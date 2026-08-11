Сьогоднішня ціна Gods Unchained

Поточна ціна Gods Unchained (GODS) сьогодні становить ₴ 0.02069, зі зміною 0.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GODS до UAH становить ₴ 0.02069 за GODS.

Gods Unchained наразі посідає №923 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,96M, з циркуляційною пропозицією у 433,30M GODS. Протягом останніх 24 годин GODS торгувався між ₴ 0.02012 (мінімум) та ₴ 0.02117 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 396.1647445527279440294, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.1510335602358524447.

У короткостроковій динаміці GODS змінився на +0.04% за останню годину та на -13.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,31K.

Ринкова інформація щодо Gods Unchained (GODS)

Рейтинг No.923 Ринкова капіталізація ₴ 8,96M₴ 8,96M ₴ 8,96M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,31K₴ 55,31K ₴ 55,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10.35M₴ 10.35M ₴ 10.35M Циркуляційне постачання 433,30M 433,30M 433,30M Максимальна пропозиція 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Загальна пропозиція 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Коефіцієнт циркуляції 86.65% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Gods Unchained — ₴ 8,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,31K. Циркуляційна пропозиція GODS — 433,30M, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10.35M.