Актуальна ціна NVIDIA сьогодні становить 182.42 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NVDAON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Курс NVIDIA (NVDAON)

Актуальна ціна 1 NVDAON до USD:

$182,42
$182,42$182,42
+0,11%1D
USD
Графік ціни NVIDIA (NVDAON) в реальному часі
Інформація щодо ціни NVIDIA (NVDAON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 179,13
$ 179,13$ 179,13
Мін. за 24 год
$ 183,18
$ 183,18$ 183,18
Макс. за 24 год

$ 179,13
$ 179,13$ 179,13

$ 183,18
$ 183,18$ 183,18

$ 194,95340492575906
$ 194,95340492575906$ 194,95340492575906

$ 164,59862286332267
$ 164,59862286332267$ 164,59862286332267

+0,03%

+0,11%

+1,10%

+1,10%

Актуальна ціна NVIDIA (NVDAON) становить $ 182,42. За останні 24 години NVDAON торгувався між мінімумом у $ 179,13 і максимумом у $ 183,18, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NVDAON становить $ 194,95340492575906, тоді як його історичний мінімум — $ 164,59862286332267.

Що стосується короткострокових результатів, то NVDAON змінився на +0,03% за останню годину, +0,11% за 24 години та на +1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NVIDIA (NVDAON)

No.1645

$ 3,00M
$ 3,00M$ 3,00M

$ 58,34K
$ 58,34K$ 58,34K

$ 3,00M
$ 3,00M$ 3,00M

16,47K
16,47K 16,47K

16 467,46729609
16 467,46729609 16 467,46729609

ETH

Поточна ринкова капіталізація NVIDIA — $ 3,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,34K. Циркуляційна пропозиція NVDAON — 16,47K, зі загальною пропозицією 16467.46729609. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,00M.

Історія ціни NVIDIA (NVDAON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на NVIDIA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,2004+0,11%
30 днів$ +4,3+2,41%
60 днів$ +62,42+52,01%
90 днів$ +62,42+52,01%
Зміна ціни NVIDIA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NVDAON на $ +0,2004 (+0,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NVIDIA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +4,3 (+2,41%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NVIDIA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NVDAON змінився на $ +62,42 (+52,01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NVIDIA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +62,42 (+52,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для NVIDIA (NVDAON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни NVIDIA зараз.

Що таке NVIDIA (NVDAON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт NVIDIA доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями NVIDIA. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NVDAON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про NVIDIA у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі NVIDIA безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни NVIDIA (USD)

Скільки коштуватиме NVIDIA (NVDAON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NVIDIA (NVDAON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NVIDIA.

Перегляньте прогноз ціни NVIDIA вже зараз!

Токеноміка NVIDIA (NVDAON)

Розуміння токеноміки NVIDIA (NVDAON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NVDAON зараз!

Як купити NVIDIA (NVDAON)

Шукаєте як купити NVIDIA? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати NVIDIA на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NVDAON до місцевих валют

