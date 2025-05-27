Що таке Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece ─ перша у своєму роді, унікальна та інноваційна група, яка будує мости між матеріальним мистецтвом та блокчейном. Проєкт проливає нове світло на автентичність, відстежуючи кожен витвір мистецтва за допомогою цифрових сертифікатів від моменту створення до продажу. Унікальність проєкту полягає в тому, що він пропонує чесну торгівлю як для митців, так і для колекціонерів, а також надає можливості для творчих інвестицій за допомогою нативних токенів PMT та Loyalty-NFT (не взаємозамінні токени). Поціновувачі мистецтва можуть не тільки насолоджуватися улюбленими роботами, а й бути частиною чогось більшого, ніж вони самі, інвестуючи в унікальні активи реального світу (RWA). При цьому митці можуть зберігати свою свободу без втручання третіх осіб.

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PMT до місцевих валют

1 PMT до VND ₫ 2 210,2542 1 PMT до AUD A$ 0,13361 1 PMT до GBP ￡ 0,063788 1 PMT до EUR € 0,075856 1 PMT до USD $ 0,0862 1 PMT до MYR RM 0,364626 1 PMT до TRY ₺ 3,362662 1 PMT до JPY ¥ 12,445556 1 PMT до RUB ₽ 6,916688 1 PMT до INR ₹ 7,354584 1 PMT до IDR Rp 1 413,114528 1 PMT до KRW ₩ 118,568962 1 PMT до PHP ₱ 4,789272 1 PMT до EGP ￡E. 4,291898 1 PMT до BRL R$ 0,486168 1 PMT до CAD C$ 0,118094 1 PMT до BDT ৳ 10,523296 1 PMT до NGN ₦ 136,608036 1 PMT до UAH ₴ 3,592816 1 PMT до VES Bs 8,1028 1 PMT до PKR Rs 24,274782 1 PMT до KZT ₸ 43,889592 1 PMT до THB ฿ 2,826498 1 PMT до TWD NT$ 2,586862 1 PMT до AED د.إ 0,316354 1 PMT до CHF Fr 0,070684 1 PMT до HKD HK$ 0,674946 1 PMT до MAD .د.م 0,795626 1 PMT до MXN $ 1,657626

Ресурс Public Masterpiece

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