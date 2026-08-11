Сьогоднішня ціна Asteroid Shiba

Поточна ціна Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) сьогодні становить ₴ 0,0008952, зі зміною 3,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTEROIDBSC до UAH становить ₴ 0,0008952 за ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ASTEROIDBSC. Протягом останніх 24 годин ASTEROIDBSC торгувався між ₴ 0,000762 (мінімум) та ₴ 0,0013888 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ASTEROIDBSC змінився на -1,78% за останню годину та на -59,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,45K.

Ринкова інформація щодо Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 74,45K₴ 74,45K ₴ 74,45K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 895,20K₴ 895,20K ₴ 895,20K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Asteroid Shiba — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,45K. Циркуляційна пропозиція ASTEROIDBSC — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 895,20K.