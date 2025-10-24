Що таке TCOM Global (TCOM)

TCOM — це перший у світі децентралізований протокол управління інтелектуальною власністю, який розпочинає свою роботу з 65 класичних творів японського «бога манги» Осаму Тедзукі та покликаний переосмислити процеси створення, ліцензування та розподілу цінності інтелектуальної власності.

Прогноз ціни TCOM Global (USD)

Токеноміка TCOM Global (TCOM)

Як купити TCOM Global (TCOM)

TCOM до місцевих валют

Ресурс TCOM Global

Щоб дізнатися більше про TCOM Global, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Важливі галузеві оновлення для TCOM Global (TCOM)

