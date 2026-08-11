Курс Gods Unchained (GODS)
Поточна ціна Gods Unchained (GODS) сьогодні становить ₴ 0.02069, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GODS до UAH становить ₴ 0.02069 за GODS.
Gods Unchained наразі посідає №923 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,96M, з циркуляційною пропозицією у 433,30M GODS. Протягом останніх 24 годин GODS торгувався між ₴ 0.02012 (мінімум) та ₴ 0.02117 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 396.1647445527279440294, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1510335602358524447.
У короткостроковій динаміці GODS змінився на +0.04% за останню годину та на -13.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,31K.
No.923
86.65%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Gods Unchained — ₴ 8,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,31K. Циркуляційна пропозиція GODS — 433,30M, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10.35M.
+0.04%
+0.33%
-13.54%
-13.54%
Відстежуйте зміни ціни на Gods Unchained за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.0030549
|+0.33%
|30 днів
|₴ -0.00379
|-15.49%
|60 днів
|₴ -0.00581
|-21.93%
|90 днів
|₴ -0.01683
|-44.86%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GODS на ₴ +0.0030549 (+0.33%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00379 (-15.49%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GODS змінився на ₴ -0.00581 (-21.93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.01683 (-44.86%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Gods Unchained (GODS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Gods Unchained зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Gods Unchained. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GODS: бичачі, бичачі 68% | ведмежі 32%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
**Ринкова структура** GODS_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується на рівні 0,02824, вище центрального значення 0,02819, перебуваючи у центральній частині хабового діапазону. Як краткострокові, так і довгострокові скользящі середні (MA та EMA) сигналізують про покупки, а загальна цінова структура демонструє бичачий порядок. Текуща ціна знаходиться лише на 1,3% вище рівня опору R1 (0,0286). **Стан енергетики ринку** Кросовер MACD підтвердив зміну короткострокової динаміки у бічний напрямок. Індекс RSI перебуває у нейтральному діапазоні, що свідчить про відсутність перегріву. Швидкі та повільні скользящі середні спрямовані в однаковому напрямку, що підтверджує високу згоду індикаторів, при цьому волатильність зберігає тенденцію до зменшення. **Ключові рівні цін** Вищестоячі рівні опору: R1 — 0,0286 (+1,3%), R2 — 0,02899 (+2,7%). Нижчестоячі рівні підтримки: S1 — 0,0278 (-1,6%), S2 — 0,02739 (-3,0%). Близькі рівні цін концентровано розташовані у межах ±2% від центрального значення.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Gods Unchained потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).
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|Час (UTC+8)
|Тип
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