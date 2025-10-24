Актуальна ціна TCOM Global сьогодні становить 0.0306 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TCOM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TCOM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TCOM Global сьогодні становить 0.0306 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TCOM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TCOM на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 TCOM до USD:

+0,26%1D
USD
Графік ціни TCOM Global (TCOM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TCOM Global (TCOM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,75%

+0,26%

+13,75%

+13,75%

Актуальна ціна TCOM Global (TCOM) становить $ 0,0306. За останні 24 години TCOM торгувався між мінімумом у $ 0,03008 і максимумом у $ 0,03178, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TCOM становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TCOM змінився на +0,75% за останню годину, +0,26% за 24 години та на +13,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TCOM Global (TCOM)

$ 40,34K
$ 40,34K$ 40,34K

$ 30,60M
$ 30,60M$ 30,60M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація TCOM Global — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 40,34K. Циркуляційна пропозиція TCOM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,60M.

Історія ціни TCOM Global (TCOM) у USD

Відстежуйте зміни ціни на TCOM Global за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000794+0,26%
30 днів$ +0,00476+18,42%
60 днів$ +0,01076+54,23%
90 днів$ +0,0106+53,00%
Зміна ціни TCOM Global сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TCOM на $ +0,0000794 (+0,26%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TCOM Global за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00476 (+18,42%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TCOM Global за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TCOM змінився на $ +0,01076 (+54,23%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TCOM Global за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0106 (+53,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TCOM Global (TCOM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TCOM Global зараз.

Що таке TCOM Global (TCOM)

TCOM — це перший у світі децентралізований протокол управління інтелектуальною власністю, який розпочинає свою роботу з 65 класичних творів японського «бога манги» Осаму Тедзукі та покликаний переосмислити процеси створення, ліцензування та розподілу цінності інтелектуальної власності.

Проєкт TCOM Global доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями TCOM Global. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TCOM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про TCOM Global у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі TCOM Global безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни TCOM Global (USD)

Скільки коштуватиме TCOM Global (TCOM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TCOM Global (TCOM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TCOM Global.

Перегляньте прогноз ціни TCOM Global вже зараз!

Токеноміка TCOM Global (TCOM)

Розуміння токеноміки TCOM Global (TCOM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TCOM зараз!

Як купити TCOM Global (TCOM)

Шукаєте як купити TCOM Global? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати TCOM Global на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TCOM до місцевих валют

