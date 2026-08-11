Сьогоднішня ціна Trustswap

Поточна ціна Trustswap (TRUSTSWAP) сьогодні становить ₴ 0,03487, зі зміною 2,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRUSTSWAP до UAH становить ₴ 0,03487 за TRUSTSWAP.

Trustswap наразі посідає №1267 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,49M, з циркуляційною пропозицією у 100,00M TRUSTSWAP. Протягом останніх 24 годин TRUSTSWAP торгувався між ₴ 0,0348 (мінімум) та ₴ 0,03667 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 225,4558497811, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,562398061609046.

У короткостроковій динаміці TRUSTSWAP змінився на -0,29% за останню годину та на +8,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 7,06K.

Ринкова інформація щодо Trustswap (TRUSTSWAP)

Рейтинг No.1267 Ринкова капіталізація ₴ 3,49M₴ 3,49M ₴ 3,49M Обсяг (за 24 год) ₴ 7,06K₴ 7,06K ₴ 7,06K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,49M₴ 3,49M ₴ 3,49M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 99 995 164,26708125 99 995 164,26708125 99 995 164,26708125 Дата випуску 2020-07-10 00:00:00 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Trustswap — ₴ 3,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 7,06K. Циркуляційна пропозиція TRUSTSWAP — 100,00M, зі загальною пропозицією 99995164.26708125. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,49M.