Курс Hoodrat (HOODRAT)
Поточна ціна Hoodrat (HOODRAT) сьогодні становить ₴ 0,0010071, зі зміною 10,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODRAT до UAH становить ₴ 0,0010071 за HOODRAT.
Hoodrat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- HOODRAT. Протягом останніх 24 годин HOODRAT торгувався між ₴ 0,0008021 (мінімум) та ₴ 0,0013345 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці HOODRAT змінився на -1,86% за останню годину та на -28,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,64K.
ROBINHOOD
Поточна ринкова капіталізація Hoodrat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,64K. Циркуляційна пропозиція HOODRAT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.
-1,86%
+10,87%
-28,70%
-28,70%
Відстежуйте зміни ціни на Hoodrat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,004432387
|+10,87%
|30 днів
|₴ -0,0077129
|-88,46%
|60 днів
|₴ -0,0029929
|-74,83%
|90 днів
|₴ -0,0029929
|-74,83%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOODRAT на ₴ +0,004432387 (+10,87%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0077129 (-88,46%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOODRAT змінився на ₴ -0,0029929 (-74,83%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0029929 (-74,83%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Hoodrat (HOODRAT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Hoodrat зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Hoodrat. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку HOODRAT: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
HOODRAT_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 8,679E-4, перебуваючи нижче центрального рівня 8,86E-4. Ціна знаходиться в коливальному діапазоні між рівнем S1 і центральним рівнем, не здійснивши пробою ключового опорного рівня. Система скользящих середніх демонструє короткостроковий бичий розташування: 5- і 6-періодні MA та EMA одночасно подають сигнали до покупки. Ринкова структура залишається у вузькому діапазоні консолідації, де бичі й ведмеді ведуть гру навколо опорного рівня. MACD сформував золоте перетинання: швидка і довга лінії розходяться вгору, що свідчить про перевагу бичої динаміки в короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перекупленості чи перепроданості. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору, підтверджуючи наявність реактивної динаміки. Полотно Болінджера звужується, а волатильність знаходиться на низькому рівні, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Розподіл імпульсу зосереджений, швидка і довга лінії рухаються в одному напрямку, без помітних розбіжностей. Ближче до верхньої межі опір знаходиться на центральному рівні 8,86E-4, що відповідає приблизно 2% від поточного курсу. Подальше зростання може тестувати рівень R1 на 9,62E-4, що відповідає приблизно 10% від поточного курсу. Унизу найближчий опорний рівень — S1 на 7,81E-4, що відповідає приблизно 10% від поточного курсу. Крайній нижній рівень підтримки — S2 на 7,05E-4, що відповідає приблизно 18% від поточного курсу. Наразі ціна знаходиться між центральним рівнем і S1; необхідно спостерігати за результатом пробою центрального рівня.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Hoodrat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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HOODRAT — це мемкоїн.
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|Час (UTC+8)
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