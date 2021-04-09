PUNDIX

Pundi X — провідний розробник пристроїв на основі блокчейну, що має на меті трансформувати роздрібний бізнес завдяки своєму рішенню для точок продажу на основі блокчейну. Рішення дозволяє роздрібним торговцям і споживачам здійснювати миттєві транзакції в магазині на основі блокчейну.

Ім'яPUNDIX

РейтингNo.297

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)191.78%

Циркуляційна пропозиція258,386,541.0999244

Максимальна пропозиція258,526,640

Загальна пропозиція258,386,541.0999244

Коефіцієнт циркуляції0.9994%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум7.13592656,2021-04-09

Найнижча ціна0.21487481482968304,2025-04-07

Публічний блокчейнETH

ОписPundi X — провідний розробник пристроїв на основі блокчейну, що має на меті трансформувати роздрібний бізнес завдяки своєму рішенню для точок продажу на основі блокчейну. Рішення дозволяє роздрібним торговцям і споживачам здійснювати миттєві транзакції в магазині на основі блокчейну.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
PUNDIX/USDT
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