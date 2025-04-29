HAEDAL

Haedal – це найкраще місце, де користувачі можуть здійснювати стейкінг та заробляти на Sui, створюючи першокласний протокол ліквідного стейкінгу на основі продуктів Hae3, які отримують прибуток із торгового потоку Sui для підживлення всієї екосистеми LST.

Ім'яHAEDAL

РейтингNo.707

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)16.36%

Циркуляційна пропозиція195,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.195%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.22337383884648823,2025-05-21

Найнижча ціна0.08154305381497716,2025-04-29

Публічний блокчейнSUI

ОписHaedal – це найкраще місце, де користувачі можуть здійснювати стейкінг та заробляти на Sui, створюючи першокласний протокол ліквідного стейкінгу на основі продуктів Hae3, які отримують прибуток із торгового потоку Sui для підживлення всієї екосистеми LST.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.