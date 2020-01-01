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XEN Crypto
XEN/USDT
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Мін 24г
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Сума за 24г (USDT)
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Обсяг за 24г (XEN)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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XEN
XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.
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XEN
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