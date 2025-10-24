Актуальна ціна Vision сьогодні становить 0.1171 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VSN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VSN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Vision сьогодні становить 0.1171 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VSN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VSN на MEXC вже зараз.

Курс Vision (VSN)

Актуальна ціна 1 VSN до USD:

$0,1171
$0,1171$0,1171
+0,17%1D
USD
Графік ціни Vision (VSN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:33:47 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Vision (VSN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1143
$ 0,1143$ 0,1143
Мін. за 24 год
$ 0,1217
$ 0,1217$ 0,1217
Макс. за 24 год

$ 0,1143
$ 0,1143$ 0,1143

$ 0,1217
$ 0,1217$ 0,1217

$ 0,22489627050756025
$ 0,22489627050756025$ 0,22489627050756025

$ 0,0986046936835356
$ 0,0986046936835356$ 0,0986046936835356

+0,17%

+0,17%

+7,03%

+7,03%

Актуальна ціна Vision (VSN) становить $ 0,1171. За останні 24 години VSN торгувався між мінімумом у $ 0,1143 і максимумом у $ 0,1217, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VSN становить $ 0,22489627050756025, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0986046936835356.

Що стосується короткострокових результатів, то VSN змінився на +0,17% за останню годину, +0,17% за 24 години та на +7,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Vision (VSN)

No.213

$ 409,23M
$ 409,23M$ 409,23M

$ 435,03K
$ 435,03K$ 435,03K

$ 491,82M
$ 491,82M$ 491,82M

3,49B
3,49B 3,49B

4 200 000 000
4 200 000 000 4 200 000 000

4 187 262 487,846025
4 187 262 487,846025 4 187 262 487,846025

83,20%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Vision — $ 409,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 435,03K. Циркуляційна пропозиція VSN — 3,49B, зі загальною пропозицією 4187262487.846025. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 491,82M.

Історія ціни Vision (VSN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Vision за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000199+0,17%
30 днів$ -0,0339-22,46%
60 днів$ -0,0585-33,32%
90 днів$ -0,0435-27,09%
Зміна ціни Vision сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VSN на $ +0,000199 (+0,17%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Vision за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0339 (-22,46%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Vision за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VSN змінився на $ -0,0585 (-33,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Vision за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0435 (-27,09%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Vision (VSN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Vision зараз.

Що таке Vision (VSN)

Vision (VSN) — це нативний токен екосистеми Web3 Bitpanda, об'єднуюча сила, покликана зробити Web3 доступним, відчутним і вигідним для всіх. Виходячи за межі типового токена біржі, Vision забезпечує роботу сумісної, орієнтованої на користувача екосистеми, створеної для майбутнього децентралізованих фінансів в Європі та за її межами.

Проєкт Vision доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Vision. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу VSN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Vision у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Vision безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Vision (USD)

Скільки коштуватиме Vision (VSN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Vision (VSN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Vision.

Перегляньте прогноз ціни Vision вже зараз!

Токеноміка Vision (VSN)

Розуміння токеноміки Vision (VSN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VSN зараз!

Як купити Vision (VSN)

Шукаєте як купити Vision? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Vision на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

