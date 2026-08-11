Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Hoodrat сьогодні становить 0,0010071 UAH. Ринкова капіталізація HOODRAT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін HOODRAT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hoodrat сьогодні становить 0,0010071 UAH. Ринкова капіталізація HOODRAT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін HOODRAT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HOODRAT

Інформація про ціну HOODRAT

Що таке HOODRAT

Токеноміка HOODRAT

Прогноз ціни HOODRAT

Історія HOODRAT

Посібник з купівлі HOODRAT

Конвертація HOODRAT у фіатну валюту

Спот HOODRAT

Ф'ючерси HOODRAT USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Hoodrat

Курс Hoodrat (HOODRAT)

Актуальна ціна 1 HOODRAT до UAH:

₴0,045208719
₴0,045208719₴0,045208719
+10,87%1D
UAH
Графік ціни Hoodrat (HOODRAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:32:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hoodrat

Поточна ціна Hoodrat (HOODRAT) сьогодні становить ₴ 0,0010071, зі зміною 10,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODRAT до UAH становить ₴ 0,0010071 за HOODRAT.

Hoodrat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- HOODRAT. Протягом останніх 24 годин HOODRAT торгувався між ₴ 0,0008021 (мінімум) та ₴ 0,0013345 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці HOODRAT змінився на -1,86% за останню годину та на -28,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,64K.

Ринкова інформація щодо Hoodrat (HOODRAT)

--
----

₴ 101,64K
₴ 101,64K₴ 101,64K

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

--
----

--
----

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Hoodrat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,64K. Циркуляційна пропозиція HOODRAT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Hoodrat у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0008021
₴ 0,0008021₴ 0,0008021
Мін. за 24 год
₴ 0,0013345
₴ 0,0013345₴ 0,0013345
Макс. за 24 год

₴ 0,0008021
₴ 0,0008021₴ 0,0008021

₴ 0,0013345
₴ 0,0013345₴ 0,0013345

--
----

--
----

-1,86%

+10,87%

-28,70%

-28,70%

Історія ціни Hoodrat (HOODRAT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Hoodrat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,004432387+10,87%
30 днів₴ -0,0077129-88,46%
60 днів₴ -0,0029929-74,83%
90 днів₴ -0,0029929-74,83%
Зміна ціни Hoodrat сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни HOODRAT на ₴ +0,004432387 (+10,87%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Hoodrat за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0077129 (-88,46%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Hoodrat за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник HOODRAT змінився на ₴ -0,0029929 (-74,83%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Hoodrat за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0029929 (-74,83%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Hoodrat (HOODRAT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Hoodrat зараз.

Аналіз для Hoodrat

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Hoodrat. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Hoodrat сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку HOODRAT: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

HOODRAT_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 8,679E-4, перебуваючи нижче центрального рівня 8,86E-4. Ціна знаходиться в коливальному діапазоні між рівнем S1 і центральним рівнем, не здійснивши пробою ключового опорного рівня. Система скользящих середніх демонструє короткостроковий бичий розташування: 5- і 6-періодні MA та EMA одночасно подають сигнали до покупки. Ринкова структура залишається у вузькому діапазоні консолідації, де бичі й ведмеді ведуть гру навколо опорного рівня. MACD сформував золоте перетинання: швидка і довга лінії розходяться вгору, що свідчить про перевагу бичої динаміки в короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перекупленості чи перепроданості. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору, підтверджуючи наявність реактивної динаміки. Полотно Болінджера звужується, а волатильність знаходиться на низькому рівні, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Розподіл імпульсу зосереджений, швидка і довга лінії рухаються в одному напрямку, без помітних розбіжностей. Ближче до верхньої межі опір знаходиться на центральному рівні 8,86E-4, що відповідає приблизно 2% від поточного курсу. Подальше зростання може тестувати рівень R1 на 9,62E-4, що відповідає приблизно 10% від поточного курсу. Унизу найближчий опорний рівень — S1 на 7,81E-4, що відповідає приблизно 10% від поточного курсу. Крайній нижній рівень підтримки — S2 на 7,05E-4, що відповідає приблизно 18% від поточного курсу. Наразі ціна знаходиться між центральним рівнем і S1; необхідно спостерігати за результатом пробою центрального рівня.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Hoodrat

Прогноз ціни Hoodrat (HOODRAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HOODRAT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hoodrat (HOODRAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hoodrat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hoodrat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HOODRAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hoodrat.

Як купити та інвестувати Hoodrat в Україна

Готові розпочати торгівлю з Hoodrat? Купівля HOODRAT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Hoodrat. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Hoodrat (HOODRAT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Hoodrat буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Hoodrat (HOODRAT)

Що ви можете зробити з Hoodrat

Володіння Hoodrat відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Hoodrat (HOODRAT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Hoodrat (HOODRAT)

HOODRAT — це мемкоїн.

Ресурс Hoodrat

Щоб дізнатися більше про Hoodrat, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Категорія :

MemePump.fun EcosystemRobinhood Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Hoodrat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:32:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hoodrat (HOODRAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Hoodrat

HOODRAT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію HOODRAT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю HOODRATUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Hoodrat (HOODRAT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Hoodrat у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
HOODRAT/USD1
₴0,045406235
₴0,045406235₴0,045406235
+10,32%
55.36M (USDT)
HOODRAT/USDT
₴0,045020181
₴0,045020181₴0,045020181
+9,43%
102.34M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,235365
₴19,235365₴19,235365

+328,50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,0396433
₴22,0396433₴22,0396433

+881,94%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7474185
₴0,7474185₴0,7474185

+32,88%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9302674
₴7,9302674₴7,9302674

-12,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴166,909998
₴166,909998₴166,909998

+106,44%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,0396433
₴22,0396433₴22,0396433

+881,94%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3990721
₴0,3990721₴0,3990721

+48,41%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,33606107
₴1,33606107₴1,33606107

+99,79%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴166,909998
₴166,909998₴166,909998

+106,44%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₴0,10091272
₴0,10091272₴0,10091272

+26,43%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор HOODRAT до UAH

Сума

HOODRAT
HOODRAT
UAH
UAH

1 HOODRAT = 0,045208719 UAH