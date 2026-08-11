Курс Rayls (RLS)
Поточна ціна Rayls (RLS) сьогодні становить ₴ 0,001758, зі зміною 1,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RLS до UAH становить ₴ 0,001758 за RLS.
Rayls наразі посідає №1304 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,64M, з циркуляційною пропозицією у 1,50B RLS. Протягом останніх 24 годин RLS торгувався між ₴ 0,001731 (мінімум) та ₴ 0,001826 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,1501660839825737121, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0980915094640751477.
У короткостроковій динаміці RLS змінився на -2,77% за останню годину та на +4,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,28K.
No.1304
15,00%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Rayls — ₴ 2,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,28K. Циркуляційна пропозиція RLS — 1,50B, зі загальною пропозицією 9971791866.8247195. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 17,58M.
-2,77%
-1,78%
+4,70%
+4,70%
Відстежуйте зміни ціни на Rayls за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00143017
|-1,78%
|30 днів
|₴ -0,000527
|-23,07%
|60 днів
|₴ -0,000932
|-34,65%
|90 днів
|₴ -0,002743
|-60,95%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни RLS на ₴ -0,00143017 (-1,78%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000527 (-23,07%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник RLS змінився на ₴ -0,000932 (-34,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,002743 (-60,95%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Rayls (RLS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Rayls зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Rayls. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку RLS: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Перекупленість
|> 70
|Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.
RLS_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься в діапазоні між опорною точкою S1 (0,001839) та центральною зоною (0,001984). Текуща ціна — 0,001924 — знаходиться у верхній частині цього діапазону. Короткостроковий набір середніх ліній демонструє бичаче розташування. Ціна продовжує коливатися нижче центральної зони, формуючи відповідну структуру. Показники свідчать про перевагу короткострокового попиту. Індикатор MACD перебуває в стані «золотого хреста»: швидка і повільна лінії розходяться вгору. RSI досяг зони перекупленості, а кінетична енергія демонструє ознаки короткострокового концентрованого випуску. KDJ та StochRSI також перебувають у високих значеннях. Волатильність знаходиться на початковому етапі розширення після скорочення. Швидка та повільна лінії показують невелике розшарування, що свідчить про те, що бичачий потенціал поки не демонструє явних ознак послаблення, а сили медведів лише тимчасово перебувають у пасивному слідуванні. Ближча опірна зона зверху розташована на рівні центральної зони — 0,001984, що відстає від поточної ціни приблизно на 3,1%. У разі пробиття цієї зони мета — опірна зона R1 на рівні 0,002153. Ближня підтримка знаходиться на рівні опорної точки S1 — 0,001839, що відстає від поточної ціни приблизно на 4,4%. У разі подолання цієї підтримки очікується тестування підтримки S2 на рівні 0,001670. Далека опірна зона розташована на рівні R2 — 0,002298. Розподіл ключових рівнів характеризується щільнішим розташуванням у верхній частині та розрідженим — у нижній.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Rayls потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Rayls — це модульна екосистема блокчейну для фінансового ринку, яка інтегрує комплаєнс, конфіденційність та управління традиційними фінансами (TradFi) з програмованістю та ліквідністю децентралізованих фінансів (DeFi). Технологія Rayls поєднує інституційні ноди конфіденційності, приватні мережі з дозволом та публічний блокчейн рівня 1 без дозволів, захищений анкерами довіри Ethereum, щоб забезпечити масштабовану токенізацію фінансових активів згідно комплаєнсу.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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