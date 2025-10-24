Актуальна ціна GOAT Network сьогодні становить 0.07881 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOATED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOATED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GOAT Network сьогодні становить 0.07881 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOATED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOATED на MEXC вже зараз.

Логотип GOAT Network

Курс GOAT Network (GOATED)

Актуальна ціна 1 GOATED до USD:

$0,07881
-2,47%1D
USD
Графік ціни GOAT Network (GOATED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GOAT Network (GOATED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,07642
Мін. за 24 год
$ 0,08808
Макс. за 24 год

$ 0,07642
$ 0,08808
$ 0,19772632791076053
$ 0,052417385027545234
-0,21%

-2,46%

-1,50%

-1,50%

Актуальна ціна GOAT Network (GOATED) становить $ 0,07881. За останні 24 години GOATED торгувався між мінімумом у $ 0,07642 і максимумом у $ 0,08808, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOATED становить $ 0,19772632791076053, тоді як його історичний мінімум — $ 0,052417385027545234.

Що стосується короткострокових результатів, то GOATED змінився на -0,21% за останню годину, -2,46% за 24 години та на -1,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GOAT Network (GOATED)

No.1228

$ 8,22M
$ 73,99K
$ 78,81M
104,35M
1 000 000 000
1 000 000 000
10,43%

BSC

Поточна ринкова капіталізація GOAT Network — $ 8,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 73,99K. Циркуляційна пропозиція GOATED — 104,35M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,81M.

Історія ціни GOAT Network (GOATED) у USD

Відстежуйте зміни ціни на GOAT Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0019959-2,46%
30 днів$ +0,02881+57,62%
60 днів$ +0,02881+57,62%
90 днів$ +0,02881+57,62%
Зміна ціни GOAT Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOATED на $ -0,0019959 (-2,46%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GOAT Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,02881 (+57,62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GOAT Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOATED змінився на $ +0,02881 (+57,62%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GOAT Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,02881 (+57,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GOAT Network (GOATED)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GOAT Network зараз.

Що таке GOAT Network (GOATED)

GOAT Network — це нативний ZK-ролап Bitcoin, розроблений для забезпечення стабільної нативного прибутковості BTC завдяки революційному поєднанню внутрішнього zkMIPS (найшвидшого готового до виробництва zkVM), практичної моделі викликів BitVM2 (скорочення періоду виклику з 14 днів до менше ніж 1 дня) та першої децентралізованої мережі секвенсорів Bitcoin.

Проєкт GOAT Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями GOAT Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GOATED, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про GOAT Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі GOAT Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни GOAT Network (USD)

Скільки коштуватиме GOAT Network (GOATED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GOAT Network (GOATED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GOAT Network.

Перегляньте прогноз ціни GOAT Network вже зараз!

Токеноміка GOAT Network (GOATED)

Розуміння токеноміки GOAT Network (GOATED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOATED зараз!

Як купити GOAT Network (GOATED)

Шукаєте як купити GOAT Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати GOAT Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GOATED до місцевих валют

