SOEX

Shelters of Exiles (SOEX) — це найбільший всесвіт RPG у Telegram, який працює на основі ШІ-агентів. Він оживляє ігри web3 завдяки геймплею, керованому штучним інтелектом, динамічним NFT, які розвиваються відповідно до стилю гри геймерів, й економіці, керованій гравцями. SoE пропонує гравцям світ, що розвивається, де персонажі ростуть, торгівля процвітає, а ШІ автоматизує можливості отримання прибутку.

Ім'яSOEX

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція800,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнTONCOIN

ОписShelters of Exiles (SOEX) — це найбільший всесвіт RPG у Telegram, який працює на основі ШІ-агентів. Він оживляє ігри web3 завдяки геймплею, керованому штучним інтелектом, динамічним NFT, які розвиваються відповідно до стилю гри геймерів, й економіці, керованій гравцями. SoE пропонує гравцям світ, що розвивається, де персонажі ростуть, торгівля процвітає, а ШІ автоматизує можливості отримання прибутку.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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