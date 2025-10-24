Що таке XL1 (XL1)

Спочатку XYO створила компанію, що спеціалізувалася на підтвердженні місцезнаходження (Proof of Location), забезпечуючи точність визначення місцезнаходження підключених пристроїв. Згодом XYO перетворилася на повноцінну компанію, що збирає та перевіряє як реальні, так і віртуальні дані, підключаючи їх до застосунків Web2 та Web3. XYO розширила свою екосистему, запустивши блокчейн XYO Layer One, спеціально створений для підтримки інтенсивних потреб у даних DePIN, RWA, ШІ та подібних галузей, що базуються на даних. Блокчейн XYO Layer One пропонує спеціально розроблене рішення для галузей, що використовують великі обсяги даних, таких як ШІ та DePIN, з унікальною архітектурою, підтримуючи одночасну роботу блокчейнів з єдиним спільним реєстром. Він забезпечує безперебійну обробку даних, зберігаючи точність і масштабованість, гарантуючи відповідність вимогам різноманітних застосунків.

Люди також запитують: Інші запитання про XL1 Скільки сьогодні коштує XL1 (XL1)? Актуальна ціна XL1 у USD становить 0,0009034 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна XL1 до USD? $ 0,0009034 . Перегляньте Поточна ціна XL1 до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація XL1? Ринкова капіталізація XL1 — $ 5,18M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція XL1? Циркуляційна пропозиція XL1 — 5,74B USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) XL1? XL1 досяг історичної максимальної ціни у 0,003549262214266047 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XL1? Історична мінімальна ціна XL1 становила 0,000752957257810761 USD . Який обсяг торгівлі XL1? Актуальний обсяг торгівлі XL1 за 24 години — $ 13,61K USD . Чи підніметься ціна XL1 цього року? XL1 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XL1 для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для XL1 (XL1)

