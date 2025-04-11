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Поточна ціна GUNZ (GUN)

USD

Графік ціни GUNZ (GUN) в реальному часі

$0.05231
$0.05231$0.05231
+0.59%(1D)

Дані та інформація про ціну GUN в реальному часі

Поточна ціна GUNZ (GUN) сьогодні становить 0.05236 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 36.89M USD. Ціна GUN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку GUNZ:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 16.57M USD
- Зміна ціни GUNZ протягом дня – +0.59%
- Циркуляційна пропозиція – 704.50M USD

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Цінові показники GUNUSD

Відстежуйте зміни ціни на GUNZ за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0003068+0.59%
30 днів$ +0.04236+423.60%
60 днів$ +0.04236+423.60%
90 днів$ +0.04236+423.60%
Зміна ціни GUNZ сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GUN на $ +0.0003068 (+0.59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GUNZ за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.04236 (+423.60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GUNZ за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GUN змінився на $ +0.04236 (+423.60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GUNZ за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.04236 (+423.60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну GUN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну GUNZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0424
$ 0.0424$ 0.0424

$ 0.05664
$ 0.05664$ 0.05664

$ 0.2001
$ 0.2001$ 0.2001

-1.64%

+0.59%

+24.34%

Ринкова інформація GUN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 36.89M
$ 36.89M$ 36.89M

$ 16.57M
$ 16.57M$ 16.57M

704.50M
704.50M 704.50M

Що таке GUNZ (GUN)

GUNZ — це блокчейн рівня 1, створений спеціально для AAA Web3-ігор компанією Gunzilla Games. Він забезпечує комплексну ігрову екосистему з послугами, адаптованими до потреб як розробників, так і гравців. Спочатку GUNZ був розроблений для підтримки економіки, керованої спільнотою, у флагманській грі Gunzilla — Off The Grid (OTG). Згодом він перетворився на повноцінну платформу, що надає нативну блокчейн-інфраструктуру, необхідну для сучасної розробки ігор.

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Прогноз ціни GUNZ

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як GUNZ, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна GUN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни GUNZ.

Історія ціни GUNZ

Відстеження траєкторії ціни GUN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії GUN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни GUNZ.

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GUN до місцевих валют

1 GUN до VND
1,342.56276
1 GUN до AUD
A$0.0832524
1 GUN до GBP
0.0397936
1 GUN до EUR
0.0460768
1 GUN до USD
$0.05236
1 GUN до MYR
RM0.2314312
1 GUN до TRY
1.9928216
1 GUN до JPY
¥7.5152308
1 GUN до RUB
4.3573992
1 GUN до INR
4.5071488
1 GUN до IDR
Rp872.6663176
1 GUN до KRW
74.374762
1 GUN до PHP
2.9939448
1 GUN до EGP
￡E.2.686068
1 GUN до BRL
R$0.3068296
1 GUN до CAD
C$0.0722568
1 GUN до BDT
6.3633108
1 GUN до NGN
83.6419584
1 GUN до UAH
2.167704
1 GUN до VES
Bs3.71756
1 GUN до PKR
Rs14.6827912
1 GUN до KZT
27.0591244
1 GUN до THB
฿1.7524892
1 GUN до TWD
NT$1.6948932
1 GUN до AED
د.إ0.1921612
1 GUN до CHF
Fr0.0424116
1 GUN до HKD
HK$0.40579
1 GUN до MAD
.د.م0.486948
1 GUN до MXN
$1.0644788

Ресурс GUNZ

Щоб дізнатися більше про GUNZ, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGUNZ
Оглядач блокчейну

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GUN
USD

1 GUN = 0.05236 USD

Торгівля

GUNUSDT
$0.05236
$0.05236$0.05236
+19.81%

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