VSN до місцевих валют

1 Vision (VSN) до VND
3 081,4865
1 Vision (VSN) до AUD
A$0,179163
1 Vision (VSN) до GBP
0,087825
1 Vision (VSN) до EUR
0,100706
1 Vision (VSN) до USD
$0,1171
1 Vision (VSN) до MYR
RM0,494162
1 Vision (VSN) до TRY
4,924055
1 Vision (VSN) до JPY
¥17,7992
1 Vision (VSN) до ARS
ARS$173,737757
1 Vision (VSN) до RUB
9,533111
1 Vision (VSN) до INR
10,275525
1 Vision (VSN) до IDR
Rp1 951,665886
1 Vision (VSN) до PHP
6,863231
1 Vision (VSN) до EGP
￡E.5,572789
1 Vision (VSN) до BRL
R$0,629998
1 Vision (VSN) до CAD
C$0,16394
1 Vision (VSN) до BDT
14,30962
1 Vision (VSN) до NGN
170,948435
1 Vision (VSN) до COP
$457,421875
1 Vision (VSN) до ZAR
R.2,029343
1 Vision (VSN) до UAH
4,893609
1 Vision (VSN) до TZS
T.Sh.291,293276
1 Vision (VSN) до VES
Bs24,8252
1 Vision (VSN) до CLP
$110,7766
1 Vision (VSN) до PKR
Rs33,059672
1 Vision (VSN) до KZT
62,854596
1 Vision (VSN) до THB
฿3,838538
1 Vision (VSN) до TWD
NT$3,60668
1 Vision (VSN) до AED
د.إ0,429757
1 Vision (VSN) до CHF
Fr0,092509
1 Vision (VSN) до HKD
HK$0,909867
1 Vision (VSN) до AMD
֏44,677163
1 Vision (VSN) до MAD
.د.م1,080833
1 Vision (VSN) до MXN
$2,15464
1 Vision (VSN) до SAR
ريال0,439125
1 Vision (VSN) до ETB
Br17,683271
1 Vision (VSN) до KES
KSh15,089506
1 Vision (VSN) до JOD
د.أ0,0830239
1 Vision (VSN) до PLN
0,426244
1 Vision (VSN) до RON
лв0,511727
1 Vision (VSN) до SEK
kr1,099569
1 Vision (VSN) до BGN
лв0,196728
1 Vision (VSN) до HUF
Ft39,360823
1 Vision (VSN) до CZK
2,452074
1 Vision (VSN) до KWD
د.ك0,0358326
1 Vision (VSN) до ILS
0,385259
1 Vision (VSN) до BOB
Bs0,806819
1 Vision (VSN) до AZN
0,19907
1 Vision (VSN) до TJS
SM1,080833
1 Vision (VSN) до GEL
0,317341
1 Vision (VSN) до AOA
Kz107,135961
1 Vision (VSN) до BHD
.د.ب0,0440296
1 Vision (VSN) до BMD
$0,1171
1 Vision (VSN) до DKK
kr0,752953
1 Vision (VSN) до HNL
L3,066849
1 Vision (VSN) до MUR
5,330392
1 Vision (VSN) до NAD
$2,028172
1 Vision (VSN) до NOK
kr1,168658
1 Vision (VSN) до NZD
$0,202583
1 Vision (VSN) до PAB
B/.0,1171
1 Vision (VSN) до PGK
K0,492991
1 Vision (VSN) до QAR
ر.ق0,425073
1 Vision (VSN) до RSD
дин.11,818903
1 Vision (VSN) до UZS
soʻm1 410,843049
1 Vision (VSN) до ALL
L9,74272
1 Vision (VSN) до ANG
ƒ0,209609
1 Vision (VSN) до AWG
ƒ0,21078
1 Vision (VSN) до BBD
$0,2342
1 Vision (VSN) до BAM
KM0,196728
1 Vision (VSN) до BIF
Fr344,3911
1 Vision (VSN) до BND
$0,151059
1 Vision (VSN) до BSD
$0,1171
1 Vision (VSN) до JMD
$18,741855
1 Vision (VSN) до KHR
470,280626
1 Vision (VSN) до KMF
Fr49,6504
1 Vision (VSN) до LAK
2 545,652123
1 Vision (VSN) до LKR
රු35,441486
1 Vision (VSN) до MDL
L1,981332
1 Vision (VSN) до MGA
Ar522,767188
1 Vision (VSN) до MOP
P0,934458
1 Vision (VSN) до MVR
1,79163
1 Vision (VSN) до MWK
MK202,59471
1 Vision (VSN) до MZN
MT7,483861
1 Vision (VSN) до NPR
रु16,413907
1 Vision (VSN) до PYG
824,6182
1 Vision (VSN) до RWF
Fr169,6779
1 Vision (VSN) до SBD
$0,962562
1 Vision (VSN) до SCR
1,617151
1 Vision (VSN) до SRD
$4,647699
1 Vision (VSN) до SVC
$1,021112
1 Vision (VSN) до SZL
L2,027001
1 Vision (VSN) до TMT
m0,40985
1 Vision (VSN) до TND
د.ت0,343103
1 Vision (VSN) до TTD
$0,791596
1 Vision (VSN) до UGX
Sh407,9764
1 Vision (VSN) до XAF
Fr66,0444
1 Vision (VSN) до XCD
$0,31617
1 Vision (VSN) до XOF
Fr66,0444
1 Vision (VSN) до XPF
Fr11,9442
1 Vision (VSN) до BWP
P1,565627
1 Vision (VSN) до BZD
$0,2342
1 Vision (VSN) до CVE
$11,11279
1 Vision (VSN) до DJF
Fr20,7267
1 Vision (VSN) до DOP
$7,456928
1 Vision (VSN) до DZD
د.ج15,279208
1 Vision (VSN) до FJD
$0,268159
1 Vision (VSN) до GNF
Fr1 009,402
1 Vision (VSN) до GTQ
Q0,894644
1 Vision (VSN) до GYD
$24,430573
1 Vision (VSN) до ISK
kr14,2862

Ресурс Vision

Щоб дізнатися більше про Vision, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтVision
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Vision

Скільки сьогодні коштує Vision (VSN)?
Актуальна ціна VSN у USD становить 0,1171 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VSN до USD?
Поточна ціна VSN до USD — $ 0,1171. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Vision?
Ринкова капіталізація VSN — $ 409,23M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VSN?
Циркуляційна пропозиція VSN — 3,49B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VSN?
VSN досяг історичної максимальної ціни у 0,22489627050756025 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VSN?
Історична мінімальна ціна VSN становила 0,0986046936835356 USD.
Який обсяг торгівлі VSN?
Актуальний обсяг торгівлі VSN за 24 години — $ 435,03K USD.
Чи підніметься ціна VSN цього року?
VSN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VSN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:33:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vision (VSN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор VSN до USD

Сума

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0,1171 USD

Торгувати VSN

VSN/USDT
$0,1171
$0,1171$0,1171
+0,25%

