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Поточна ціна BAS сьогодні становить 0.025624 UAH. Ринкова капіталізація BAS становить 64,060,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін BAS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна BAS сьогодні становить 0.025624 UAH. Ринкова капіталізація BAS становить 64,060,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін BAS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BAS

Інформація про ціну BAS

Що таке BAS

Whitepaper BAS

Офіційний вебсайт BAS

Токеноміка BAS

Прогноз ціни BAS

Історія BAS

Посібник з купівлі BAS

Конвертація BAS у фіатну валюту

Спот BAS

Ф'ючерси BAS USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип BAS

Курс BAS (BAS)

Актуальна ціна 1 BAS до UAH:

₴1.15026136
₴1.15026136₴1.15026136
-3,81%1D
UAH
Графік ціни BAS (BAS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна BAS

Поточна ціна BAS (BAS) сьогодні становить ₴ 0.025624, зі зміною 3.81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAS до UAH становить ₴ 0.025624 за BAS.

BAS наразі посідає №665 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 64,06M, з циркуляційною пропозицією у 2,50B BAS. Протягом останніх 24 годин BAS торгувався між ₴ 0.024987 (мінімум) та ₴ 0.027131 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7.5251126670975316122, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.18827729731989974542.

У короткостроковій динаміці BAS змінився на +0.19% за останню годину та на -8.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,96K.

Ринкова інформація щодо BAS (BAS)

No.665

₴ 64,06M
₴ 64,06M₴ 64,06M

₴ 68,96K
₴ 68,96K₴ 68,96K

₴ 256.24M
₴ 256.24M₴ 256.24M

2,50B
2,50B 2,50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація BAS — ₴ 64,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,96K. Циркуляційна пропозиція BAS — 2,50B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 256.24M.

Історія ціни BAS у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.024987
₴ 0.024987₴ 0.024987
Мін. за 24 год
₴ 0.027131
₴ 0.027131₴ 0.027131
Макс. за 24 год

₴ 0.024987
₴ 0.024987₴ 0.024987

₴ 0.027131
₴ 0.027131₴ 0.027131

₴ 7.5251126670975316122
₴ 7.5251126670975316122₴ 7.5251126670975316122

₴ 0.18827729731989974542
₴ 0.18827729731989974542₴ 0.18827729731989974542

+0.19%

-3.81%

-8.26%

-8.26%

Історія ціни BAS (BAS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на BAS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.04556083-3.81%
30 днів₴ -0.000538-2.06%
60 днів₴ -0.006228-19.56%
90 днів₴ +0.002563+11.11%
Зміна ціни BAS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BAS на ₴ -0.04556083 (-3.81%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни BAS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.000538 (-2.06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни BAS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BAS змінився на ₴ -0.006228 (-19.56%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни BAS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.002563 (+11.11%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для BAS (BAS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни BAS зараз.

Аналіз для BAS

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для BAS. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд BAS сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку BAS: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

BAS_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі вище центрального рівня 0,026704. Ціна знаходиться всередині діапазону між опорними точками S1 і R1. У короткостроковому періоді середньої скользящій лінії демонструють бичачий порядок. Довгострокова тенденція зберігає горизонтальний характер консолідації. Показники свідчать про невеликий перевагу покупців. Ціна поки не подолала ключовий опірний рівень. Індикатор MACD сформував золоте перетинання: швидка і повільна лінії розходяться угору. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору. Енергія ринку проявляється у формі концентрованого вивільнення. Рівень волатильності залишається на звичайному рівні. Відкриття полос Болінджера стабільне. Сили биків і ведмедів тимчасово досягли рівноваги. Немає явних ознак прискорення в одному напрямку. Близькі підтримки знаходяться на рівні S1 — 0,026369, що відповідає приблизно 1,7% від поточної ціни. Близькі опори розташовані на рівні R1 — 0,027324, що становить близько 1,8% від поточної ціни. Далекі опорні рівні: S2 — 0,025749 та R2 — 0,027659. Простір над і під цими рівнями розподілений досить збалансовано. Ключові опорні точки становлять основну точку відліку для поточного торгового процесу.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни BAS?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів BAS:

1. Динаміка попиту та пропозиції на ринку
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Загальний настрій на криптовалютному ринку
4. Рух цін на Біткоїн та основні альткоїни
5. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес у реалізації дорожнього мапи
6. Оголошення про партнерства та співробітництво
7. Новини щодо регуляторних змін, які впливають на крипторинки
8. Темпи зростання спільноти та показники прийняття токенів
9. Розширення функціоналу токенів і їхніх використань
10. Діяльність маркет-мейкерів та рух великими інвесторами (whales)

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну BAS?

Люди хочуть знати ціну BAS сьогодні з кількох ключових причин:

1. Інвестиційні рішення – трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб купувати чи продавати в оптимальний час.
2. Відстеження портфелю – інвестори контролюють реальний вартість своїх активів у режимі реального часу.
3. Ринкова аналітика – цінові дані допомагають виявити тенденції та патерни.
4. Управління ризиками – поточні ціни надають інформацію для стратегій стоп-лосс та фіксації прибутку.
5. Арбітражні можливості – різниця в цінах на різних біржах створює можливості для торгівлі.

Реалітим-ціноутворення є життєво важливим для ефективного криптовалютного трейдингу та планування інвестицій.

Прогноз ціни BAS

Прогноз ціни BAS (BAS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BAS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни BAS (BAS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна BAS потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне BAS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BAS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни BAS.

Як купити та інвестувати BAS в Україна

Готові розпочати торгівлю з BAS? Купівля BAS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити BAS. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі BAS (BAS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і BAS буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі BAS (BAS)

Що ви можете зробити з BAS

Володіння BAS відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля BAS (BAS) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке BAS (BAS)

BAS — це нативний рівень верифікації та репутації BNB Chain, що забезпечує KYC ончейн, ідентифікацію та підтвердження активів ончейн для RWA, DeFi та запуску токенів. Він створений для масштабованості та відповідності екосистеми Binance.

Ресурс BAS

Щоб дізнатися більше про BAS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBAS
Оглядач блокчейну

Категорія :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

Люди також запитують: Інші запитання про BAS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для BAS (BAS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про BAS

BAS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BAS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BASUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках BAS (BAS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги BAS у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BAS/USDT
₴1.14146292
₴1.14146292₴1.14146292
-4.53%
2.62M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BAS до UAH

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BAS
BAS
UAH
UAH

1 BAS = 1.15026136 UAH