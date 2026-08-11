Сьогоднішня ціна BAS

Поточна ціна BAS (BAS) сьогодні становить ₴ 0.025624, зі зміною 3.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAS до UAH становить ₴ 0.025624 за BAS.

BAS наразі посідає №665 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 64,06M, з циркуляційною пропозицією у 2,50B BAS. Протягом останніх 24 годин BAS торгувався між ₴ 0.024987 (мінімум) та ₴ 0.027131 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7.5251126670975316122, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.18827729731989974542.

У короткостроковій динаміці BAS змінився на +0.19% за останню годину та на -8.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,96K.

Ринкова інформація щодо BAS (BAS)

Рейтинг No.665 Ринкова капіталізація ₴ 64,06M₴ 64,06M ₴ 64,06M Обсяг (за 24 год) ₴ 68,96K₴ 68,96K ₴ 68,96K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 256.24M₴ 256.24M ₴ 256.24M Циркуляційне постачання 2,50B 2,50B 2,50B Максимальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 25.00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація BAS — ₴ 64,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,96K. Циркуляційна пропозиція BAS — 2,50B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 256.24M.