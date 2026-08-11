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Поточна ціна Gods Unchained сьогодні становить 0.02069 UAH. Ринкова капіталізація GODS становить 8,964,948.12507738 UAH. Відстежуйте оновлення цін GODS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Gods Unchained сьогодні становить 0.02069 UAH. Ринкова капіталізація GODS становить 8,964,948.12507738 UAH. Відстежуйте оновлення цін GODS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GODS

Інформація про ціну GODS

Що таке GODS

Whitepaper GODS

Офіційний вебсайт GODS

Токеноміка GODS

Прогноз ціни GODS

Історія GODS

Посібник з купівлі GODS

Конвертація GODS у фіатну валюту

Спот GODS

Ф'ючерси GODS USDT-M

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Логотип Gods Unchained

Курс Gods Unchained (GODS)

Актуальна ціна 1 GODS до UAH:

₴0.9287741
₴0.9287741₴0.9287741
+0,33%1D
UAH
Графік ціни Gods Unchained (GODS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:28:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Gods Unchained

Поточна ціна Gods Unchained (GODS) сьогодні становить ₴ 0.02069, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GODS до UAH становить ₴ 0.02069 за GODS.

Gods Unchained наразі посідає №923 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,96M, з циркуляційною пропозицією у 433,30M GODS. Протягом останніх 24 годин GODS торгувався між ₴ 0.02012 (мінімум) та ₴ 0.02117 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 396.1647445527279440294, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1510335602358524447.

У короткостроковій динаміці GODS змінився на +0.04% за останню годину та на -13.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,31K.

Ринкова інформація щодо Gods Unchained (GODS)

No.923

₴ 8,96M
₴ 8,96M₴ 8,96M

₴ 55,31K
₴ 55,31K₴ 55,31K

₴ 10.35M
₴ 10.35M₴ 10.35M

433,30M
433,30M 433,30M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

86.65%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Gods Unchained — ₴ 8,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,31K. Циркуляційна пропозиція GODS — 433,30M, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10.35M.

Історія ціни Gods Unchained у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.02012
₴ 0.02012₴ 0.02012
Мін. за 24 год
₴ 0.02117
₴ 0.02117₴ 0.02117
Макс. за 24 год

₴ 0.02012
₴ 0.02012₴ 0.02012

₴ 0.02117
₴ 0.02117₴ 0.02117

₴ 396.1647445527279440294
₴ 396.1647445527279440294₴ 396.1647445527279440294

₴ 1.1510335602358524447
₴ 1.1510335602358524447₴ 1.1510335602358524447

+0.04%

+0.33%

-13.54%

-13.54%

Історія ціни Gods Unchained (GODS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Gods Unchained за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.0030549+0.33%
30 днів₴ -0.00379-15.49%
60 днів₴ -0.00581-21.93%
90 днів₴ -0.01683-44.86%
Зміна ціни Gods Unchained сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GODS на ₴ +0.0030549 (+0.33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Gods Unchained за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00379 (-15.49%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Gods Unchained за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GODS змінився на ₴ -0.00581 (-21.93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Gods Unchained за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.01683 (-44.86%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Gods Unchained (GODS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Gods Unchained зараз.

Аналіз для Gods Unchained

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Gods Unchained. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Gods Unchained сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GODS: бичачі, бичачі 68% | ведмежі 32%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** GODS_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується на рівні 0,02824, вище центрального значення 0,02819, перебуваючи у центральній частині хабового діапазону. Як краткострокові, так і довгострокові скользящі середні (MA та EMA) сигналізують про покупки, а загальна цінова структура демонструє бичачий порядок. Текуща ціна знаходиться лише на 1,3% вище рівня опору R1 (0,0286). **Стан енергетики ринку** Кросовер MACD підтвердив зміну короткострокової динаміки у бічний напрямок. Індекс RSI перебуває у нейтральному діапазоні, що свідчить про відсутність перегріву. Швидкі та повільні скользящі середні спрямовані в однаковому напрямку, що підтверджує високу згоду індикаторів, при цьому волатильність зберігає тенденцію до зменшення. **Ключові рівні цін** Вищестоячі рівні опору: R1 — 0,0286 (+1,3%), R2 — 0,02899 (+2,7%). Нижчестоячі рівні підтримки: S1 — 0,0278 (-1,6%), S2 — 0,02739 (-3,0%). Близькі рівні цін концентровано розташовані у межах ±2% від центрального значення.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Gods Unchained?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів GODS:

1. Прийняття гри — зростання кількості гравців та активна база користувачів безпосередньо впливають на попит на токени.
2. Активність на ринку NFT — обсяг торгів ігровими картами впливає на корисність токенів GODS.
3. Корисність токенів — нагороди за стейкінг, права урядування та покупки у грі сприяють зростанню попиту.
4. Тенденції в геймінг-секторі — загальний настрій на ринку GameFi та P2E.
5. **Партнерства — співробітництво з іншими грами або платформами.
6. Оновлення та релізи — нові функції, розширення або покращення геймплею.
7. Ринкові умови — ширші тренди на крипторинку та ризикова готовність інвесторів.
8. Конкуренція — показники порівняно з іншими токенами блокчейн-геймінгу.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Gods Unchained?

Люди хочуть знати ціну GODS сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, визначення оптимального часу для покупки/продажу, аналіз інвестицій та оновлення про тенденції геймінгових токенів. Як токен гри-на-заробіток на основі NFT-карт, ціна GODS впливає на внутрішньоігрову економіку та нагороди.

Прогноз ціни Gods Unchained

Прогноз ціни Gods Unchained (GODS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GODS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Gods Unchained (GODS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Gods Unchained потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Gods Unchained у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GODS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Gods Unchained.

Як купити та інвестувати Gods Unchained в Україна

Готові розпочати торгівлю з Gods Unchained? Купівля GODS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Gods Unchained. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Gods Unchained (GODS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Gods Unchained буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Gods Unchained (GODS)

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Що таке Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Ресурс Gods Unchained

Щоб дізнатися більше про Gods Unchained, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGods Unchained
Оглядач блокчейну

Категорія :

Action GamesCard GamesCoinList Launchpad

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:28:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gods Unchained (GODS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Gods Unchained

GODS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GODS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GODSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Gods Unchained (GODS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Gods Unchained у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GODS/USDT
₴0.9287741
₴0.9287741₴0.9287741
+0.43%
2.69M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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