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Поточна ціна aPriori сьогодні становить 0.19913 UAH. Ринкова капіталізація APR становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін APR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна aPriori сьогодні становить 0.19913 UAH. Ринкова капіталізація APR становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін APR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про APR

Інформація про ціну APR

Що таке APR

Офіційний вебсайт APR

Токеноміка APR

Прогноз ціни APR

Історія APR

Посібник з купівлі APR

Конвертація APR у фіатну валюту

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Курс aPriori (APR)

Актуальна ціна 1 APR до UAH:

₴8.9524127
₴8.9524127₴8.9524127
+0,17%1D
UAH
Графік ціни aPriori (APR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:52:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна aPriori

Поточна ціна aPriori (APR) сьогодні становить ₴ 0.19913, зі зміною 0.17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APR до UAH становить ₴ 0.19913 за APR.

aPriori наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- APR. Протягом останніх 24 годин APR торгувався між ₴ 0.18837 (мінімум) та ₴ 0.20201 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці APR змінився на +1.76% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,93K.

Ринкова інформація щодо aPriori (APR)

--
----

₴ 86,93K
₴ 86,93K₴ 86,93K

₴ 199.13M
₴ 199.13M₴ 199.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація aPriori — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,93K. Циркуляційна пропозиція APR — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 199.13M.

Історія ціни aPriori у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.18837
₴ 0.18837₴ 0.18837
Мін. за 24 год
₴ 0.20201
₴ 0.20201₴ 0.20201
Макс. за 24 год

₴ 0.18837
₴ 0.18837₴ 0.18837

₴ 0.20201
₴ 0.20201₴ 0.20201

--
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--
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+1.76%

+0.17%

+0.02%

+0.02%

Історія ціни aPriori (APR) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на aPriori за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0151933+0.17%
30 днів₴ -0.02041-9.30%
60 днів₴ +0.00537+2.77%
90 днів₴ +0.04869+32.36%
Зміна ціни aPriori сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни APR на ₴ +0.0151933 (+0.17%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни aPriori за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.02041 (-9.30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни aPriori за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник APR змінився на ₴ +0.00537 (+2.77%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни aPriori за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.04869 (+32.36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для aPriori (APR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни aPriori зараз.

Аналіз для aPriori

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для aPriori. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд aPriori сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку APR: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

APR_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,19625, перебуваючи між зонами опори S2 і S1. Ціна знаходиться нижче центральної зони 0,2001. Система скользящих середніх демонструє бичачий розташування. Індикатор MACD сформував сигнал перехресного помертвіння. Швидка і повільна лінії показують феномен дивергенції в розрізі енергетики. RSI коливається у нейтральній зоні. Волатильність зберігає ступінь згортання. На поточному рівні ціни спостерігається короткочасний баланс між биками та ведмедями. Найближчий опір S1 розташований на рівні 0,1972, що відстає від поточної ціни на 0,00095. Центральний опір 0,2001 знаходиться вище на відстані 0,00385. Найближча підтримка S2 — на рівні 0,1954, що відстає від поточної ціни на 0,00085. Далекий опір R1 розташований на рівні 0,2019. Ключові рівні концентруються в межах ±0,5% від поточного торговельного діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни aPriori?

Ціни токенів aPriori (APR) залежать від кількох ключових факторів:

Ринковий попит і пропозиція: Обсяг торгівлі, обіг токенів та настрій тримачів безпосередньо впливають на рух цін.

Впровадження платформи: Використання послуг прогнозного ринку aPriori та зростання користувачської бази сприяють збільшенню попиту на їхню утилітет.

Технічний розвиток: Оновлення протоколу, запуск нових функцій та прогрес у реалізації довгострокового плану впливають на довіру інвесторів.

Ринкові умови: Загальні тенденції на криптовалютному ринку, кореляція з біткоїном та рухи у конкретних секторах також впливають на APR.

Партнерства: Стратегічні альянси та інтеграції можуть підвищити видимість та поширення проекту.

Токеноміка: Нагороди за стейкінг, механізми спалювання та графіки емісії впливають на динаміку пропозиції.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну aPriori?

Люди хочуть знати сьогоднішню APR-ціну з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, управління портфелем, визначення оптимальних моментів входу чи виходу з ринку, оцінка результатів інвестицій та отримання актуальних відомостей про ринкові тенденції. Реалістичне ціноутворення допомагає трейдерам скористатися волатильністю та можливостями на ринку.

Прогноз ціни aPriori

Прогноз ціни aPriori (APR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна APR у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни aPriori (APR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна aPriori потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне aPriori у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни APR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни aPriori.

Як купити та інвестувати aPriori в Україна

Готові розпочати торгівлю з aPriori? Купівля APR на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити aPriori. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі aPriori (APR).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і aPriori буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі aPriori (APR)

Що ви можете зробити з aPriori

Володіння aPriori відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке aPriori (APR)

aPriori створює розумний рівень координації потоку ордерів для високопродуктивних блокчейнів. Його архітектура включає механізм сегментації потоку ордерів, який класифікує угоди в режимі реального часу, і механізм маршрутизації з урахуванням потоку, який спрямовує безпечні ордери в ефективні пули ліквідності, одночасно ізолюючи більш ризиковані ордери у відмовостійкі шляхи. Система інтегрує захоплення MEV із механізмом перерозподілу, який повертає частину вартості стейкерам і валідаторам, забезпечуючи кращу узгодженість стимулів.

Ресурс aPriori

Щоб дізнатися більше про aPriori, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтaPriori
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

Люди також запитують: Інші запитання про aPriori

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:52:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для aPriori (APR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про aPriori

APR USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію APR з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю APRUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках aPriori (APR) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги aPriori у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
APR/USDT
₴8.9389457
₴8.9389457₴8.9389457
+0.07%
443.13K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 APR = 8.9389457 UAH