGEN) до BIF
Fr739,3674
1 KGEN (KGEN) до BND
$0,324306
1 KGEN (KGEN) до BSD
$0,2514
1 KGEN (KGEN) до JMD
$40,23657
1 KGEN (KGEN) до KHR
1 009,637484
1 KGEN (KGEN) до KMF
Fr106,5936
1 KGEN (KGEN) до LAK
5 465,217282
1 KGEN (KGEN) до LKR
රු76,088724
1 KGEN (KGEN) до MDL
L4,253688
1 KGEN (KGEN) до MGA
Ar1 122,319992
1 KGEN (KGEN) до MOP
P2,006172
1 KGEN (KGEN) до MVR
3,84642
1 KGEN (KGEN) до MWK
MK434,94714
1 KGEN (KGEN) до MZN
MT16,066974
1 KGEN (KGEN) до NPR
रु35,238738
1 KGEN (KGEN) до PYG
1 770,3588
1 KGEN (KGEN) до RWF
Fr364,2786
1 KGEN (KGEN) до SBD
$2,066508
1 KGEN (KGEN) до SCR
3,489432
1 KGEN (KGEN) до SRD
$9,978066
1 KGEN (KGEN) до SVC
$2,192208
1 KGEN (KGEN) до SZL
L4,351734
1 KGEN (KGEN) до TMT
m0,8799
1 KGEN (KGEN) до TND
د.ت0,736602
1 KGEN (KGEN) до TTD
$1,699464
1 KGEN (KGEN) до UGX
Sh875,8776
1 KGEN (KGEN) до XAF
Fr142,041
1 KGEN (KGEN) до XCD
$0,67878
1 KGEN (KGEN) до XOF
Fr142,041
1 KGEN (KGEN) до XPF
Fr25,6428
1 KGEN (KGEN) до BWP
P3,361218
1 KGEN (KGEN) до BZD
$0,5028
1 KGEN (KGEN) до CVE
$23,85786
1 KGEN (KGEN) до DJF
Fr44,4978
1 KGEN (KGEN) до DOP
$16,009152
1 KGEN (KGEN) до DZD
د.ج32,717196
1 KGEN (KGEN) до FJD
$0,570678
1 KGEN (KGEN) до GNF
Fr2 167,068
1 KGEN (KGEN) до GTQ
Q1,920696
1 KGEN (KGEN) до GYD
$52,449582
1 KGEN (KGEN) до ISK
kr30,6708

Ресурс KGEN

Щоб дізнатися більше про KGEN, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKGEN
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про KGEN

Скільки сьогодні коштує KGEN (KGEN)?
Актуальна ціна KGEN у USD становить 0,2514 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KGEN до USD?
Поточна ціна KGEN до USD — $ 0,2514. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KGEN?
Ринкова капіталізація KGEN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KGEN?
Циркуляційна пропозиція KGEN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KGEN?
KGEN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KGEN?
Історична мінімальна ціна KGEN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі KGEN?
Актуальний обсяг торгівлі KGEN за 24 години — $ 1,08M USD.
Чи підніметься ціна KGEN цього року?
KGEN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KGEN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 17:55:06 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор KGEN до USD

Сума

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0,2514 USD

Торгувати KGEN

KGEN/USDT
$0,2514
$0,2514$0,2514
+4,22%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

