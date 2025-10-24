Актуальна ціна INFINIT сьогодні становить 0.13948 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна INFINIT сьогодні становить 0.13948 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IN на MEXC вже зараз.

Логотип INFINIT

Курс INFINIT (IN)

Актуальна ціна 1 IN до USD:

$0,13907
$0,13907$0,13907
+6,37%1D
USD
Графік ціни INFINIT (IN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:53:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни INFINIT (IN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,12341
$ 0,12341$ 0,12341
Мін. за 24 год
$ 0,14033
$ 0,14033$ 0,14033
Макс. за 24 год

$ 0,12341
$ 0,12341$ 0,12341

$ 0,14033
$ 0,14033$ 0,14033

$ 0,330328543984695
$ 0,330328543984695$ 0,330328543984695

$ 0,053529767930225576
$ 0,053529767930225576$ 0,053529767930225576

+2,40%

+6,37%

-17,73%

-17,73%

Актуальна ціна INFINIT (IN) становить $ 0,13948. За останні 24 години IN торгувався між мінімумом у $ 0,12341 і максимумом у $ 0,14033, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IN становить $ 0,330328543984695, тоді як його історичний мінімум — $ 0,053529767930225576.

Що стосується короткострокових результатів, то IN змінився на +2,40% за останню годину, +6,37% за 24 години та на -17,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо INFINIT (IN)

No.648

$ 36,14M
$ 36,14M$ 36,14M

$ 96,53K
$ 96,53K$ 96,53K

$ 139,48M
$ 139,48M$ 139,48M

259,07M
259,07M 259,07M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,90%

ETH

Поточна ринкова капіталізація INFINIT — $ 36,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 96,53K. Циркуляційна пропозиція IN — 259,07M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,48M.

Історія ціни INFINIT (IN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на INFINIT за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0083282+6,37%
30 днів$ +0,07959+132,89%
60 днів$ +0,06692+92,22%
90 днів$ +0,11948+597,40%
Зміна ціни INFINIT сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IN на $ +0,0083282 (+6,37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни INFINIT за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,07959 (+132,89%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни INFINIT за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IN змінився на $ +0,06692 (+92,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни INFINIT за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,11948 (+597,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для INFINIT (IN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни INFINIT зараз.

Що таке INFINIT (IN)

INFINIT — це інтелектуальний протокол DeFi на базі штучного інтелекту, який дозволяє будь-кому знаходити, оцінювати та реалізовувати можливості DeFi за допомогою інтелектуальних агентів та інтерфейсів природної мови. В основі INFINIT лежить Agentic DeFi Economy — децентралізована інфраструктура на базі агентів, де KOL та експерти DeFi можуть створювати й монетизувати стратегії разом зі своїми спільнотами, а користувачі можуть отримувати доступ до багатоетапних стратегій DeFi та реалізовувати їх в один клац. Поєднуючи штучний інтелект, інтерфейс на основі підказок та виконання DeFi в один клац на одній платформі, INFINIT спрощує і демократизує доступ до DeFi для всіх.

Проєкт INFINIT доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями INFINIT. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу IN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про INFINIT у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі INFINIT безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни INFINIT (USD)

Скільки коштуватиме INFINIT (IN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів INFINIT (IN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо INFINIT.

Перегляньте прогноз ціни INFINIT вже зараз!

Токеноміка INFINIT (IN)

Розуміння токеноміки INFINIT (IN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IN зараз!

Як купити INFINIT (IN)

Шукаєте як купити INFINIT? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати INFINIT на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

IN до місцевих валют

Ресурс INFINIT

Щоб дізнатися більше про INFINIT, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтINFINIT
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про INFINIT

Скільки сьогодні коштує INFINIT (IN)?
Актуальна ціна IN у USD становить 0,13948 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IN до USD?
Поточна ціна IN до USD — $ 0,13948. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація INFINIT?
Ринкова капіталізація IN — $ 36,14M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IN?
Циркуляційна пропозиція IN — 259,07M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IN?
IN досяг історичної максимальної ціни у 0,330328543984695 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IN?
Історична мінімальна ціна IN становила 0,053529767930225576 USD.
Який обсяг торгівлі IN?
Актуальний обсяг торгівлі IN за 24 години — $ 96,53K USD.
Чи підніметься ціна IN цього року?
IN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:53:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для INFINIT (IN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

