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Поточна ціна Asteroid Shiba сьогодні становить 0,0008952 UAH. Ринкова капіталізація ASTEROIDBSC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ASTEROIDBSC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Asteroid Shiba сьогодні становить 0,0008952 UAH. Ринкова капіталізація ASTEROIDBSC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ASTEROIDBSC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ASTEROIDBSC

Інформація про ціну ASTEROIDBSC

Що таке ASTEROIDBSC

Офіційний вебсайт ASTEROIDBSC

Токеноміка ASTEROIDBSC

Прогноз ціни ASTEROIDBSC

Історія ASTEROIDBSC

Посібник з купівлі ASTEROIDBSC

Конвертація ASTEROIDBSC у фіатну валюту

Спот ASTEROIDBSC

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Курс Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Актуальна ціна 1 ASTEROIDBSC до UAH:

₴0,040185528
₴0,040185528₴0,040185528
+3,32%1D
UAH
Графік ціни Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:54:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Asteroid Shiba

Поточна ціна Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) сьогодні становить ₴ 0,0008952, зі зміною 3,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTEROIDBSC до UAH становить ₴ 0,0008952 за ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ASTEROIDBSC. Протягом останніх 24 годин ASTEROIDBSC торгувався між ₴ 0,000762 (мінімум) та ₴ 0,0013888 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ASTEROIDBSC змінився на -1,78% за останню годину та на -59,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,45K.

Ринкова інформація щодо Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

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----

₴ 74,45K
₴ 74,45K₴ 74,45K

₴ 895,20K
₴ 895,20K₴ 895,20K

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Asteroid Shiba — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,45K. Циркуляційна пропозиція ASTEROIDBSC — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 895,20K.

Історія ціни Asteroid Shiba у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,000762
₴ 0,000762₴ 0,000762
Мін. за 24 год
₴ 0,0013888
₴ 0,0013888₴ 0,0013888
Макс. за 24 год

₴ 0,000762
₴ 0,000762₴ 0,000762

₴ 0,0013888
₴ 0,0013888₴ 0,0013888

--
----

--
----

-1,78%

+3,32%

-59,50%

-59,50%

Історія ціни Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Asteroid Shiba за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,001291289+3,32%
30 днів₴ -0,0006048-40,32%
60 днів₴ -0,0006048-40,32%
90 днів₴ -0,0006048-40,32%
Зміна ціни Asteroid Shiba сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ASTEROIDBSC на ₴ +0,001291289 (+3,32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Asteroid Shiba за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0006048 (-40,32%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Asteroid Shiba за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ASTEROIDBSC змінився на ₴ -0,0006048 (-40,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Asteroid Shiba за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0006048 (-40,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Asteroid Shiba зараз.

Аналіз для Asteroid Shiba

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Asteroid Shiba. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Asteroid Shiba сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ASTEROIDBSC: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ASTEROIDBSC_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,00109, при цьому ціна подолала зону опори R2 — 0,001029. Нинішня ціна знаходиться в дальній частині діапазону, вище центрального значення 8,32E-4. Більшість сигналів свідчить про перевагу бичачої структури. Індикаторний комплекс демонструє послідовну тенденцію до зростання. Група EMA видає сигнали на покупку, що посилюється збігом з «золотим хрестом» MACD. Динаміка руху концентрується на короткостроковому підйомі. Показник RSI перебуває у нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних значень перекупленості. Швидка і повільна лінії рухаються в однаковому напрямку, підтверджуючи поточне збільшення волатильності. KDJ та StochRSI залишаються на високих рівнях, коливаючись у межах високого діапазону. Розширення вікон Болінджера свідчить про рух ціни вздовж верхньої межі. Близькі рівні опори: зона R2 — 0,001029, що відповідає приблизно 5,5% від поточної ціни. Перший рівень підтримки нижче знаходиться на зоні R1 — 9,45E-4, що відповідає близько 13,3% від поточної ціни. Далека зона захисту розташована на рівні центрального значення 8,32E-4, що відповідає близько 23,7% від поточної ціни. Угорі прямих рівнів опору немає; слід спостерігати за продовженням попереднього максимуму. Другорядним далеким рівнем служить зона S1 — 7,48E-4, що відповідає близько 31,4% від поточної ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Asteroid Shiba

Прогноз ціни Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ASTEROIDBSC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Asteroid Shiba потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Asteroid Shiba у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ASTEROIDBSC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Asteroid Shiba.

Як купити та інвестувати Asteroid Shiba в Україна

Готові розпочати торгівлю з Asteroid Shiba? Купівля ASTEROIDBSC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Asteroid Shiba. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Asteroid Shiba буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

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Що таке Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

ASTEROIDBSC — це мемкоїн.

Ресурс Asteroid Shiba

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Офіційний вебсайтAsteroid Shiba
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Asteroid Shiba

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:54:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ASTEROIDBSC USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Asteroid Shiba у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ASTEROIDBSC/USD1
₴0,040755631
₴0,040755631₴0,040755631
+4,89%
57.82M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
₴0,040252863
₴0,040252863₴0,040252863
+5,04%
80.14M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ASTEROIDBSC = 0,040185528 UAH