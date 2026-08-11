Сьогоднішня ціна aPriori

Поточна ціна aPriori (APR) сьогодні становить ₴ 0.19913, зі зміною 0.17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APR до UAH становить ₴ 0.19913 за APR.

aPriori наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- APR. Протягом останніх 24 годин APR торгувався між ₴ 0.18837 (мінімум) та ₴ 0.20201 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці APR змінився на +1.76% за останню годину та на +0.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 86,93K.

Ринкова інформація щодо aPriori (APR)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 86,93K₴ 86,93K ₴ 86,93K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 199.13M₴ 199.13M ₴ 199.13M Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація aPriori — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 86,93K. Циркуляційна пропозиція APR — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 199.13M.