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Поточна ціна Agon Agent (AGON)

USD

Графік ціни Agon Agent (AGON) в реальному часі

$0.008322
$0.008322$0.008322
-2.38%(1D)

Дані та інформація про ціну AGON в реальному часі

Поточна ціна Agon Agent (AGON) сьогодні становить 0.008317 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 8.32M USD. Ціна AGON у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Agon Agent:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 54.33K USD
- Зміна ціни Agon Agent протягом дня – -2.38%
- Циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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Цінові показники AGONUSD

Відстежуйте зміни ціни на Agon Agent за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00020289-2.38%
30 днів$ +0.003317+66.34%
60 днів$ +0.003317+66.34%
90 днів$ +0.003317+66.34%
Зміна ціни Agon Agent сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AGON на $ -0.00020289 (-2.38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Agon Agent за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.003317 (+66.34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Agon Agent за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AGON змінився на $ +0.003317 (+66.34%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Agon Agent за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.003317 (+66.34%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну AGON

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Agon Agent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.007709
$ 0.007709$ 0.007709

$ 0.008937
$ 0.008937$ 0.008937

$ 0.01783
$ 0.01783$ 0.01783

-0.42%

-2.38%

-4.39%

Ринкова інформація AGON

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

$ 54.33K
$ 54.33K$ 54.33K

1.00B
1.00B 1.00B

Що таке Agon Agent (AGON)

Мультимодальний ШІ-суперінтелект, який використовує мережу спеціалізованих агентів у різних галузях.

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Прогноз ціни Agon Agent

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AGON до місцевих валют

1 AGON до VND
213.256197
1 AGON до AUD
A$0.01322403
1 AGON до GBP
0.00632092
1 AGON до EUR
0.00731896
1 AGON до USD
$0.008317
1 AGON до MYR
RM0.03676114
1 AGON до TRY
0.31654502
1 AGON до JPY
¥1.19373901
1 AGON до RUB
0.69214074
1 AGON до INR
0.71592736
1 AGON до IDR
Rp138.61661122
1 AGON до KRW
11.81388265
1 AGON до PHP
0.47556606
1 AGON до EGP
￡E.0.4266621
1 AGON до BRL
R$0.04873762
1 AGON до CAD
C$0.01147746
1 AGON до BDT
1.01076501
1 AGON до NGN
13.28590848
1 AGON до UAH
0.3443238
1 AGON до VES
Bs0.590507
1 AGON до PKR
Rs2.33225314
1 AGON до KZT
4.29814243
1 AGON до THB
฿0.27836999
1 AGON до TWD
NT$0.26922129
1 AGON до AED
د.إ0.03052339
1 AGON до CHF
Fr0.00673677
1 AGON до HKD
HK$0.06445675
1 AGON до MAD
.د.م0.0773481
1 AGON до MXN
$0.16908461

Ресурс Agon Agent

Щоб дізнатися більше про Agon Agent, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAgon Agent
Оглядач блокчейну

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AGON
USD

1 AGON = 0.008317 USD

Торгівля

AGONUSDT
$0.008317
$0.008317$0.008317
+6.16%

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