1 TCOM Global (TCOM) до VND
805,239
1 TCOM Global (TCOM) до AUD
A$0,046818
1 TCOM Global (TCOM) до GBP
0,02295
1 TCOM Global (TCOM) до EUR
0,026316
1 TCOM Global (TCOM) до USD
$0,0306
1 TCOM Global (TCOM) до MYR
RM0,129132
1 TCOM Global (TCOM) до TRY
1,28673
1 TCOM Global (TCOM) до JPY
¥4,6512
1 TCOM Global (TCOM) до ARS
ARS$45,400302
1 TCOM Global (TCOM) до RUB
2,491146
1 TCOM Global (TCOM) до INR
2,68515
1 TCOM Global (TCOM) до IDR
Rp509,999796
1 TCOM Global (TCOM) до PHP
1,793466
1 TCOM Global (TCOM) до EGP
￡E.1,456254
1 TCOM Global (TCOM) до BRL
R$0,164628
1 TCOM Global (TCOM) до CAD
C$0,04284
1 TCOM Global (TCOM) до BDT
3,73932
1 TCOM Global (TCOM) до NGN
44,67141
1 TCOM Global (TCOM) до COP
$119,53125
1 TCOM Global (TCOM) до ZAR
R.0,530298
1 TCOM Global (TCOM) до UAH
1,278774
1 TCOM Global (TCOM) до TZS
T.Sh.76,119336
1 TCOM Global (TCOM) до VES
Bs6,4872
1 TCOM Global (TCOM) до CLP
$28,9476
1 TCOM Global (TCOM) до PKR
Rs8,638992
1 TCOM Global (TCOM) до KZT
16,424856
1 TCOM Global (TCOM) до THB
฿1,003068
1 TCOM Global (TCOM) до TWD
NT$0,94248
1 TCOM Global (TCOM) до AED
د.إ0,112302
1 TCOM Global (TCOM) до CHF
Fr0,024174
1 TCOM Global (TCOM) до HKD
HK$0,237762
1 TCOM Global (TCOM) до AMD
֏11,674818
1 TCOM Global (TCOM) до MAD
.د.م0,282438
1 TCOM Global (TCOM) до MXN
$0,56304
1 TCOM Global (TCOM) до SAR
ريال0,11475
1 TCOM Global (TCOM) до ETB
Br4,620906
1 TCOM Global (TCOM) до KES
KSh3,943116
1 TCOM Global (TCOM) до JOD
د.أ0,0216954
1 TCOM Global (TCOM) до PLN
0,111384
1 TCOM Global (TCOM) до RON
лв0,133722
1 TCOM Global (TCOM) до SEK
kr0,287334
1 TCOM Global (TCOM) до BGN
лв0,051408
1 TCOM Global (TCOM) до HUF
Ft10,285578
1 TCOM Global (TCOM) до CZK
0,640764
1 TCOM Global (TCOM) до KWD
د.ك0,0093636
1 TCOM Global (TCOM) до ILS
0,100674
1 TCOM Global (TCOM) до BOB
Bs0,210834
1 TCOM Global (TCOM) до AZN
0,05202
1 TCOM Global (TCOM) до TJS
SM0,282438
1 TCOM Global (TCOM) до GEL
0,082926
1 TCOM Global (TCOM) до AOA
Kz27,996246
1 TCOM Global (TCOM) до BHD
.د.ب0,0115056
1 TCOM Global (TCOM) до BMD
$0,0306
1 TCOM Global (TCOM) до DKK
kr0,196758
1 TCOM Global (TCOM) до HNL
L0,801414
1 TCOM Global (TCOM) до MUR
1,392912
1 TCOM Global (TCOM) до NAD
$0,529992
1 TCOM Global (TCOM) до NOK
kr0,305388
1 TCOM Global (TCOM) до NZD
$0,052938
1 TCOM Global (TCOM) до PAB
B/.0,0306
1 TCOM Global (TCOM) до PGK
K0,128826
1 TCOM Global (TCOM) до QAR
ر.ق0,111078
1 TCOM Global (TCOM) до RSD
дин.3,088458
1 TCOM Global (TCOM) до UZS
soʻm368,674614
1 TCOM Global (TCOM) до ALL
L2,54592
1 TCOM Global (TCOM) до ANG
ƒ0,054774
1 TCOM Global (TCOM) до AWG
ƒ0,05508
1 TCOM Global (TCOM) до BBD
$0,0612
1 TCOM Global (TCOM) до BAM
KM0,051408
1 TCOM Global (TCOM) до BIF
Fr89,9946
1 TCOM Global (TCOM) до BND
$0,039474
1 TCOM Global (TCOM) до BSD
$0,0306
1 TCOM Global (TCOM) до JMD
$4,89753
1 TCOM Global (TCOM) до KHR
122,891436
1 TCOM Global (TCOM) до KMF
Fr12,9744
1 TCOM Global (TCOM) до LAK
665,217378
1 TCOM Global (TCOM) до LKR
රු9,261396
1 TCOM Global (TCOM) до MDL
L0,517752
1 TCOM Global (TCOM) до MGA
Ar136,606968
1 TCOM Global (TCOM) до MOP
P0,244188
1 TCOM Global (TCOM) до MVR
0,46818
1 TCOM Global (TCOM) до MWK
MK52,94106
1 TCOM Global (TCOM) до MZN
MT1,955646
1 TCOM Global (TCOM) до NPR
रु4,289202
1 TCOM Global (TCOM) до PYG
215,4852
1 TCOM Global (TCOM) до RWF
Fr44,3394
1 TCOM Global (TCOM) до SBD
$0,251532
1 TCOM Global (TCOM) до SCR
0,422586
1 TCOM Global (TCOM) до SRD
$1,214514
1 TCOM Global (TCOM) до SVC
$0,266832
1 TCOM Global (TCOM) до SZL
L0,529686
1 TCOM Global (TCOM) до TMT
m0,1071
1 TCOM Global (TCOM) до TND
د.ت0,089658
1 TCOM Global (TCOM) до TTD
$0,206856
1 TCOM Global (TCOM) до UGX
Sh106,6104
1 TCOM Global (TCOM) до XAF
Fr17,2584
1 TCOM Global (TCOM) до XCD
$0,08262
1 TCOM Global (TCOM) до XOF
Fr17,2584
1 TCOM Global (TCOM) до XPF
Fr3,1212
1 TCOM Global (TCOM) до BWP
P0,409122
1 TCOM Global (TCOM) до BZD
$0,0612
1 TCOM Global (TCOM) до CVE
$2,90394
1 TCOM Global (TCOM) до DJF
Fr5,4162
1 TCOM Global (TCOM) до DOP
$1,948608
1 TCOM Global (TCOM) до DZD
د.ج3,992688
1 TCOM Global (TCOM) до FJD
$0,070074
1 TCOM Global (TCOM) до GNF
Fr263,772
1 TCOM Global (TCOM) до GTQ
Q0,233784
1 TCOM Global (TCOM) до GYD
$6,384078
1 TCOM Global (TCOM) до ISK
kr3,7332

Ресурс TCOM Global

Щоб дізнатися більше про TCOM Global, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтTCOM Global
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про TCOM Global

Скільки сьогодні коштує TCOM Global (TCOM)?
Актуальна ціна TCOM у USD становить 0,0306 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TCOM до USD?
Поточна ціна TCOM до USD — $ 0,0306. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TCOM Global?
Ринкова капіталізація TCOM — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TCOM?
Циркуляційна пропозиція TCOM — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TCOM?
TCOM досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TCOM?
Історична мінімальна ціна TCOM становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TCOM?
Актуальний обсяг торгівлі TCOM за 24 години — $ 40,34K USD.
Чи підніметься ціна TCOM цього року?
TCOM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TCOM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:00 (UTC+8)

