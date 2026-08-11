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Поточна ціна ShareX сьогодні становить 0.3439 UAH. Ринкова капіталізація SHARE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SHARE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ShareX сьогодні становить 0.3439 UAH. Ринкова капіталізація SHARE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін SHARE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SHARE

Інформація про ціну SHARE

Що таке SHARE

Whitepaper SHARE

Офіційний вебсайт SHARE

Токеноміка SHARE

Прогноз ціни SHARE

Історія SHARE

Посібник з купівлі SHARE

Конвертація SHARE у фіатну валюту

Спот SHARE

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Курс ShareX (SHARE)

Актуальна ціна 1 SHARE до UAH:

₴15.437671
₴15.437671₴15.437671
-0,77%1D
UAH
Графік ціни ShareX (SHARE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:11:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ShareX

Поточна ціна ShareX (SHARE) сьогодні становить ₴ 0.3439, зі зміною 0.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHARE до UAH становить ₴ 0.3439 за SHARE.

ShareX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SHARE. Протягом останніх 24 годин SHARE торгувався між ₴ 0.3413 (мінімум) та ₴ 0.3513 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SHARE змінився на +0.05% за останню годину та на +34.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,91K.

Ринкова інформація щодо ShareX (SHARE)

--
----

₴ 66,91K
₴ 66,91K₴ 66,91K

₴ 34.39M
₴ 34.39M₴ 34.39M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація ShareX — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,91K. Циркуляційна пропозиція SHARE — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 34.39M.

Історія ціни ShareX у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.3413
₴ 0.3413₴ 0.3413
Мін. за 24 год
₴ 0.3513
₴ 0.3513₴ 0.3513
Макс. за 24 год

₴ 0.3413
₴ 0.3413₴ 0.3413

₴ 0.3513
₴ 0.3513₴ 0.3513

--
----

--
----

+0.05%

-0.77%

+34.75%

+34.75%

Історія ціни ShareX (SHARE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ShareX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.119792-0.77%
30 днів₴ +0.1421+70.41%
60 днів₴ +0.1502+77.54%
90 днів₴ +0.002+0.58%
Зміна ціни ShareX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SHARE на ₴ -0.119792 (-0.77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ShareX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.1421 (+70.41%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ShareX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SHARE змінився на ₴ +0.1502 (+77.54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ShareX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.002 (+0.58%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ShareX (SHARE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ShareX зараз.

Аналіз для ShareX

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ShareX. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ShareX сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку SHARE: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

SHARE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,3442. Ціна перебуває в узькому діапазоні між хабом S1 на рівні 0,3422 і центральним значенням 0,3450. Текуща ціна знаходиться нижче центрального рівня на відстані 0,0008. Сили биків і ведмедів підтримують рівновагу всередині цієї хабової системи. Ринкова структура демонструє ознаки горизонтальної консолідації. Короткострокові середні значення та експоненціальні скользящі середні не показують чіткої напрямленої тенденції. Індикатор MACD зафіксував золоте перетинання. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Розподіл кінетичної енергії характеризується розрізненістю. Швидкі та повільні індикатори демонструють прошарування. Волатильність зберігається на низькому рівні. Полотно Болінджера звужується. Ближчий опір знаходиться на рівні 0,3450, що відстає від поточної ціни на 0,0008. Ближчий підтримка — на рівні 0,3422, що відстає від поточної ціни на 0,0020. Далекий опір — на рівні 0,3495, що відстає від поточної ціни на 0,0053. Далека підтримка — на рівні 0,3378, що відстає від поточної ціни на 0,0064.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни ShareX

Прогноз ціни ShareX (SHARE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SHARE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни ShareX (SHARE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ShareX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ShareX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SHARE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ShareX.

Як купити та інвестувати ShareX в Україна

Готові розпочати торгівлю з ShareX? Купівля SHARE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ShareX. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ShareX (SHARE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ShareX буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ShareX (SHARE)

Що ви можете зробити з ShareX

Володіння ShareX відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля ShareX (SHARE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке ShareX (SHARE)

ShareX розбудовує інфраструктуру Web3 для економіки спільного користування, надаючи стандартизований інструментарій онбордингу для реальних застосувань (IRL) і перевірюваний рівень розрахунків, що переводить спільні та автономні пристрої, дані використання та грошові потоки в ончейн-середовище, забезпечуючи масштабовані RWA на основі доходів.

Ресурс ShareX

Щоб дізнатися більше про ShareX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтShareX
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:11:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ShareX (SHARE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ShareX

SHARE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SHARE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SHAREUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ShareX (SHARE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ShareX у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SHARE/USDT
₴15.428693
₴15.428693₴15.428693
-0.83%
194.74K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 SHARE = 15.437671 UAH