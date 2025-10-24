Актуальна ціна iShares 20 Year ETF сьогодні становить 92.45 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TLTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TLTON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна iShares 20 Year ETF сьогодні становить 92.45 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TLTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TLTON на MEXC вже зараз.

Докладніше про TLTON

Інформація про ціну TLTON

Офіційний вебсайт TLTON

Токеноміка TLTON

Прогноз ціни TLTON

Історія TLTON

Посібник з купівлі TLTON

Конвертація TLTON у фіатну валюту

Спот TLTON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип iShares 20 Year ETF

Курс iShares 20 Year ETF (TLTON)

Актуальна ціна 1 TLTON до USD:

$92,42
$92,42$92,42
+0,13%1D
USD
Графік ціни iShares 20 Year ETF (TLTON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:29 (UTC+8)

Інформація щодо ціни iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 92
$ 92$ 92
Мін. за 24 год
$ 93,6
$ 93,6$ 93,6
Макс. за 24 год

$ 92
$ 92$ 92

$ 93,6
$ 93,6$ 93,6

$ 93,36102713716642
$ 93,36102713716642$ 93,36102713716642

$ 86,39533703543214
$ 86,39533703543214$ 86,39533703543214

+0,04%

+0,13%

-0,25%

-0,25%

Актуальна ціна iShares 20 Year ETF (TLTON) становить $ 92,45. За останні 24 години TLTON торгувався між мінімумом у $ 92 і максимумом у $ 93,6, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TLTON становить $ 93,36102713716642, тоді як його історичний мінімум — $ 86,39533703543214.

Що стосується короткострокових результатів, то TLTON змінився на +0,04% за останню годину, +0,13% за 24 години та на -0,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.840

$ 20,87M
$ 20,87M$ 20,87M

$ 64,16K
$ 64,16K$ 64,16K

$ 20,87M
$ 20,87M$ 20,87M

225,76K
225,76K 225,76K

225 755,00869871
225 755,00869871 225 755,00869871

ETH

Поточна ринкова капіталізація iShares 20 Year ETF — $ 20,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 64,16K. Циркуляційна пропозиція TLTON — 225,76K, зі загальною пропозицією 225755.00869871. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,87M.

Історія ціни iShares 20 Year ETF (TLTON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на iShares 20 Year ETF за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,12+0,13%
30 днів$ +2,41+2,67%
60 днів$ +32,45+54,08%
90 днів$ +32,45+54,08%
Зміна ціни iShares 20 Year ETF сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TLTON на $ +0,12 (+0,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни iShares 20 Year ETF за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +2,41 (+2,67%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни iShares 20 Year ETF за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TLTON змінився на $ +32,45 (+54,08%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни iShares 20 Year ETF за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +32,45 (+54,08%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни iShares 20 Year ETF зараз.

Що таке iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт iShares 20 Year ETF доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями iShares 20 Year ETF. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TLTON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про iShares 20 Year ETF у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі iShares 20 Year ETF безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни iShares 20 Year ETF (USD)

Скільки коштуватиме iShares 20 Year ETF (TLTON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів iShares 20 Year ETF (TLTON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо iShares 20 Year ETF.

Перегляньте прогноз ціни iShares 20 Year ETF вже зараз!

Токеноміка iShares 20 Year ETF (TLTON)

Розуміння токеноміки iShares 20 Year ETF (TLTON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TLTON зараз!

Як купити iShares 20 Year ETF (TLTON)

Шукаєте як купити iShares 20 Year ETF? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати iShares 20 Year ETF на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TLTON до місцевих валют

