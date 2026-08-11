Сьогоднішня ціна Creo Engine

Поточна ціна Creo Engine (CREO) сьогодні становить ₴ 0.0006404, зі зміною 0.45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CREO до UAH становить ₴ 0.0006404 за CREO.

Creo Engine наразі посідає №2190 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 441,16K, з циркуляційною пропозицією у 688,89M CREO. Протягом останніх 24 годин CREO торгувався між ₴ 0.0006361 (мінімум) та ₴ 0.0006425 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9.095033603557530802, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0331434257746976126.

У короткостроковій динаміці CREO змінився на -0.05% за останню годину та на +5.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 30,95K.

Ринкова інформація щодо Creo Engine (CREO)

Рейтинг No.2190 Ринкова капіталізація ₴ 441,16K₴ 441,16K ₴ 441,16K Обсяг (за 24 год) ₴ 30,95K₴ 30,95K ₴ 30,95K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 640.40K₴ 640.40K ₴ 640.40K Циркуляційне постачання 688,89M 688,89M 688,89M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 788,886,709 788,886,709 788,886,709 Коефіцієнт циркуляції 68.88% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Creo Engine — ₴ 441,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 30,95K. Циркуляційна пропозиція CREO — 688,89M, зі загальною пропозицією 788886709. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 640.40K.