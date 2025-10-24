Що таке GOAT Network (GOATED)

GOAT Network — це нативний ZK-ролап Bitcoin, розроблений для забезпечення стабільної нативного прибутковості BTC завдяки революційному поєднанню внутрішнього zkMIPS (найшвидшого готового до виробництва zkVM), практичної моделі викликів BitVM2 (скорочення періоду виклику з 14 днів до менше ніж 1 дня) та першої децентралізованої мережі секвенсорів Bitcoin.

Проєкт GOAT Network доступний на MEXC



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу GOATED, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про GOAT Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі GOAT Network безпроблемним та поінформованим

Прогноз ціни GOAT Network (USD)

Скільки коштуватиме GOAT Network (GOATED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GOAT Network (GOATED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GOAT Network.

Перегляньте прогноз ціни GOAT Network вже зараз!

Токеноміка GOAT Network (GOATED)

Розуміння токеноміки GOAT Network (GOATED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOATED зараз!

Як купити GOAT Network (GOATED)

Шукаєте як купити GOAT Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати GOAT Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Ресурс GOAT Network

Щоб дізнатися більше про GOAT Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Важливі галузеві оновлення для GOAT Network (GOATED)

