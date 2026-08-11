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Поточна ціна Creo Engine сьогодні становить 0.0006404 UAH. Ринкова капіталізація CREO становить 441,163.0484436 UAH. Відстежуйте оновлення цін CREO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Creo Engine сьогодні становить 0.0006404 UAH. Ринкова капіталізація CREO становить 441,163.0484436 UAH. Відстежуйте оновлення цін CREO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CREO

Інформація про ціну CREO

Що таке CREO

Whitepaper CREO

Офіційний вебсайт CREO

Токеноміка CREO

Прогноз ціни CREO

Історія CREO

Посібник з купівлі CREO

Конвертація CREO у фіатну валюту

Спот CREO

Премаркет торгівля

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Логотип Creo Engine

Курс Creo Engine (CREO)

Актуальна ціна 1 CREO до UAH:

₴0.028747556
₴0.028747556₴0.028747556
+0,45%1D
UAH
Графік ціни Creo Engine (CREO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:11:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Creo Engine

Поточна ціна Creo Engine (CREO) сьогодні становить ₴ 0.0006404, зі зміною 0.45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CREO до UAH становить ₴ 0.0006404 за CREO.

Creo Engine наразі посідає №2190 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 441,16K, з циркуляційною пропозицією у 688,89M CREO. Протягом останніх 24 годин CREO торгувався між ₴ 0.0006361 (мінімум) та ₴ 0.0006425 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9.095033603557530802, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0331434257746976126.

У короткостроковій динаміці CREO змінився на -0.05% за останню годину та на +5.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 30,95K.

Ринкова інформація щодо Creo Engine (CREO)

No.2190

₴ 441,16K
₴ 441,16K₴ 441,16K

₴ 30,95K
₴ 30,95K₴ 30,95K

₴ 640.40K
₴ 640.40K₴ 640.40K

688,89M
688,89M 688,89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

68.88%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Creo Engine — ₴ 441,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 30,95K. Циркуляційна пропозиція CREO — 688,89M, зі загальною пропозицією 788886709. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 640.40K.

Історія ціни Creo Engine у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0006361
₴ 0.0006361₴ 0.0006361
Мін. за 24 год
₴ 0.0006425
₴ 0.0006425₴ 0.0006425
Макс. за 24 год

₴ 0.0006361
₴ 0.0006361₴ 0.0006361

₴ 0.0006425
₴ 0.0006425₴ 0.0006425

₴ 9.095033603557530802
₴ 9.095033603557530802₴ 9.095033603557530802

₴ 0.0331434257746976126
₴ 0.0331434257746976126₴ 0.0331434257746976126

-0.05%

+0.45%

+5.51%

+5.51%

Історія ціни Creo Engine (CREO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Creo Engine за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.000128784+0.45%
30 днів₴ -0.0000912-12.47%
60 днів₴ -0.0001065-14.26%
90 днів₴ -0.0002489-27.99%
Зміна ціни Creo Engine сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CREO на ₴ +0.000128784 (+0.45%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Creo Engine за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0000912 (-12.47%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Creo Engine за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CREO змінився на ₴ -0.0001065 (-14.26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Creo Engine за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0002489 (-27.99%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Creo Engine (CREO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Creo Engine зараз.

Аналіз для Creo Engine

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Creo Engine. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Creo Engine?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Creo Engine (CREO):

1. Прийняття геймінгової екосистеми – зростання кількості користувачів та їхньої активності на блокчейн-платформі Creo для ігор.
2. Попит на утилітарні функції токенів – використання токенів для покупок у грі, операцій з NFT та отримання нагород за стакінг.
3. Оголошення партнерств – співробітництво з розробниками ігор та проектами на базі блокчейну.
4. Ринковий настрій – загальні тренди на криптовалютному ринку та рівень довіри інвесторів.
5. Механізми надходження токенів – механізми буріння та блокування токенів під стакінг, які впливають на обігове пропозицію.
6. Конкуренція – порівняння продуктивності з іншими геймінговими токенами, такими як AXS та SAND.
7. Розвиткові досягнення – нові випуски ігор та оновлення платформи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Creo Engine?

Люди хочуть знати ціну CREO сьогодні з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення часу інвестування, аналіз ринку та обчислення прибутку/збитків. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, контролювати волатильність, оцінювати ринкові тенденції та приймати обґрунтовані фінансові рішення щодо своїх запасів CREO.

Прогноз ціни Creo Engine

Прогноз ціни Creo Engine (CREO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CREO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Creo Engine (CREO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Creo Engine потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Creo Engine у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CREO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Creo Engine.

Як купити та інвестувати Creo Engine в Україна

Готові розпочати торгівлю з Creo Engine? Купівля CREO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Creo Engine. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Creo Engine (CREO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Creo Engine буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Creo Engine (CREO)

Що ви можете зробити з Creo Engine

Володіння Creo Engine відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Creo Engine (CREO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Ресурс Creo Engine

Щоб дізнатися більше про Creo Engine, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCreo Engine
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:11:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Creo Engine (CREO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Creo Engine

CREO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CREO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CREOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Creo Engine (CREO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Creo Engine у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CREO/USDT
₴0.028662265
₴0.028662265₴0.028662265
+0.15%
48.66M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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