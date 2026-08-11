Сьогоднішня ціна Rainbow

Поточна ціна Rainbow (RNBW) сьогодні становить ₴ 0,01487, зі зміною 3,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RNBW до UAH становить ₴ 0,01487 за RNBW.

Rainbow наразі посідає №1444 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,12M, з циркуляційною пропозицією у 210,00M RNBW. Протягом останніх 24 годин RNBW торгувався між ₴ 0,0148 (мінімум) та ₴ 0,0154 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,0321228525151738195, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4862337959007455754.

У короткостроковій динаміці RNBW змінився на 0,00% за останню годину та на +0,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,44K.

Ринкова інформація щодо Rainbow (RNBW)

Рейтинг No.1444 Ринкова капіталізація ₴ 3,12M₴ 3,12M ₴ 3,12M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,44K₴ 55,44K ₴ 55,44K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 14,87M₴ 14,87M ₴ 14,87M Циркуляційне постачання 210,00M 210,00M 210,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 21,00% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Rainbow — ₴ 3,12M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,44K. Циркуляційна пропозиція RNBW — 210,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 14,87M.