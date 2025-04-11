Що таке GUNZ (GUN)

GUNZ — це блокчейн рівня 1, створений спеціально для AAA Web3-ігор компанією Gunzilla Games. Він забезпечує комплексну ігрову екосистему з послугами, адаптованими до потреб як розробників, так і гравців. Спочатку GUNZ був розроблений для підтримки економіки, керованої спільнотою, у флагманській грі Gunzilla — Off The Grid (OTG). Згодом він перетворився на повноцінну платформу, що надає нативну блокчейн-інфраструктуру, необхідну для сучасної розробки ігор.

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Прогноз ціни GUNZ

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Історія ціни GUNZ

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GUN до місцевих валют

1 GUN до VND ₫ 1,342.56276 1 GUN до AUD A$ 0.0832524 1 GUN до GBP ￡ 0.0397936 1 GUN до EUR € 0.0460768 1 GUN до USD $ 0.05236 1 GUN до MYR RM 0.2314312 1 GUN до TRY ₺ 1.9928216 1 GUN до JPY ¥ 7.5152308 1 GUN до RUB ₽ 4.3573992 1 GUN до INR ₹ 4.5071488 1 GUN до IDR Rp 872.6663176 1 GUN до KRW ₩ 74.374762 1 GUN до PHP ₱ 2.9939448 1 GUN до EGP ￡E. 2.686068 1 GUN до BRL R$ 0.3068296 1 GUN до CAD C$ 0.0722568 1 GUN до BDT ৳ 6.3633108 1 GUN до NGN ₦ 83.6419584 1 GUN до UAH ₴ 2.167704 1 GUN до VES Bs 3.71756 1 GUN до PKR Rs 14.6827912 1 GUN до KZT ₸ 27.0591244 1 GUN до THB ฿ 1.7524892 1 GUN до TWD NT$ 1.6948932 1 GUN до AED د.إ 0.1921612 1 GUN до CHF Fr 0.0424116 1 GUN до HKD HK$ 0.40579 1 GUN до MAD .د.م 0.486948 1 GUN до MXN $ 1.0644788

Ресурс GUNZ

Щоб дізнатися більше про GUNZ, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про GUNZ Яка сьогодні ціна GUNZ (GUN)? Поточна ціна GUNZ (GUN) становить 0.05236 USD . Яка ринкова капіталізація GUNZ (GUN)? Поточна ринкова капіталізація GUNZ становить $ 36.89M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції GUN на ринкову ціну в реальному часі 0.05236 USD . Яка циркуляційна пропозиція GUNZ (GUN)? Поточна циркуляційна пропозиція GUNZ (GUN) становить 704.50M USD . Яка була найвища ціна GUNZ (GUN)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна GUNZ (GUN) становить 0.2001 USD . Який обсяг торгівлі GUNZ (GUN) за 24 год? Обсяг торгівлі GUNZ (GUN) за 24 год становить $ 16.57M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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