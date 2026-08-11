Курс Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)
Поточна ціна Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) сьогодні становить ₴ 0,0008952, зі зміною 3,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTEROIDBSC до UAH становить ₴ 0,0008952 за ASTEROIDBSC.
Asteroid Shiba наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ASTEROIDBSC. Протягом останніх 24 годин ASTEROIDBSC торгувався між ₴ 0,000762 (мінімум) та ₴ 0,0013888 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці ASTEROIDBSC змінився на -1,78% за останню годину та на -59,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,45K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Asteroid Shiba — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,45K. Циркуляційна пропозиція ASTEROIDBSC — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 895,20K.
-1,78%
+3,32%
-59,50%
-59,50%
Відстежуйте зміни ціни на Asteroid Shiba за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,001291289
|+3,32%
|30 днів
|₴ -0,0006048
|-40,32%
|60 днів
|₴ -0,0006048
|-40,32%
|90 днів
|₴ -0,0006048
|-40,32%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ASTEROIDBSC на ₴ +0,001291289 (+3,32%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0006048 (-40,32%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ASTEROIDBSC змінився на ₴ -0,0006048 (-40,32%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0006048 (-40,32%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Asteroid Shiba зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Asteroid Shiba. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ASTEROIDBSC: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
ASTEROIDBSC_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,00109, при цьому ціна подолала зону опори R2 — 0,001029. Нинішня ціна знаходиться в дальній частині діапазону, вище центрального значення 8,32E-4. Більшість сигналів свідчить про перевагу бичачої структури. Індикаторний комплекс демонструє послідовну тенденцію до зростання. Група EMA видає сигнали на покупку, що посилюється збігом з «золотим хрестом» MACD. Динаміка руху концентрується на короткостроковому підйомі. Показник RSI перебуває у нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних значень перекупленості. Швидка і повільна лінії рухаються в однаковому напрямку, підтверджуючи поточне збільшення волатильності. KDJ та StochRSI залишаються на високих рівнях, коливаючись у межах високого діапазону. Розширення вікон Болінджера свідчить про рух ціни вздовж верхньої межі. Близькі рівні опори: зона R2 — 0,001029, що відповідає приблизно 5,5% від поточної ціни. Перший рівень підтримки нижче знаходиться на зоні R1 — 9,45E-4, що відповідає близько 13,3% від поточної ціни. Далека зона захисту розташована на рівні центрального значення 8,32E-4, що відповідає близько 23,7% від поточної ціни. Угорі прямих рівнів опору немає; слід спостерігати за продовженням попереднього максимуму. Другорядним далеким рівнем служить зона S1 — 7,48E-4, що відповідає близько 31,4% від поточної ціни.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Asteroid Shiba потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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