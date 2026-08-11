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Поточна ціна Rayls сьогодні становить 0,001758 UAH. Ринкова капіталізація RLS становить 2 637 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін RLS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Rayls сьогодні становить 0,001758 UAH. Ринкова капіталізація RLS становить 2 637 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін RLS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про RLS

Інформація про ціну RLS

Що таке RLS

Whitepaper RLS

Офіційний вебсайт RLS

Токеноміка RLS

Прогноз ціни RLS

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Посібник з купівлі RLS

Конвертація RLS у фіатну валюту

Спот RLS

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Курс Rayls (RLS)

Актуальна ціна 1 RLS до UAH:

₴0,07891662
₴0,07891662₴0,07891662
-1,78%1D
UAH
Графік ціни Rayls (RLS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:07:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Rayls

Поточна ціна Rayls (RLS) сьогодні становить ₴ 0,001758, зі зміною 1,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RLS до UAH становить ₴ 0,001758 за RLS.

Rayls наразі посідає №1304 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,64M, з циркуляційною пропозицією у 1,50B RLS. Протягом останніх 24 годин RLS торгувався між ₴ 0,001731 (мінімум) та ₴ 0,001826 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,1501660839825737121, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0980915094640751477.

У короткостроковій динаміці RLS змінився на -2,77% за останню годину та на +4,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,28K.

Ринкова інформація щодо Rayls (RLS)

No.1304

₴ 2,64M
₴ 2,64M₴ 2,64M

₴ 71,28K
₴ 71,28K₴ 71,28K

₴ 17,58M
₴ 17,58M₴ 17,58M

1,50B
1,50B 1,50B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9 971 791 866,8247195
9 971 791 866,8247195 9 971 791 866,8247195

15,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Rayls — ₴ 2,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,28K. Циркуляційна пропозиція RLS — 1,50B, зі загальною пропозицією 9971791866.8247195. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 17,58M.

Історія ціни Rayls у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001731
₴ 0,001731₴ 0,001731
Мін. за 24 год
₴ 0,001826
₴ 0,001826₴ 0,001826
Макс. за 24 год

₴ 0,001731
₴ 0,001731₴ 0,001731

₴ 0,001826
₴ 0,001826₴ 0,001826

₴ 3,1501660839825737121
₴ 3,1501660839825737121₴ 3,1501660839825737121

₴ 0,0980915094640751477
₴ 0,0980915094640751477₴ 0,0980915094640751477

-2,77%

-1,78%

+4,70%

+4,70%

Історія ціни Rayls (RLS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Rayls за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00143017-1,78%
30 днів₴ -0,000527-23,07%
60 днів₴ -0,000932-34,65%
90 днів₴ -0,002743-60,95%
Зміна ціни Rayls сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RLS на ₴ -0,00143017 (-1,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Rayls за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000527 (-23,07%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Rayls за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RLS змінився на ₴ -0,000932 (-34,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Rayls за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,002743 (-60,95%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Rayls (RLS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Rayls зараз.

Аналіз для Rayls

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Rayls. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Rayls сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку RLS: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.

RLS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься в діапазоні між опорною точкою S1 (0,001839) та центральною зоною (0,001984). Текуща ціна — 0,001924 — знаходиться у верхній частині цього діапазону. Короткостроковий набір середніх ліній демонструє бичаче розташування. Ціна продовжує коливатися нижче центральної зони, формуючи відповідну структуру. Показники свідчать про перевагу короткострокового попиту. Індикатор MACD перебуває в стані «золотого хреста»: швидка і повільна лінії розходяться вгору. RSI досяг зони перекупленості, а кінетична енергія демонструє ознаки короткострокового концентрованого випуску. KDJ та StochRSI також перебувають у високих значеннях. Волатильність знаходиться на початковому етапі розширення після скорочення. Швидка та повільна лінії показують невелике розшарування, що свідчить про те, що бичачий потенціал поки не демонструє явних ознак послаблення, а сили медведів лише тимчасово перебувають у пасивному слідуванні. Ближча опірна зона зверху розташована на рівні центральної зони — 0,001984, що відстає від поточної ціни приблизно на 3,1%. У разі пробиття цієї зони мета — опірна зона R1 на рівні 0,002153. Ближня підтримка знаходиться на рівні опорної точки S1 — 0,001839, що відстає від поточної ціни приблизно на 4,4%. У разі подолання цієї підтримки очікується тестування підтримки S2 на рівні 0,001670. Далека опірна зона розташована на рівні R2 — 0,002298. Розподіл ключових рівнів характеризується щільнішим розташуванням у верхній частині та розрідженим — у нижній.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Rayls?

Фактори ціни RLS включають: динаміку попиту та пропозиції на ринку, обсяг торгів, загальний настрій на криптовалютному ринку, кореляцію з біткоїном, лістинг на біржах, оновлення щодо розвитку проекту, прийняття спільнотою, регуляторні новини, рухи «китів», патерни технічного аналізу, оголошення про партнерства та макроекономічні умови.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Rayls?

Люди хочуть знати ціну Rayls (RLS) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження результатів портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування покупок/продажів та оцінка інвестиційних можливостей. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам ефективно скористатися волатильністю та управління ризиками.

Прогноз ціни Rayls

Прогноз ціни Rayls (RLS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна RLS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Rayls (RLS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Rayls потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Rayls у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни RLS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Rayls.

Як купити та інвестувати Rayls в Україна

Готові розпочати торгівлю з Rayls? Купівля RLS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Rayls. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Rayls (RLS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Rayls буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Rayls (RLS)

Що ви можете зробити з Rayls

Володіння Rayls відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Rayls (RLS)

Rayls — це модульна екосистема блокчейну для фінансового ринку, яка інтегрує комплаєнс, конфіденційність та управління традиційними фінансами (TradFi) з програмованістю та ліквідністю децентралізованих фінансів (DeFi). Технологія Rayls поєднує інституційні ноди конфіденційності, приватні мережі з дозволом та публічний блокчейн рівня 1 без дозволів, захищений анкерами довіри Ethereum, щоб забезпечити масштабовану токенізацію фінансових активів згідно комплаєнсу.

Ресурс Rayls

Щоб дізнатися більше про Rayls, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRayls
Оглядач блокчейну

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:07:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Rayls (RLS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Rayls

RLS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію RLS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю RLSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Rayls (RLS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Rayls у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
RLS/USDT
₴0,07914107
₴0,07914107₴0,07914107
-1,45%
39.74M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 RLS = 0,07891662 UAH