Сьогоднішня ціна Rayls

Поточна ціна Rayls (RLS) сьогодні становить ₴ 0,001758, зі зміною 1,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RLS до UAH становить ₴ 0,001758 за RLS.

Rayls наразі посідає №1304 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,64M, з циркуляційною пропозицією у 1,50B RLS. Протягом останніх 24 годин RLS торгувався між ₴ 0,001731 (мінімум) та ₴ 0,001826 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3,1501660839825737121, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0980915094640751477.

У короткостроковій динаміці RLS змінився на -2,77% за останню годину та на +4,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 71,28K.

Ринкова інформація щодо Rayls (RLS)

Рейтинг No.1304 Ринкова капіталізація ₴ 2,64M₴ 2,64M ₴ 2,64M Обсяг (за 24 год) ₴ 71,28K₴ 71,28K ₴ 71,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 17,58M₴ 17,58M ₴ 17,58M Циркуляційне постачання 1,50B 1,50B 1,50B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 9 971 791 866,8247195 9 971 791 866,8247195 9 971 791 866,8247195 Коефіцієнт циркуляції 15,00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Rayls — ₴ 2,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 71,28K. Циркуляційна пропозиція RLS — 1,50B, зі загальною пропозицією 9971791866.8247195. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 17,58M.