1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до VND
2 432 821,75
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до AUD
A$141,4485
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до GBP
69,3375
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до EUR
79,507
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до USD
$92,45
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MYR
RM390,139
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TRY
3 887,5225
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до JPY
¥14 052,4
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ARS
ARS$137 165,2915
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до RUB
7 526,3545
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до INR
8 112,4875
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до IDR
Rp1 540 832,717
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до PHP
5 418,4945
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до EGP
￡E.4 399,6955
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BRL
R$497,381
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до CAD
C$129,43
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BDT
11 297,39
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до NGN
134 963,1325
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до COP
$361 132,8125
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ZAR
R.1 602,1585
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до UAH
3 863,4855
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TZS
T.Sh.229 974,922
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до VES
Bs19 599,4
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до CLP
$87 457,7
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до PKR
Rs26 100,484
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до KZT
49 623,462
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до THB
฿3 030,511
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TWD
NT$2 847,46
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до AED
د.إ339,2915
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до CHF
Fr73,0355
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до HKD
HK$718,3365
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до AMD
֏35 272,4485
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MAD
.د.م853,3135
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MXN
$1 701,08
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SAR
ريال346,6875
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ETB
Br13 960,8745
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до KES
KSh11 913,107
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до JOD
د.أ65,54705
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до PLN
336,518
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до RON
лв404,0065
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SEK
kr868,1055
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BGN
лв155,316
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до HUF
Ft31 075,2185
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до CZK
1 935,903
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до KWD
د.ك28,2897
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ILS
304,1605
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BOB
Bs636,9805
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до AZN
157,165
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TJS
SM853,3135
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до GEL
250,5395
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до AOA
Kz84 583,4295
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BHD
.د.ب34,7612
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BMD
$92,45
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до DKK
kr594,4535
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до HNL
L2 421,2655
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MUR
4 208,324
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до NAD
$1 601,234
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до NOK
kr922,651
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до NZD
$159,9385
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до PAB
B/.92,45
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до PGK
K389,2145
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до QAR
ر.ق335,5935
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до RSD
дин.9 330,9785
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до UZS
soʻm1 113 855,1655
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ALL
L7 691,84
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ANG
ƒ165,4855
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до AWG
ƒ166,41
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BBD
$184,9
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BAM
KM155,316
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BIF
Fr271 895,45
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BND
$119,2605
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BSD
$92,45
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до JMD
$14 796,6225
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до KHR
371 284,747
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до KMF
Fr39 198,8
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до LAK
2 009 782,5685
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до LKR
රු27 980,917
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MDL
L1 564,254
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MGA
Ar412 722,686
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MOP
P737,751
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MVR
1 414,485
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MWK
MK159 947,745
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до MZN
MT5 908,4795
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до NPR
रु12 958,7165
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до PYG
651 032,9
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до RWF
Fr133 960,05
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SBD
$759,939
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SCR
1 276,7345
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SRD
$3 669,3405
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SVC
$806,164
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до SZL
L1 600,3095
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TMT
m323,575
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TND
د.ت270,8785
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до TTD
$624,962
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до UGX
Sh322 095,8
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до XAF
Fr52 141,8
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до XCD
$249,615
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до XOF
Fr52 141,8
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до XPF
Fr9 429,9
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BWP
P1 236,0565
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до BZD
$184,9
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до CVE
$8 773,505
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до DJF
Fr16 363,65
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до DOP
$5 887,216
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до DZD
د.ج12 062,876
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до FJD
$211,7105
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до GNF
Fr796 919
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до GTQ
Q706,318
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до GYD
$19 287,8435
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) до ISK
kr11 278,9

Ресурс iShares 20 Year ETF

Щоб дізнатися більше про iShares 20 Year ETF, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтiShares 20 Year ETF
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про iShares 20 Year ETF

Скільки сьогодні коштує iShares 20 Year ETF (TLTON)?
Актуальна ціна TLTON у USD становить 92,45 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TLTON до USD?
Поточна ціна TLTON до USD — $ 92,45. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація iShares 20 Year ETF?
Ринкова капіталізація TLTON — $ 20,87M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TLTON?
Циркуляційна пропозиція TLTON — 225,76K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TLTON?
TLTON досяг історичної максимальної ціни у 93,36102713716642 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TLTON?
Історична мінімальна ціна TLTON становила 86,39533703543214 USD.
Який обсяг торгівлі TLTON?
Актуальний обсяг торгівлі TLTON за 24 години — $ 64,16K USD.
Чи підніметься ціна TLTON цього року?
TLTON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TLTON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для iShares 20 Year ETF (TLTON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор TLTON до USD

Сума

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 92,45 USD

Торгувати TLTON

TLTON/USDT
$92,42
$92,42$92,42
+0,17%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --