Сьогоднішня ціна Hoodrat

Поточна ціна Hoodrat (HOODRAT) сьогодні становить ₴ 0,0010071, зі зміною 10,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOODRAT до UAH становить ₴ 0,0010071 за HOODRAT.

Hoodrat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- HOODRAT. Протягом останніх 24 годин HOODRAT торгувався між ₴ 0,0008021 (мінімум) та ₴ 0,0013345 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці HOODRAT змінився на -1,86% за останню годину та на -28,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,64K.

Ринкова інформація щодо Hoodrat (HOODRAT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 101,64K₴ 101,64K ₴ 101,64K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Hoodrat — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,64K. Циркуляційна пропозиція HOODRAT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.