Актуальна ціна xMoney сьогодні становить 0.07442 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XMN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XMN на MEXC вже зараз.

Логотип xMoney

Курс xMoney (XMN)

Актуальна ціна 1 XMN до USD:

$0,07442
$0,07442$0,07442
-26,25%1D
USD
Графік ціни xMoney (XMN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:27:02 (UTC+8)

Інформація щодо ціни xMoney (XMN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,06961
$ 0,06961$ 0,06961
Мін. за 24 год
$ 0,10362
$ 0,10362$ 0,10362
Макс. за 24 год

$ 0,06961
$ 0,06961$ 0,06961

$ 0,10362
$ 0,10362$ 0,10362

$ 0,11390037525327498
$ 0,11390037525327498$ 0,11390037525327498

$ 0,019550382433716446
$ 0,019550382433716446$ 0,019550382433716446

-0,06%

-26,25%

+112,50%

+112,50%

Актуальна ціна xMoney (XMN) становить $ 0,07442. За останні 24 години XMN торгувався між мінімумом у $ 0,06961 і максимумом у $ 0,10362, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XMN становить $ 0,11390037525327498, тоді як його історичний мінімум — $ 0,019550382433716446.

Що стосується короткострокових результатів, то XMN змінився на -0,06% за останню годину, -26,25% за 24 години та на +112,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо xMoney (XMN)

No.3670

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M

$ 744,20M
$ 744,20M$ 744,20M

0,00
0,00 0,00

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

0,00%

SUI

Поточна ринкова капіталізація xMoney — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,22M. Циркуляційна пропозиція XMN — 0,00, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 744,20M.

Історія ціни xMoney (XMN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на xMoney за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0264885-26,25%
30 днів$ +0,06942+1 388,40%
60 днів$ +0,06942+1 388,40%
90 днів$ +0,06942+1 388,40%
Зміна ціни xMoney сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XMN на $ -0,0264885 (-26,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни xMoney за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,06942 (+1 388,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни xMoney за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XMN змінився на $ +0,06942 (+1 388,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни xMoney за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,06942 (+1 388,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для xMoney (XMN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни xMoney зараз.

Що таке xMoney (XMN)

xMoney (XMN) — це багатофункціональний токен, сумісний із MiCA, створений для того, щоб з’єднати традиційні фінанси з інноваціями блокчейну. XMN безпосередньо інтегрований у ліцензовану та регульовану платіжну інфраструктуру xMoney, що дозволяє торговцям і споживачам здійснювати транзакції з високою швидкістю, довірою та регуляторною прозорістю. xMoney надає єдину екосистему платежів фіатом і криптовалютами, випуску карток, розрахунків у stablecoin та рішень on/off‑ramp. Інтеграція XMN як основного utility-токена забезпечує платформі відчутні переваги як для торговців, так і для користувачів. Торговці отримують доступ до нижчих комісій за транзакції, платежів з вбудованою програмою лояльності та варіантів розрахунків на основі токенів, тоді як споживачі заробляють винагороди та беруть участь в управлінні. На відміну від більшості utility-токенів, XMN отримав реальне застосування з першого дня. Він уже інтегрований з регульованим платіжним шлюзом і послугами xMoney, які використовуються компаніями по всій Європі. Його дизайн відповідає рамкам MiCA ЄС, забезпечуючи відповідність нормам та прозорість, а також укріплюючи довіру з боку бірж, інституцій та торговців у всьому світі.

Проєкт xMoney доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями xMoney. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XMN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про xMoney у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі xMoney безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни xMoney (USD)

Скільки коштуватиме xMoney (XMN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів xMoney (XMN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо xMoney.

Перегляньте прогноз ціни xMoney вже зараз!

Токеноміка xMoney (XMN)

Розуміння токеноміки xMoney (XMN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XMN зараз!

Як купити xMoney (XMN)

Шукаєте як купити xMoney? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати xMoney на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Люди також запитують: Інші запитання про xMoney

Скільки сьогодні коштує xMoney (XMN)?
Актуальна ціна XMN у USD становить 0,07442 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XMN до USD?
Поточна ціна XMN до USD — $ 0,07442. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація xMoney?
Ринкова капіталізація XMN — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XMN?
Циркуляційна пропозиція XMN — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XMN?
XMN досяг історичної максимальної ціни у 0,11390037525327498 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XMN?
Історична мінімальна ціна XMN становила 0,019550382433716446 USD.
Який обсяг торгівлі XMN?
Актуальний обсяг торгівлі XMN за 24 години — $ 1,22M USD.
Чи підніметься ціна XMN цього року?
XMN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XMN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:27:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для xMoney (XMN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