1 NVIDIA (NVDAON) до VND
4 800 382,3
1 NVIDIA (NVDAON) до AUD
A$279,1026
1 NVIDIA (NVDAON) до GBP
136,815
1 NVIDIA (NVDAON) до EUR
156,8812
1 NVIDIA (NVDAON) до USD
$182,42
1 NVIDIA (NVDAON) до MYR
RM769,8124
1 NVIDIA (NVDAON) до TRY
7 670,761
1 NVIDIA (NVDAON) до JPY
¥27 727,84
1 NVIDIA (NVDAON) до ARS
ARS$270 651,0814
1 NVIDIA (NVDAON) до RUB
14 852,6364
1 NVIDIA (NVDAON) до INR
16 020,1244
1 NVIDIA (NVDAON) до IDR
Rp3 040 332,1172
1 NVIDIA (NVDAON) до PHP
10 693,4604
1 NVIDIA (NVDAON) до EGP
￡E.8 679,5436
1 NVIDIA (NVDAON) до BRL
R$981,4196
1 NVIDIA (NVDAON) до CAD
C$255,388
1 NVIDIA (NVDAON) до BDT
22 291,724
1 NVIDIA (NVDAON) до NGN
266 305,837
1 NVIDIA (NVDAON) до COP
$712 578,125
1 NVIDIA (NVDAON) до ZAR
R.3 161,3386
1 NVIDIA (NVDAON) до UAH
7 623,3318
1 NVIDIA (NVDAON) до TZS
T.Sh.453 780,6952
1 NVIDIA (NVDAON) до VES
Bs38 673,04
1 NVIDIA (NVDAON) до CLP
$172 569,32
1 NVIDIA (NVDAON) до PKR
Rs51 500,8144
1 NVIDIA (NVDAON) до KZT
97 915,7592
1 NVIDIA (NVDAON) до THB
฿5 981,5518
1 NVIDIA (NVDAON) до TWD
NT$5 618,536
1 NVIDIA (NVDAON) до AED
د.إ669,4814
1 NVIDIA (NVDAON) до CHF
Fr144,1118
1 NVIDIA (NVDAON) до HKD
HK$1 417,4034
1 NVIDIA (NVDAON) до AMD
֏69 598,7026
1 NVIDIA (NVDAON) до MAD
.د.م1 683,7366
1 NVIDIA (NVDAON) до MXN
$3 356,528
1 NVIDIA (NVDAON) до SAR
ريال684,075
1 NVIDIA (NVDAON) до ETB
Br27 547,2442
1 NVIDIA (NVDAON) до KES
KSh23 506,6412
1 NVIDIA (NVDAON) до JOD
د.أ129,33578
1 NVIDIA (NVDAON) до PLN
664,0088
1 NVIDIA (NVDAON) до RON
лв797,1754
1 NVIDIA (NVDAON) до SEK
kr1 711,0996
1 NVIDIA (NVDAON) до BGN
лв306,4656
1 NVIDIA (NVDAON) до HUF
Ft61 296,7684
1 NVIDIA (NVDAON) до CZK
3 819,8748
1 NVIDIA (NVDAON) до KWD
د.ك55,82052
1 NVIDIA (NVDAON) до ILS
600,1618
1 NVIDIA (NVDAON) до BOB
Bs1 256,8738
1 NVIDIA (NVDAON) до AZN
310,114
1 NVIDIA (NVDAON) до TJS
SM1 683,7366
1 NVIDIA (NVDAON) до GEL
494,3582
1 NVIDIA (NVDAON) до AOA
Kz166 897,8822
1 NVIDIA (NVDAON) до BHD
.د.ب68,58992
1 NVIDIA (NVDAON) до BMD
$182,42
1 NVIDIA (NVDAON) до DKK
kr1 172,9606
1 NVIDIA (NVDAON) до HNL
L4 777,5798
1 NVIDIA (NVDAON) до MUR
8 303,7584
1 NVIDIA (NVDAON) до NAD
$3 159,5144
1 NVIDIA (NVDAON) до NOK
kr1 820,5516
1 NVIDIA (NVDAON) до NZD
$315,5866
1 NVIDIA (NVDAON) до PAB
B/.182,42
1 NVIDIA (NVDAON) до PGK
K767,9882
1 NVIDIA (NVDAON) до QAR
ر.ق662,1846
1 NVIDIA (NVDAON) до RSD
дин.18 415,299
1 NVIDIA (NVDAON) до UZS
soʻm2 197 830,8198
1 NVIDIA (NVDAON) до ALL
L15 177,344
1 NVIDIA (NVDAON) до ANG
ƒ326,5318
1 NVIDIA (NVDAON) до AWG
ƒ328,356
1 NVIDIA (NVDAON) до BBD
$364,84
1 NVIDIA (NVDAON) до BAM
KM306,4656
1 NVIDIA (NVDAON) до BIF
Fr536 497,22
1 NVIDIA (NVDAON) до BND
$235,3218
1 NVIDIA (NVDAON) до BSD
$182,42
1 NVIDIA (NVDAON) до JMD
$29 196,321
1 NVIDIA (NVDAON) до KHR
732 609,6652
1 NVIDIA (NVDAON) до KMF
Fr77 346,08
1 NVIDIA (NVDAON) до LAK
3 965 652,0946
1 NVIDIA (NVDAON) до LKR
රු55 211,2372
1 NVIDIA (NVDAON) до MDL
L3 086,5464
1 NVIDIA (NVDAON) до MGA
Ar814 373,9576
1 NVIDIA (NVDAON) до MOP
P1 455,7116
1 NVIDIA (NVDAON) до MVR
2 791,026
1 NVIDIA (NVDAON) до MWK
MK315 604,842
1 NVIDIA (NVDAON) до MZN
MT11 658,4622
1 NVIDIA (NVDAON) до NPR
रु25 569,8114
1 NVIDIA (NVDAON) до PYG
1 284 601,64
1 NVIDIA (NVDAON) до RWF
Fr264 326,58
1 NVIDIA (NVDAON) до SBD
$1 499,4924
1 NVIDIA (NVDAON) до SCR
2 519,2202
1 NVIDIA (NVDAON) до SRD
$7 240,2498
1 NVIDIA (NVDAON) до SVC
$1 590,7024
1 NVIDIA (NVDAON) до SZL
L3 157,6902
1 NVIDIA (NVDAON) до TMT
m638,47
1 NVIDIA (NVDAON) до TND
د.ت534,4906
1 NVIDIA (NVDAON) до TTD
$1 233,1592
1 NVIDIA (NVDAON) до UGX
Sh635 551,28
1 NVIDIA (NVDAON) до XAF
Fr102 884,88
1 NVIDIA (NVDAON) до XCD
$492,534
1 NVIDIA (NVDAON) до XOF
Fr102 884,88
1 NVIDIA (NVDAON) до XPF
Fr18 606,84
1 NVIDIA (NVDAON) до BWP
P2 438,9554
1 NVIDIA (NVDAON) до BZD
$364,84
1 NVIDIA (NVDAON) до CVE
$17 311,658
1 NVIDIA (NVDAON) до DJF
Fr32 288,34
1 NVIDIA (NVDAON) до DOP
$11 616,5056
1 NVIDIA (NVDAON) до DZD
د.ج23 732,842
1 NVIDIA (NVDAON) до FJD
$417,7418
1 NVIDIA (NVDAON) до GNF
Fr1 572 460,4
1 NVIDIA (NVDAON) до GTQ
Q1 393,6888
1 NVIDIA (NVDAON) до GYD
$38 058,2846
1 NVIDIA (NVDAON) до ISK
kr22 255,24

Ресурс NVIDIA

Щоб дізнатися більше про NVIDIA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтNVIDIA
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про NVIDIA

Скільки сьогодні коштує NVIDIA (NVDAON)?
Актуальна ціна NVDAON у USD становить 182,42 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NVDAON до USD?
Поточна ціна NVDAON до USD — $ 182,42. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NVIDIA?
Ринкова капіталізація NVDAON — $ 3,00M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NVDAON?
Циркуляційна пропозиція NVDAON — 16,47K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NVDAON?
NVDAON досяг історичної максимальної ціни у 194,95340492575906 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NVDAON?
Історична мінімальна ціна NVDAON становила 164,59862286332267 USD.
Який обсяг торгівлі NVDAON?
Актуальний обсяг торгівлі NVDAON за 24 години — $ 58,34K USD.
Чи підніметься ціна NVDAON цього року?
NVDAON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NVDAON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для NVIDIA (NVDAON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

