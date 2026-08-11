Сьогоднішня ціна ShareX

Поточна ціна ShareX (SHARE) сьогодні становить ₴ 0.3439, зі зміною 0.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHARE до UAH становить ₴ 0.3439 за SHARE.

ShareX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SHARE. Протягом останніх 24 годин SHARE торгувався між ₴ 0.3413 (мінімум) та ₴ 0.3513 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SHARE змінився на +0.05% за останню годину та на +34.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,91K.

Ринкова інформація щодо ShareX (SHARE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 66,91K₴ 66,91K ₴ 66,91K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 34.39M₴ 34.39M ₴ 34.39M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація ShareX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,91K. Циркуляційна пропозиція SHARE — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 34.39M.