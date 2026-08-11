Курс aPriori (APR)
Поточна ціна aPriori (APR) сьогодні становить ₴ 0.19913, зі зміною 0.17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APR до UAH становить ₴ 0.19913 за APR.
aPriori наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- APR. Протягом останніх 24 годин APR торгувався між ₴ 0.18837 (мінімум) та ₴ 0.20201 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці APR змінився на +1.76% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,93K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація aPriori — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,93K. Циркуляційна пропозиція APR — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 199.13M.
+1.76%
+0.17%
+0.02%
+0.02%
Відстежуйте зміни ціни на aPriori за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.0151933
|+0.17%
|30 днів
|₴ -0.02041
|-9.30%
|60 днів
|₴ +0.00537
|+2.77%
|90 днів
|₴ +0.04869
|+32.36%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни APR на ₴ +0.0151933 (+0.17%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.02041 (-9.30%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник APR змінився на ₴ +0.00537 (+2.77%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.04869 (+32.36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для aPriori (APR)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни aPriori зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для aPriori. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку APR: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
APR_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,19625, перебуваючи між зонами опори S2 і S1. Ціна знаходиться нижче центральної зони 0,2001. Система скользящих середніх демонструє бичачий розташування. Індикатор MACD сформував сигнал перехресного помертвіння. Швидка і повільна лінії показують феномен дивергенції в розрізі енергетики. RSI коливається у нейтральній зоні. Волатильність зберігає ступінь згортання. На поточному рівні ціни спостерігається короткочасний баланс між биками та ведмедями. Найближчий опір S1 розташований на рівні 0,1972, що відстає від поточної ціни на 0,00095. Центральний опір 0,2001 знаходиться вище на відстані 0,00385. Найближча підтримка S2 — на рівні 0,1954, що відстає від поточної ціни на 0,00085. Далекий опір R1 розташований на рівні 0,2019. Ключові рівні концентруються в межах ±0,5% від поточного торговельного діапазону.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна aPriori потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з aPriori? Купівля APR на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити aPriori. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі aPriori (APR).
Володіння aPriori відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля aPriori (APR) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
aPriori створює розумний рівень координації потоку ордерів для високопродуктивних блокчейнів. Його архітектура включає механізм сегментації потоку ордерів, який класифікує угоди в режимі реального часу, і механізм маршрутизації з урахуванням потоку, який спрямовує безпечні ордери в ефективні пули ліквідності, одночасно ізолюючи більш ризиковані ордери у відмовостійкі шляхи. Система інтегрує захоплення MEV із механізмом перерозподілу, який повертає частину вартості стейкерам і валідаторам, забезпечуючи кращу узгодженість стимулів.
Щоб дізнатися більше про aPriori, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію APR з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю APRUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги aPriori у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.