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Поточна ціна Trustswap сьогодні становить 0,03487 UAH. Ринкова капіталізація TRUSTSWAP становить 3 486 831,36868 UAH. Відстежуйте оновлення цін TRUSTSWAP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Trustswap сьогодні становить 0,03487 UAH. Ринкова капіталізація TRUSTSWAP становить 3 486 831,36868 UAH. Відстежуйте оновлення цін TRUSTSWAP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TRUSTSWAP

Інформація про ціну TRUSTSWAP

Що таке TRUSTSWAP

Whitepaper TRUSTSWAP

Офіційний вебсайт TRUSTSWAP

Токеноміка TRUSTSWAP

Прогноз ціни TRUSTSWAP

Історія TRUSTSWAP

Посібник з купівлі TRUSTSWAP

Конвертація TRUSTSWAP у фіатну валюту

Спот TRUSTSWAP

Премаркет торгівля

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Курс Trustswap (TRUSTSWAP)

Актуальна ціна 1 TRUSTSWAP до UAH:

₴1,5653143
₴1,5653143₴1,5653143
-2,78%1D
UAH
Графік ціни Trustswap (TRUSTSWAP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:24:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Trustswap

Поточна ціна Trustswap (TRUSTSWAP) сьогодні становить ₴ 0,03487, зі зміною 2,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRUSTSWAP до UAH становить ₴ 0,03487 за TRUSTSWAP.

Trustswap наразі посідає №1267 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,49M, з циркуляційною пропозицією у 100,00M TRUSTSWAP. Протягом останніх 24 годин TRUSTSWAP торгувався між ₴ 0,0348 (мінімум) та ₴ 0,03667 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 225,4558497811, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,562398061609046.

У короткостроковій динаміці TRUSTSWAP змінився на -0,29% за останню годину та на +8,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 7,06K.

Ринкова інформація щодо Trustswap (TRUSTSWAP)

No.1267

₴ 3,49M
₴ 3,49M₴ 3,49M

₴ 7,06K
₴ 7,06K₴ 7,06K

₴ 3,49M
₴ 3,49M₴ 3,49M

100,00M
100,00M 100,00M

99 995 164,26708125
99 995 164,26708125 99 995 164,26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

Поточна ринкова капіталізація Trustswap — ₴ 3,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 7,06K. Циркуляційна пропозиція TRUSTSWAP — 100,00M, зі загальною пропозицією 99995164.26708125. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,49M.

Історія ціни Trustswap у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0348
₴ 0,0348₴ 0,0348
Мін. за 24 год
₴ 0,03667
₴ 0,03667₴ 0,03667
Макс. за 24 год

₴ 0,0348
₴ 0,0348₴ 0,0348

₴ 0,03667
₴ 0,03667₴ 0,03667

₴ 225,4558497811
₴ 225,4558497811₴ 225,4558497811

₴ 0,562398061609046
₴ 0,562398061609046₴ 0,562398061609046

-0,29%

-2,78%

+8,46%

+8,46%

Історія ціни Trustswap (TRUSTSWAP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Trustswap за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0447601-2,78%
30 днів₴ -0,00782-18,32%
60 днів₴ -0,01114-24,22%
90 днів₴ -0,02146-38,10%
Зміна ціни Trustswap сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TRUSTSWAP на ₴ -0,0447601 (-2,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Trustswap за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00782 (-18,32%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Trustswap за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TRUSTSWAP змінився на ₴ -0,01114 (-24,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Trustswap за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02146 (-38,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Trustswap (TRUSTSWAP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Trustswap зараз.

Аналіз для Trustswap

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Trustswap. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Trustswap?

Ціни на токени SWAP залежать від кількох ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі: Більша активність на DEX збільшує попит на токени SWAP, які використовуються для транзакцій та управління.

2. Загальна заблокована вартість (TVL): Більша ліквідність у пулах, як правило, підтримує ціну токенів.

3. Виручка від комісій: Комісії за транзакції, що генеруються протоколом, впливають на корисність токенів та нагороди за стейкінг.

4. Ринковий настрій: Загальні умови ринку криптовалют та показники сектору DeFi впливають на ціну.

5. Пропозиції з питань управління: Оновлення протоколу, нові функції та рішення спільноти спонукають інтерес інвесторів.

6. Конкуренція: Показники порівняно з іншими DEX-платформами, такими як Uniswap, впливають на ринкове становище.

7. Постачання токенів: Графіки емісії, механізми спалювання та співвідношення стейкінгу впливають на їхню дефіцитність.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Trustswap?

Люди хочуть знати ціну SWAP на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

1. Прийняття торгівельних рішень – інвесторам потрібні актуальні ціни, щоб купувати чи продавати в оптимальний час.
2. Слідкування за портфелем – для моніторингу вартості та ефективності інвестицій.
3. Ринковий аналіз – для оцінки трендів, волатильності та імпульсу.
4. Децентралізовані фінансові діяльність – для виконання обмінів, надання ліквідності або стейкінгу токенів.
5. Управління ризиками – для прийняття обґрунтованих рішень щодо розміру позицій.
6. Обчислення прибутку та збитків – для визначення здобутків чи втрат по своїх активах.

Для активних учасників криптовалютного ринку дані про ціни в реальному часі є надзвичайно важливими.

Прогноз ціни Trustswap

Прогноз ціни Trustswap (TRUSTSWAP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TRUSTSWAP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Trustswap (TRUSTSWAP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Trustswap потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Trustswap у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TRUSTSWAP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Trustswap.

Як купити та інвестувати Trustswap в Україна

Готові розпочати торгівлю з Trustswap? Купівля TRUSTSWAP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Trustswap. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Trustswap (TRUSTSWAP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Trustswap буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Trustswap (TRUSTSWAP)

Що ви можете зробити з Trustswap

Володіння Trustswap відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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    Ф'ючерсна торгівля

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Trustswap (TRUSTSWAP) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Trustswap (TRUSTSWAP)

TrustSwap — це нова платформа, розроблена, щоб допомогти людям обмінювати гроші безпечно та надійно. Це простий спосіб для вас і будь-кого у світі разом здійснювати безпечні операції з криптовалютою.

Ресурс Trustswap

Щоб дізнатися більше про Trustswap, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTrustswap
Оглядач блокчейну

Категорія :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Люди також запитують: Інші запитання про Trustswap

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:24:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Trustswap (TRUSTSWAP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Trustswap

TRUSTSWAP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TRUSTSWAP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TRUSTSWAPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Trustswap (TRUSTSWAP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Trustswap у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TRUSTSWAP/USDT
₴1,5675588
₴1,5675588₴1,5675588
-2,64%
198.16K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TRUSTSWAP = 1,5653143 UAH