1 GOAT Network (GOATED) до VND
2 073,88515
1 GOAT Network (GOATED) до AUD
A$0,1205793
1 GOAT Network (GOATED) до GBP
0,0591075
1 GOAT Network (GOATED) до EUR
0,0677766
1 GOAT Network (GOATED) до USD
$0,07881
1 GOAT Network (GOATED) до MYR
RM0,3325782
1 GOAT Network (GOATED) до TRY
3,3139605
1 GOAT Network (GOATED) до JPY
¥11,97912
1 GOAT Network (GOATED) до ARS
ARS$116,9280327
1 GOAT Network (GOATED) до RUB
6,4167102
1 GOAT Network (GOATED) до INR
6,9187299
1 GOAT Network (GOATED) до IDR
Rp1 313,4994746
1 GOAT Network (GOATED) до PHP
4,6214184
1 GOAT Network (GOATED) до EGP
￡E.3,7497798
1 GOAT Network (GOATED) до BRL
R$0,4239978
1 GOAT Network (GOATED) до CAD
C$0,110334
1 GOAT Network (GOATED) до BDT
9,630582
1 GOAT Network (GOATED) до NGN
115,0507785
1 GOAT Network (GOATED) до COP
$307,8515625
1 GOAT Network (GOATED) до ZAR
R.1,3657773
1 GOAT Network (GOATED) до UAH
3,2934699
1 GOAT Network (GOATED) до TZS
T.Sh.196,0446036
1 GOAT Network (GOATED) до VES
Bs16,70772
1 GOAT Network (GOATED) до CLP
$74,55426
1 GOAT Network (GOATED) до PKR
Rs22,2496392
1 GOAT Network (GOATED) до KZT
42,3020556
1 GOAT Network (GOATED) до THB
฿2,5841799
1 GOAT Network (GOATED) до TWD
NT$2,4265599
1 GOAT Network (GOATED) до AED
د.إ0,2892327
1 GOAT Network (GOATED) до CHF
Fr0,0622599
1 GOAT Network (GOATED) до HKD
HK$0,6123537
1 GOAT Network (GOATED) до AMD
֏30,0683793
1 GOAT Network (GOATED) до MAD
.د.م0,7274163
1 GOAT Network (GOATED) до MXN
$1,450104
1 GOAT Network (GOATED) до SAR
ريال0,2955375
1 GOAT Network (GOATED) до ETB
Br11,9010981
1 GOAT Network (GOATED) до KES
KSh10,1554566
1 GOAT Network (GOATED) до JOD
د.أ0,05587629
1 GOAT Network (GOATED) до PLN
0,2868684
1 GOAT Network (GOATED) до RON
лв0,3443997
1 GOAT Network (GOATED) до SEK
kr0,7400259
1 GOAT Network (GOATED) до BGN
лв0,1324008
1 GOAT Network (GOATED) до HUF
Ft26,4817362
1 GOAT Network (GOATED) до CZK
1,6502814
1 GOAT Network (GOATED) до KWD
د.ك0,02411586
1 GOAT Network (GOATED) до ILS
0,2592849
1 GOAT Network (GOATED) до BOB
Bs0,5430009
1 GOAT Network (GOATED) до AZN
0,133977
1 GOAT Network (GOATED) до TJS
SM0,7274163
1 GOAT Network (GOATED) до GEL
0,2135751
1 GOAT Network (GOATED) до AOA
Kz72,1040571
1 GOAT Network (GOATED) до BHD
.د.ب0,02963256
1 GOAT Network (GOATED) до BMD
$0,07881
1 GOAT Network (GOATED) до DKK
kr0,5067483
1 GOAT Network (GOATED) до HNL
L2,0640339
1 GOAT Network (GOATED) до MUR
3,5874312
1 GOAT Network (GOATED) до NAD
$1,3649892
1 GOAT Network (GOATED) до NOK
kr0,7865238
1 GOAT Network (GOATED) до NZD
$0,1363413
1 GOAT Network (GOATED) до PAB
B/.0,07881
1 GOAT Network (GOATED) до PGK
K0,3317901
1 GOAT Network (GOATED) до QAR
ر.ق0,2860803
1 GOAT Network (GOATED) до RSD
дин.7,9535052
1 GOAT Network (GOATED) до UZS
soʻm949,5178539
1 GOAT Network (GOATED) до ALL
L6,556992
1 GOAT Network (GOATED) до ANG
ƒ0,1410699
1 GOAT Network (GOATED) до AWG
ƒ0,141858
1 GOAT Network (GOATED) до BBD
$0,15762
1 GOAT Network (GOATED) до BAM
KM0,1324008
1 GOAT Network (GOATED) до BIF
Fr231,78021
1 GOAT Network (GOATED) до BND
$0,1016649
1 GOAT Network (GOATED) до BSD
$0,07881
1 GOAT Network (GOATED) до JMD
$12,6135405
1 GOAT Network (GOATED) до KHR
316,5056886
1 GOAT Network (GOATED) до KMF
Fr33,41544
1 GOAT Network (GOATED) до LAK
1 713,2608353
1 GOAT Network (GOATED) до LKR
රු23,8526346
1 GOAT Network (GOATED) до MDL
L1,3334652
1 GOAT Network (GOATED) до MGA
Ar351,8299068
1 GOAT Network (GOATED) до MOP
P0,6289038
1 GOAT Network (GOATED) до MVR
1,205793
1 GOAT Network (GOATED) до MWK
MK136,349181
1 GOAT Network (GOATED) до MZN
MT5,0367471
1 GOAT Network (GOATED) до NPR
रु11,0467977
1 GOAT Network (GOATED) до PYG
554,98002
1 GOAT Network (GOATED) до RWF
Fr114,19569
1 GOAT Network (GOATED) до SBD
$0,6478182
1 GOAT Network (GOATED) до SCR
1,0883661
1 GOAT Network (GOATED) до SRD
$3,1279689
1 GOAT Network (GOATED) до SVC
$0,6872232
1 GOAT Network (GOATED) до SZL
L1,3642011
1 GOAT Network (GOATED) до TMT
m0,275835
1 GOAT Network (GOATED) до TND
د.ت0,2309133
1 GOAT Network (GOATED) до TTD
$0,5327556
1 GOAT Network (GOATED) до UGX
Sh274,57404
1 GOAT Network (GOATED) до XAF
Fr44,44884
1 GOAT Network (GOATED) до XCD
$0,212787
1 GOAT Network (GOATED) до XOF
Fr44,44884
1 GOAT Network (GOATED) до XPF
Fr8,03862
1 GOAT Network (GOATED) до BWP
P1,0536897
1 GOAT Network (GOATED) до BZD
$0,15762
1 GOAT Network (GOATED) до CVE
$7,479069
1 GOAT Network (GOATED) до DJF
Fr13,94937
1 GOAT Network (GOATED) до DOP
$5,0186208
1 GOAT Network (GOATED) до DZD
د.ج10,253181
1 GOAT Network (GOATED) до FJD
$0,1804749
1 GOAT Network (GOATED) до GNF
Fr679,3422
1 GOAT Network (GOATED) до GTQ
Q0,6021084
1 GOAT Network (GOATED) до GYD
$16,4421303
1 GOAT Network (GOATED) до ISK
kr9,61482

Ресурс GOAT Network

Щоб дізнатися більше про GOAT Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGOAT Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про GOAT Network

Скільки сьогодні коштує GOAT Network (GOATED)?
Актуальна ціна GOATED у USD становить 0,07881 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOATED до USD?
Поточна ціна GOATED до USD — $ 0,07881. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GOAT Network?
Ринкова капіталізація GOATED — $ 8,22M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOATED?
Циркуляційна пропозиція GOATED — 104,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOATED?
GOATED досяг історичної максимальної ціни у 0,19772632791076053 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOATED?
Історична мінімальна ціна GOATED становила 0,052417385027545234 USD.
Який обсяг торгівлі GOATED?
Актуальний обсяг торгівлі GOATED за 24 години — $ 73,99K USD.
Чи підніметься ціна GOATED цього року?
GOATED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOATED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GOAT Network (GOATED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор GOATED до USD

Сума

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0,07881 USD

Торгувати GOATED

GOATED/USDT
$0,07881
-2,36%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

